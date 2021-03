Digitalni wellness – boljša ergonomija, večja produktivnost

Tretjina dneva, preživetega na delovnem mestu, po možnosti večino časa še v sedečem položaju za računalnikom, je marsikomu postala samoumevna. Poglejmo si pobliže, kaj pravzaprav to pomeni za vaše zdravje, zapestje, sklepe, ramena. V tem ritmu boste v letu na vaši t ipkovnici tipke pritisnili kar trimilijonkrat, medtem ko boste s premikanjem miške "prehodili" razdaljo 26 kilometrov. Skoraj toliko, kot meri razdalja med Ljubljano in Kamnikom.

Ste prepričani, da so "prevoženi" kilometri res dovolj udobni? Neustrezna računalniška oprema ima številne negativne učinke na vaše telo in zdravje. Ključno je, da se zavedamo pomena udobne, ergonomsko oblikovane računalniške opreme, ki v prvi vrsti vpliva na vaše zdravje, pomemben vpliv pa ima tudi na produktivnost.

V prispevku razkrivamo posebnosti tipkovnice Logitech Ergo K860 in računalniških mišk Logitech MX Vertical ter Logitech MX Ergo. Prednosti omenjenih izdelkov bodo cenili vsi. Tisti, ki delajo v pisarnah, tisti, ki nimajo natančno opredeljenega delovnega mesta oziroma delajo tam, kjer uspejo, in tisti, ki delajo od doma. Pri zadnjih se bodo ergonomsko oblikovani izdelki izkazali za odličnega pomočnika v "viharju" iskanja ravnovesja med službo in življenjskimi navadami ter denimo pri deljenju domače pisarne s preostalimi družinskimi člani. Da gre resnično za vrh ergonomsko oblikovane ponudbe v tem segmentu, pritrjujejo tako uporabniki kot tudi znanstveniki.

Dom je postal ves svet

Delo opravljate v pisarni ali ste eden izmed mnogih, ki delo opravljajo od doma? Prav opravljanje dela od doma se je med koronakrizo močno razširilo. Dejstvo je, da smo se zdaj bolj kot kadarkoli prej navadili delati v pogojih, ki so se nam še nedavno zdeli nepredstavljivi. Bolj kot kadarkoli prej je vaš dom postal prostor za življenje. Pisarna, telovadnica, šola, igralnica, vrtec, spalnica – čez noč je dom postal vaš cel svet. Pa saj gre, si rečete.

Domačo "pisarno" ste v tem času opremili po kriterijih, ki ustrezajo le vam. Ugotovili ste, da delo od doma prinaša pluse in minuse, vsak dan je drugačen prejšnjemu, a ste se v splošnem navadili in poskrbeli tudi za dobro vzdušje. V navezi z zmogljivim prenosnikom se zdi, da je situacija zdaj res blizu popolnosti. Poskrbeli ste tudi za optimalno razsvetljavo, lokacijo, tudi vmesni kulinarični podvigi so v duhu večopravilnosti vedno in vedno boljši. Pravilna drža med sedenjem? Trudite se, kolikor se le lahko – odlično!

Naj gre za delo v pisarni ali od doma, ne glede na dobre pogoje lokacije, osnovno opremo, svetlobo, dobro vzdušje se je pomembno zavedati, kako pomembno je za uspešno in nemoteno opravljanje dela imeti tudi dodatno opremo, kopico ostalih "elementov", ki bodo poskrbeli za še več udobja in posledično produktivnosti. Govora je predvsem o udobni in ergonomski miški in tipkovnici.

Ergonomija, udobje, dizajn Logitechova linija izdelkov Ergo je razvita s posebnim poudarkom na znanosti o ergonomiji in uravnoteženosti, da bi zagotovila udobje in zaželenost. Nove rešitve spodbujajo boljši in naravnejši način dela, pomembno pa je predvsem to, da vam z linijo izdelkov Ergo ergonomije ni treba zamenjati za produktivnost.

Pomen ergonomije in ergonomski izdelkov v našem življenju

Beseda ergonomija izhaja iz grških besed ergos, ki pomeni delo, in nomos, ki pomeni naravni zakoni, v našem vsakdanjem življenju pa ima še kako pomembno vlogo.

