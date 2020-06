Do poletja v formi s treningom po svoji meri

Za dobro počutje in lepši videz smo pripravljeni narediti veliko – spremeniti način prehranjevanja in uvesti redne treninge. Nov način življenja je nekaj, kar nam daje dodaten zagon energije in motivacijo, saj se že po nekaj tednih redne aktivnosti počutimo kot prerojeni.

Redni treningi so lahko prijetna sprostitev napornega delovnega dne in s pravo opremo sploh ne bomo imeli občutka, da pravzaprav "bijemo naporen boj za preživetje". Zaradi slabše telesne kondicije se nam včasih med treningom namreč zdi, da je pred nami bitka za življenje. A s pravimi pripravami in dodatno opremo je to lahko tudi prijetna izkušnja, ki nam pomaga spremeniti življenjske prioritete.

Za razgibavanje in ohranjanje zdravja ne potrebujete telovadnice, ampak je dovolj že nekaj prostora doma.

S pametno uro Huawei Watch GT 2e in slušalkami Freebuds 3i boste odlično opremljeni za uživanje v vsakodnevnih majhnih radostih življenja, rekreaciji in telovadbi.

Oglejte si video in spoznajte vse prednosti uporabe pametne ure:

Vadba, prilagojena vsakemu posamezniku

Aktivno telo je zdravo telo in nam daje moč, ki jo potrebujemo, da se lažje spoprijemamo z vsakodnevnimi izzivi. Ko imamo več energije, se počutimo srečnejši. Tako, kot se ljudje razlikujemo med seboj, bi morala tudi vadba biti prilagojena vsakemu posamezniku.

Eden od najbolj priljubljenih načinov rekreacije med Slovenci je tek. S pomočjo pametne ure Huawei Watch GT 2e, ki zagotavlja široko paleto treningov po meri vsakega posameznika, lahko tek postane rekreacija, ki je ne bomo želeli zamuditi.

Kako trenirati s pametno uro?

Na voljo imamo kar 100 različnih načinov vadbe, med drugim tudi pohodništvo, tek, plavanje in kolesarjenje. Vse vadbe so razporejene v šest skupin: fitnes, ekstremni športi, vodni športi, športi z žogo, zimski športi ter ostali športi za prosti čas. Ura samodejno prepozna, za kateri šport smo se odločili.

Ura nam kar med treningom ponudi praktične nasvete oziroma opozorila, ko se nam srčni utrip prehitro dvigne in je treba nekoliko upočasniti. Med vadbo pametna ura spremlja srčni utrip in porabljene kalorije, nato pa vadbo analizira in predlaga čas okrevanja. S tem nam je na voljo celovito spremljanje vadb.

Za dober trening odločilna kombinacija počitka in teka

Srčni utrip določa intenzivnost treninga. Za treniranje je najprimernejša intenzivnost, ko nam srce bije s hitrostjo 80 odstotkov maksimalne frekvence srčnega utripa. Kako ugotoviti svojo maksimalno vrednost srčnega utripa? Maksimalni srčni utrip (MSU) predstavlja največje število udarcev srca v eni minuti. Včasih je veljala formula 220 – naša starost in dobimo maksimalno vrednost srčnega utripa. Pravo vrednost izmerimo s kliničnimi meritvami, lahko pa meritve opravimo tudi na terenu.

Kako ugotoviti, kakšen je optimalni srčni utrip v mirovanju? Za pet minut se uležemo in v mirovanju odčitamo srčni utrip ter si zapišemo vrednost. Meritev ponavljamo dva tedna vsak dan ob približno enakem času. Tako dobimo povprečno vrednost srčnega utripa v mirovanju. Srčni utrip ob mirovanju je torej dober kazalnik telesne pripravljenosti človeka. Normalni srčni utrip ob mirovanju je od 60 do 100, dobro treniranim vzdržljivostnim športnikom pa srce utripa tudi zgolj 30- do 50-krat na minuto.

Če se nam srčni utrip v mirovanju kadarkoli poveča za 10 utripov v minuti od povprečne vrednosti, smo verjetno pretiravali s treningi. To je znak, da moramo počivati.

Trening bo veliko uspešnejši, če bomo vedeli, kdaj počivati in kdaj trenirati, kar je težko oceniti, saj se včasih naš občutek utrujenosti ne ujema z dejansko obremenjenostjo organizma. In tukaj potem nastopi odločilni trenutek za pametno uro in njene sledilne zmogljivosti.

Pametna ura Huawei Watch GT 2e ima optično tipalo, ki lahko ves dan spremlja in beleži srčni utrip. V aplikaciji Huawei Zdravje izberemo funkcijo neprekinjenega beleženja srčnega utripa. Med vadbami nam lahko ura postreže tudi z drugimi podatki, kot so intervali srčnega utripa, ali pa nas obvesti, ko utrip doseže zgornjo mejo. Vadba je najbolj učinkovita, ko je srčni utrip v izbranem intervalu.

Ura, ki meri nasičenost kisika v krvi

Raven kisika v krvi oziroma nasičenost krvi s kisikom (SpO2) je odstotek s kisikom nasičenega hemoglobina glede na celotno količino hemoglobina v krvi in je pomembni fiziološki kazalnik delovanja organizma.

Pravzaprav lahko zelo nizka raven SpO2 povzroči resne simptome, kot so pomanjkanje energije, utrujenost in vrtoglavico.

Huawei Watch GT 2e podpira merjenje nivoja SpO2, ki nam pomaga zaznati raven kisika v krvi kadarkoli in kjerkoli to potrebujemo. Pregled vseh podatkov: VO2 Max, aerobni/anaerobni učinek vadbe, čas regeneracije, intenzivnost treninga, status vadbe, osebni trener – vse na vaši roki.

V ritmu srčnega utripa in v skladu z našim okusom

Pri izbiri najboljšega vadbenega pomočnika pa ne smemo gledati le na tehnične podatke in zbirko možnosti, ki jih naprava ima, pomemben je tudi videz naprave.

Potrebujemo trpežen okvir, najbolje iz nerjavnega jekla, ki naj se ujema s paščkom za udobno nošenje. Pametne ure imajo na voljo bogat izbor številčnic, ki jih nastavimo v skladu s počutjem in osebnostjo.

Pametna ura Huawei Watch GT 2e je opremljena s čipom Kirin A1 in algoritmi za samodejno optimizacijo porabe energije, zato je neverjetno zmogljiva. Namenjena je uporabnikom, ki podirajo rekorde. Ura namreč z enim polnjenjem zdrži kar dva tedna.

Dan, izpopolnjen z glasbo

Brezžične slušalke tekačem zagotavljajo užitek v zvoku s pametnim izničevanjem hrupa. Slušalke Freebuds 3I imajo vgrajene tri mikrofone za "kristalno čiste" pogovore, poleg tega pa so popolnoma usklajene z našimi gibi. Omogočajo do pet ur predvajanja glasbe z enim polnjenjem; 14,5 ure predvajanja glasbe skupaj s polnilno škatlico.

Zahvaljujoč ergonomskemu oblikovanju so prijetne in varne za nošenje, tako da odgovarjajo vsakemu stilu in ušesom, saj so silikonski nastavki na voljo v štirih različnih velikostih.