Direktorjev mercedes vedno na mestu za invalide, imel je poseben razlog

Steve Jobs , ustanovitelj ter skoraj do svoje smrti leta 2011 direktor in predsednik tehnološkega velikana Apple, je bil znan po tem, da je svoje avtomobile ob prihodu na delo vselej puščal na parkirnih mestih, ki so bila rezervirana za invalide. Kot sta razkrila njegov nekdanji sodelavec in kasnejši biograf, je imel Jobs za to svojevrsten razlog.

Fotografije Jobsovega športnega mercedesa SL 55 AMG, ki je zasedal parkirno mesto za invalide pred nekdanjim sedežem Appla v Silicijevi dolini, so se na spletu začele pojavljati v drugi polovici prejšnjega desetletja nekaj let pred Jobsovo smrtjo.

Steve Jobs was infamous for parking his Mercedes in handicap parking spots. He also didn't use license plates. pic.twitter.com/iukE1VAOz7 — Did You Know? (@Know) December 11, 2016

Mnenja uporabnikov, ki so fotografije komentirali predvsem na družbenem omrežju Twitter, so bila deljena.

Nekateri so bili prepričani, da Jobs tam lahko parkira, ker so mu leta 2003 odkrili raka trebušne slinavke, pa čeprav ni imel dovolilnice za uporabo parkirnih mest za invalide. Drugi so izpostavili Jobsovo pogosto arogantno osebnost in trdili, da to počne namenoma oziroma zato, ker pač lahko.

Bil je človek, ki niti malo ni skrival, da razmišlja drugače

Kot je po Jobsovi smrti razkril avtor njegove biografije Walter Isaacson, je Steve Jobs leta 1972 po tem, ko je nekaj časa preživel na duhovnem oddihu na plantaži jablan, začel prakticirati nekaj, čemur so najzgodnejši zaposleni pri Applu rekli polje izkrivljene resničnosti.

Jobsov srebrni mercedes SL55 AMG ni bil vselej parkiran na mestu za invalide, temveč je bil tudi vedno brez registrskih tablic, kar je bil svoj čas velik internetni misterij. Kako je bilo mogoče, da tako dolgo ni imel tablic? Šele po Jobsovi smrti oktobra 2011 se je razvedelo, da je Jobs zaobšel kalifornijske zakone, ki so takrat določali, da je lahko nov avtomobil brez stalnih tablic največ pol leta, in avtomobil vsakih šest mesecev vrnil lizinški hiši ter ga zamenjal z novim. Kalifornijske oblasti so na začetku tega leta zakon sicer spremenila, zdaj mora biti vsako novo vozilo opremljeno najmanj z začasnimi registrskimi tablicami. | Foto: Leon Prieto (Flickr, CC)

Pojem je opisoval Jobsov edinstveni pogled na tako rekoč vsa področja življenja in dela, ki je bil drugačen od ustaljenega, pomembno pa ni vplival le na razvoj njegove osebnosti, temveč tudi na prihodnost podjetja Apple.

Jobs je znal s svojimi interpretacijami ter odločnim in karizmatičnim, občasno pa tudi arogantnim in celo grozečim pristopom zaposlene namreč skoraj vedno prepričati, da je določena ideja odlična in da je projekt z lahkoto izvedljiv.

Glede na to, da je Apple eno od treh najvrednejših podjetij na svetu, je Jobsov pristop s poslovnega vidika zagotovo deloval.



Manj uspešno ga je prenesel na svoje zasebno življenje, ki so ga med drugim zaznamovali zanikanje očetovstva, laganje najboljšemu prijatelju in konec koncev najverjetneje tudi prezgodnja smrt. Zbolel je za eno najbolj ozdravljivih oblik sicer pogosto usodnega raka trebušne slinavke, a se ga je lotil po svoje in pomoč sodobne medicine zavračal, dokler ni bilo že prepozno.

Jobs si je mednarodni simbol s silhueto osebe na invalidskem vozičku razlagal po svoje

Skozi svojo prizmo izkrivljene resničnosti je Steve Jobs videl tudi parkiranje ob prihodu v službo. Čeprav so se fotografije njegovega avtomobila na spletu začele pojavljati šele pred nekaj več kot desetimi leti, je Jobs na mestu za invalide parkiral vsaj že od osemdesetih let prejšnjega stoletja, je razkril Andy Hertzfeld, eden prvih zaposlenih pri Applu. Tudi takrat je vozil srebrnega mercedesa.

"Ko je pogledal znak z osebo na vozičku, je Steve videl nekoga, ki sedi na stolu. On je takrat sedel na glavnem stolu pri Applu, bil je predsednik. Po njegovem takšno parkiranje ni bilo sporno," je razložil Hertzfeld. Angleška beseda za predsednika podjetja je sicer chairman - chair pomeni stol, man pa moškega oziroma človeka.

Jobs se na kritike pogosto ni oziral, temveč jih je raje preslišal. Med zaposlenimi pri Applu je veljal za tako imenovani "težak značaj".

Jobsa so njegovi zaposleni tudi večkrat opozorili na navado, a je pripombe prezrl. Nekoč je celo dejal, da je mislil, da "so ta parkirna mesta za čustvene oziroma moralne invalide."

Ko je na njegovem najljubšem parkirnem mestu neki šaljivec čez talno označbo, ki je prikazovala invalida, narisal logotip Mercedes-Benza, pa se mu to v nasprotju z zaposlenimi pri Applu ni zdelo niti malo smešno.

Še ena avtomobilska zanimivost o Jobsu: zakaj je skrival svojega porscheja

Jobs je vsaj enemu sodelavcu še v času, ko je bil pri Applu, zaradi navdušenja nad njegovo uspešnostjo porscheja kupil sam. Šlo je sicer za model porsche 944, za katerega je Jobs zaradi nižje cene menil, da gre za "avtomobil za zobozdravnike". Ko ga je leta 1985 uprava Appla začasno nagnala iz njegovega lastnega podjetja, je Jobs ustanovil računalniško družbo NeXT. Takrat je bil že multimilijonar, a je za svoje novo podjetje vseeno iskal zunanje vlagatelje, zato je zaigral reveža.



Pred vlagatelji je zato začel skrivati svojega porscheja 911 in sodelavcem, ki so mu iz Appla sledili v NeXT ter bili zaradi prodaje Applovih delnic prav tako bogataši, naročil, naj s svojimi avtomobili sami storijo enako.

