Samsungova presenečenja

Čeprav tudi tokrat Samsung uradno ne razkriva podrobnosti pred dogodkom, so te (namerno ali ne) že dodobra pricurljale v javnost – nazadnje tudi priporočena maloprodajna cena glavnih zvezd današnje predstavitve.

Serija 20 za leto 2020

V žarišču današnjega dogajanja v San Franciscu bodo nasledniki lanske Samsungove serije pametnih telefonov S10.

Utrinki z lanske svetovne premiere Samsungove serije pametnih telefonov Galaxy S10:

Že dolgo ni več vprašanje, da se nova serija ne bo imenovala S11, temveč S20 – spomnimo se, tudi Huawei je po svojih serijah Mate 10 in P10 naslednike poimenoval Mate 20 in P20, ne pa Mate 11 in P11, a tokrat je simbolika dvajsetke še nekoliko večja, ker v javnost prihaja ravno v letu 2020.

Od 899 do 1.559 evrov

Še pred dogodkom pa je nemška spletna stran WinFuture razkrila (priporočene) maloprodajne cene vseh izvedb in različic družine Galaxy S20 za evropski trg.

Te se bodo gibale od 899 evrov za Galaxy S20 z osmimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambnega prostora pa vse tja do 1.559 evrov za Galaxy S20 Ultra 5G s kar šestnajstimi gigabajti pomnilnika in 512 gigabajti shrambnega prostora, navaja nemški vir.

Za vsak model sta navedeni po dve ceni, vedno za deset evrov razlike, ker imajo nekatere države nižjo, druge pa višjo priporočeno ceno (upamo si ugibati, da bo Slovenija imela nižjo).



Samsung Galaxy S20 (8 GB RAM/128 GB shrambe): 899 ali 909 evrov,

Samsung Galaxy S20 5G (12 GB RAM/128 GB shrambe: 999 ali 1.009 evrov,

Samsung Galaxy S20+ (8 GB RAM/128 GB shrambe): 999 ali 1.009 evrov,

Samsung Galaxy S20+ 5G (12 GB RAM/128 GB shrambe): 1.099 ali 1.109 evrov,

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12 GB RAM/128 GB shrambe): 1.349 ali 1.359 evrov,

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16 GB RAM/512 GB RAM): 1.549 ali 1.559 evrov.



Še vedno moramo poudariti, da to niso uradni podatki, a tudi to, da se je vir teh cen že velikokrat izkazal za dobro obveščenega in zanesljivega.

Galaxy Z Flip je pohitel na Oskarje

Drugo zvezdo Samsungove prve letošnje velike svetovne predstavitve pa je Samsung celo uradno pokazal dva dneva prej na drugem koncu Kalifornije.

V odmoru med predvajanjem prenosa podelitve letošnjih filmskih nagrad oskar se je namreč zavrtel polminutni oglas za Galaxy Z Flip, ki se, kot smo že slišali, odpira kot škatlica za puder.

Na oglasu pa se je razkril tudi slogan, ki bo pospremil Samsungovega pregibnega novinca: "Spremenimo obliko prihodnosti."

Na uradni predstavitvi ravno tako pričakujemo potrditev namigov, da bo za novi Samsung Galaxy Z Flip treba odšteti okrog 1.400 evrov.