"Daljinec" za uravnavanje krvnega sladkorja odpravlja nadležna pikanja

Stalno spremljanje razmer in inzulinske injekcije so neprijeten vsakdan številnih obolelih z diabetesom tipa 2, zato znanost nenehno išče udobnejše možnosti za življenje s to boleznijo. Iz ZDA prihajajo dobre napovedi.

Raziskovalna skupina pod vodstvom raziskovalcev z ameriške univerze Iowa je ustvarila, kot mu pravijo, daljinski upravljavec za bolnike z diabetesom tipa 2. Za zniževanje ravni sladkorja v krvi in izboljšanje odziva na inzulin nova naprava uporablja elektromagnetna polja.

Prek srečnega naključja do prave smeri

Zamisel o uporabi elektromagnetnih polj pri obvladovanju diabetesa sicer ni nova. Pred šestimi leti je tako ena izmed prejšnjih študij pokazala, da tovrstna valovanja lahko spodbudijo delovanje določenih genov, ki znižujejo krvni sladkor pri miših.

Toda nova tehnika uporablja povsem drugačen mehanizem in je pravzaprav nastala z nekaj sreče, ko so si znanstveniki iz Iowe izposodili nekaj diabetičnih mišk iz študije, ki je preučevala vplive elektromagnetnih polj na možgane.

Ključna vloga superoksidne molekule

Takrat so, skoraj po naključju, ugotovili, da so vse diabetične miške, ki so bile izpostavljene elektromagnetnemu polju, imele normalne ravni sladkorja v krvi.

Poglobljeno so preučili prejšnje raziskave o bioloških učinkih elektromagnetnih polj, tudi takšnih, ki jih ustvarjajo telekomunikacijska infrastruktura, mobilne naprave in sama Zemlja. Ne nazadnje nekatere živali lahko čutijo elektromagnetna polja in to izkoriščajo pri iskanju svojih poti.

Ugotovili so, da elektromagnetna polja lahko vplivajo tudi na superoksidno molekulo, ki vpliva na diabetes tipa 2.

V spanju do tri dni učinkovitega nadzora brez stranskih učinkov

Z večurnim vsakodnevnim izpostavljanjem različnih skupin mišk elektromagnetnemu polju so odkrili, kako to polje vpliva na signalizacijo superoksidnih molekul v jetrih. Ravno te superoksidne molekule so potem spremenile razmerje oksidantov in antioksidantov tako, da so se miške bolje odzvale na inzulin in učinkoviteje znižale svoj krvni sladkor.

Tako je nastal prototip "daljinca" za upravljanje diabetesa. Učinki razmeroma kratkotrajnih izpostavljenosti elektromagnetnemu polju na učinkovito uravnavanje krvnega sladkorja so dolgotrajni, kar pomeni, da bi bili lahko primerni za terapijo, ki bi jo izvajali med spanjem, učinkovala pa bi ves dan. Pri miškah je namreč med spanjem izpostavljenost elektromagnetnem polju, ki je približno stokrat močnejše od Zemljinega, ustavilo odpornost na inzulin za kar tri dni, in sicer, kar je vsaj toliko pomembno, brez neželenih stranskih učinkov.

Raziskovalci univerze Iowa, ki so odkrili (in patentirali) "daljinec" za obvladovanje diabetesa tipa 2. Foto: University of Iowa

Končni cilj: neinvazivna terapija za sladkorno bolezen

Preizkusi na celicah človeških jeter so ravno tako dali spodbudne rezultate, ki še pred začetkom preizkusov na ljudeh upravičujejo opisana optimistična pričakovanja. Še pred takšnimi preizkusi pa bodo preverili, kako se odzivajo večje živali, ki so po velikosti in fiziologiji ljudem bolj podobne kot miške.

Končni cilj raziskave, ki so jo opisali v znanstveni reviji Cell Metabolism, bi gotovo razveselil vse bolnike s sladkorno boleznijo. Namen je razvoj neinvazivne terapije, s katero bi na daljavo prevzeli nadzor nad celicami, ki so se zmožne boriti proti tej bolezni.