Dobra novica za mnoge, ki so jih prizadele poplave

Kot so sporočili iz Telekoma Slovenije, se zavedajo pomena medosebnih odnosov in družbeno odgovornega ravnanja, ki je izjemno pomemben del poslovanja, kot vodilni slovenski operater pa Telekom Slovenije skozi vse leto aktivno vrača družbi, v kateri deluje. Foto: STA

Telekom Slovenije je uporabnikom njihovega mobilnega omrežja, ki so jih ali prizadele katastrofalne poplave ali pa na terenu pomagajo pri odpravi posledic poplav, omogočil 30-dnevni neomejen prenos mobilnih podatkov. Naročnikom fiksnih storitev Telekoma Slovenije na poplavljenih območjih medtem ne bo treba plačati mesečne naročnine za avgust, saj jim bo priznan stoodstotni popust.

Iz Telekoma Slovenije so danes še sporočili, da so na pomoč priskočili tudi podjetjem, ki so jim poplave omejile ali pa celo onemogočile normalno poslovanje.

Podjetjem na prizadetih območjih, tudi tistim, ki sicer niso uporabniki storitev Telekoma Slovenije, so za obdobje treh mesecev omogočili brezplačno povezljivost, brezplačno uporabo mrežne infrastrukture, brezplačno uporabo strežniške infrastrukture v oblaku, brezplačno tehnično podporo in pomoč pri vzdrževanju opreme. Če bodo podjetja to želela, jim največji slovenski telekomunikacijski operater omogoča tudi brezplačno pomoč pri prenosu poslovanja v oblak Telekoma Slovenije.