Razlogov, zakaj je uporaba ergonomskih proizvodov pri vsakodnevnem delu pa tudi v prostem času oziroma ob sproščenem brskanju po spletnih straneh med iskanjem nekega priljubljenega modnega dodatka tako pomembna, je več. Ključna vidika? Dve stvari še posebej izstopata. Na prvem mestu velja omeniti ugodje: uporabniki ne čutijo več bolečine, čutijo pa senzorno ugodje. Po drugi strani opažajo višjo raven produktivnosti, ki jo dosežejo z veliko manj vloženega fizičnega napora.

Razlika med običajno in ergonomsko oblikovano opremo je velika

Pisarniško delo, doma ali fizično v službi, praviloma pomeni dolgotrajno sedenje, ki ga zahteva sodoben način dela. Dolgotrajno delo za računalnikom je za telo zelo obremenjujoče, naporno in tudi nevarno.

Zdravje na delovnem mestu mora biti tista ključna osnova in hkrati univerzalna potreba. Z ustrezno opremo in pravilnim načinom dela bomo za zdravje skrbeli tudi med delom.

Številni, ki delajo od doma, nimajo ustreznega tehničnega "ozadja" oziroma ne razpolagajo z ustrezno tehnično opremo, ki bi jo potrebovali za ohranitev svojega zdravja. Statistika je jasna: mnogi posamezniki na dnevni ravni zaradi neustrezne računalniške opreme trpijo zaradi bolečin in nelagodja v zgornjem delu telesa. Boleči simptomi enako prizadenejo tako ženske kot tudi moške, problematične pa so predvsem bolečine in nelagodje v predelu zapestja, sklepov, podlahti in ramen.

Razlika med konvencionalno računalniško opremo in ergonomsko oblikovano miško ter tipkovnico je velika in pri delu hitro opazna.

Raziskave kažejo, da velika večina uporabnikov, ki so poskusili uporabiti ergonomske miške in tipkovnice, nikoli več ne bi odločilo za uporabo konvencionalne računalniške opreme. Izkaže se tudi, da se uporabniki zlahka navadijo na ergonomske proizvode, na nek način postanejo odvisni od njih. Počutijo se bolje, delajo bolje, razlogov za "vračanje" na staro opremo pa pravzaprav ni.

Tipkajte naravno, tipkajte bolje - Logitech ERGO K860

Brezžična ergonomska tipkovnica Logitech ERGO K860 z razdeljeno postavitvijo tipk, posebno konveksno ukrivljeno površino in udobnim trislojnim naslonom za zapestje, ponuja unikatno uporabniško izkušnjo.

Integrirani numerični del, možnost enostavnega prestavljanja, dolga pripravljenost baterije in preprosta postavitev vam zagotavljajo hitrejše in učinkovitejše delo kot kadarkoli prej. Tipkovnica je zasnovana za boljšo držo telesa, manj napora in več podpore, zagotavlja pa udobno, natančno in hitro tipkanje.

Ukrivljena površina postavi vaše roke, zapestje, prste in podlahti v bolj naravno držo, manj obremenitve pa boste opazili v trenutku, ko bodo vaše roke pristale na tipkovnici. Tovrstna oblika zmanjša mišično obremenitev zapestja in podlahti, roke in ramena pa pomaga sproščati. Zapestje bo ohranjalo naravno in udobno držo ne glede na to, ali boste pri delu stali ali sedeli. Pa bo zaradi dodatnega udobja trpela natančnost in hitrost upravljanja s tipkovnico?

Tekoča in izjemno odzivna izkušnja ne sprejema kompromisov na račun hitrosti in natančnosti. Prsti fluidno drsijo po mat površini tipk, dodatni detajli pa olajšajo orientacijo prstov in omogočajo dodatno osredotočenost.

Tipkovnico lahko sicer povežete prek Bluetooth ali Unifying USB-sprejemnika, in sicer na do tri naprave, med katerimi enostavno preklapljate. Združljiva je z operacijskimi sistemi Windows in MacOS.

ERGO K860 je oblikovana, razvita in testirana skladno z merili, ki so jih postavili vodilni strokovnjaki za ergonomijo. Dokazano vpliva na boljšo telesno držo in zmanjšuje napetost v mišicah. Tipkovnica ERGO K860 je certificirana za ergonomijo s strani društva United States Ergonomics.

Ko se ergonomika združi z zmogljivostjo - Logitech MX Vertical

Brezžična ergonomska miška MX Vertical je napredna ergonomska miška, ki združuje znanstveno zasnovan dizajn in visoke zmogljivosti Logitechove serije MX. Miška je bila testirana s strani več uporabnikov in strokovnjakov, ki so potrdili njeno učinkovitost.

Z ergonomsko miško MX Vertical boste pozabili na nelagodje, ki vas je nekoč spremljalo ob dolgotrajnem delu z računalnikom. MX Vertical se ponaša z izjemno napredno ergonomsko zasnovo, ki tudi med dolgotrajno uporabo zagotavlja pravilen naravni položaj zapestja, kar zmanjšuje krčenje mišic in možnosti poškodbe zapestja. Pravilen in naraven, udoben položaj zapestja ter palca med dolgotrajno uporabo sicer zagotavlja 57-stopinjski vertikalni kot. Zaradi vseh navedenih lastnosti brezžična ergonomska miška vpliva tudi na izboljšanje telesne drže.

Če ste z običajno miško morali za želeni cilj narediti več gibov z roko, bo tega z brezžično ergonomsko miško MX Vertical zagotovo manj. Miška se ponaša z visoko natančnostjo in zanesljivostjo, zato bo sledenje vedno tekoče in brezhibno, s tem pa boste naredili do 4-krat manj gibov z roko. Z vgrajenim priročnim gumbom boste lahko hitro in preprosto nastavili natančnost. Senzor se ponaša z ločljivostjo kar 4000 DPI.

Načini povezovanja – prek Bluetootha® ali priloženega USB-sprejemnika – MX Vertical omogočajo močen, zanesljiv signal na oddaljenosti do deset metrov. Doseg brezžične mreže se lahko razlikuje glede na delovno okolje in postavitev računalnika. Združljiva je z operacijskimi sistemi Windows in MacOS.

Brezžična miška s sledilno kroglico - Logitech MX Ergo

Podobno unikatna, cenovno resda nekoliko ugodnejša, a zato nič manj revolucionarna, je brezčična miška Logitech MX Ergo, ki predstavlja nov standard udobja. Oblikovana je bila posebej za zmanjšanje fizičnega mišičnega napora pri uporabi miške, saj se ponaša s posebnim vzvodom, ki omogoča posebno nastavitev miške.

Logitechovo najbolj napredno sledilno kroglo bodo cenili vsi navdušenci sledilnih krogel ali vsi kupci, ki si želijo alternativo navadnim miškam in sledilnim ploščicam. Sledilna krogla zmanjša napor za vašo roko v primerjavi z navadnimi miškami in zahteva 20 odstotkov manj mišičnega napora v primerjavi z običajno miško. Manj napora pomeni, da se lahko še bolj osredotočite na to, kar je treba storiti, mar ne?

MX ERGO ima edinstveno možnost nastavitve naklona za osebno udobje ter najnovejšo tehnologijo za sledenje, pomikanje in upravljanje porabe energije. Edinstvena možnost nastavitve naklona miške omogoča nastavitev med nič in 20 stopinj za bolj naravno pozicijo roke in večje udobje. Številne bližnjice na miški vam omogočajo, da delo opravite hitreje. S pritiskom na gumb lahko spreminjate hitrost in natančnost vašega kurzorja za optimalni nadzor. Natančen kolešček nudi horizontalno premikanje in priročen srednji klik.

Ker vam ni treba premikati roke, kot ste bili predhodno vajeni, je miška MX ERGO denimo odlična za tesne delovne prostore in zasedene mize. Posebna FLOW™ tehnologija omogoča gladko menjavo med različnimi nastavitvami za še večje udobje. Logitech FLOW tehnologija vam omogoča enostavno prehajanje med napravami oziroma zasloni. Miška je odzivna na katerikoli površini. Uporabnost sledilne kroglice bo prišla do izraza ne glede na to, kje delate.