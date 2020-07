Ciril Komotar: P40 Pro je popoln telefon za fotografiranje v vseh razmerah

Oglasno sporočilo

»S Huawei telefoni ustvarjam vsebino, s katero preživljam sebe in svojo družino že štiri leta. Vem, kaj delam in vem, kaj potrebujem, da je vsebina takšna, kot mora biti. Potrebujem dobre telefone, ki jim zaupam. Telefone, ki so sposobni ustvariti karseda dober približek temu, kar vidijo moje oči in slišijo moja ušesa. Do zdaj sem imel že osem Huaweievih telefonov in noben me še ni razočaral. Videli in posneli so praktično že vse. Z njimi sem posnel in zmontiral že več kot 600 vlogov Komotara minuta. Zadnji v vrsti, P40 Pro, pa je resnično še stošničko višje, the one to rule them all. Boljšega partnerja na terenu si ne morem želeti. P40 Pro raztura v nočni fotografiji, počasnih posnetkih, portretni fotografij in super povečavah,« je ustvarjanje s svojim P40 Pro navdušeno komentiral priljubljen vloger in znan avtomobilski novinar, Ciril Komotar.

Poiščite popolno kompozicijo

Zanimivi in čudoviti prizori se venomer dogajajo okoli vas, le pozorni morate biti nanje. Tudi, če čepite v varnem zavetju doma, vam lahko uspe fotografija narave, ki vam jo bodo mnogi zavidali. Zato smo vam pripravili nasvete, kako od doma fotografirati prizor narave z najboljšo napravo, ki jo lahko uporabite v ta namen. Fotografsko odličnim pametnim telefonom, kot je Huawei P40 Pro.

Ker je pravilna kompozicija pogoj za odlične fotografije, v fotografski aplikaciji vklopite prikaz mrežnih črt na zaslonu pametnega telefona. Zazdelo se vam bo, da je predmet zanimanja najbolje postaviti v središče fotografije. Vendar to ni edini, največkrat pa tudi ne najboljši način. Poskušajte ga postaviti na presečišča dveh vodoravnih in dveh navpičnih črt, ki tvorijo mrežo na zaslonu in poskušajte upoštevati pravilo tretjin. Kompozicija fotografije bo tako bolj raznolika. Predmet naj tudi ne zajame cele fotografije. Pustite okoli njega nekaj ozadja, saj bo zato jasnejša in tudi bolj zanimiva.

Čarobnost je (tudi) v podrobnostih

Težko je ujeti gibanje in čustva, še posebej, če prizor fotografirate od daleč. S pametnim telefonom Huawei P40 Pro pa nemogoče postane mogoče po zaslugi visoke ločljivosti tipala glavne kamere. Namesto da bi se zanašali na številčnost svetlobnih pik, so te fizično večje, da lahko zajamejo več svetlobe, na kakovost podrobnosti na fotografiji pa vplivajo še zmogljivi algoritmi umetne inteligence. Del čarobnosti tega pametnega telefona pa so tudi izredno velike povečave, ki približajo tudi zelo oddaljene prizore, ne da bi se zaradi tega podrobnosti izgubile.

Ujemite najboljši trenutek

Okolica, ki se koplje v bogatih sončnih žarkih, kar kliče po fotografiranju, pomembno je tudi, da reagirate hitro in na sprožilec pritisnete v pravšnjem trenutku. Največkrat pa ga ni preprosto ujeti, zato fotografi uporabljajo način hitrega zaporednega zajema številnih fotografij, da potem iz niza izberejo najboljše. In ravno v tem je lahko težava. Izbor najboljših ne predstavlja le izziva s stališča kakovosti, ampak je tudi časovno potraten. Zato je Huawei s serijo pametnih telefonov P40 uvedel fotografsko funkcijo »golden snap«. Ko je vključena, naprava snema trenutke pred in po pritisku sprožilca, algoritmi umetne inteligence pa na podlagi drže oseb in obraznih izrazov izbere tri fotografije, ki jih oceni kot najboljše. Z njeno pomočjo lahko tudi fotografsko manj vešči uporabniki kot »profesionalci« ustavijo gibanje.

Nič vam ne bo ušlo

Ne glede ali želite fotografirati podnevi, ponoči, ali ob čarobni zlati uri, od blizu ali od daleč, vam bodo pametni telefoni družine P40 omogočili preprosti zajem najboljših trenutkov življenja, pa naj bodo še tako bežni. Pa še veliko več. Sposobni so namreč zakleniti ostrenje (fokus) na predmet zanimanja, tako da je ta ves čas jasen, ne glede na premikanje fotografa ali njega samega. Nova fotografska tipala pa se odlično obnesejo tudi, ko so predmeti majhni in celo v slabših svetlobnih razmerah. Zato so omenjene pametne naprave idealne za fotografiranje divjih živali, saj omogočajo odlične fotografije, z ostrim motivom v ospredju in naravno zamegljenim ozadjem.

Ohranjajte tudi čistočo

Da pa bi lahko izkoristili vse, kar vam nudijo pametni telefoni družine P40, ne pozabite na čistočo leč objektov. Najbolje je, da jih obrišete s krpo iz mikrovlaken, če je nimate pri roki, pa zadošča tudi majica, ki jo imate oblečeno. Pazite pa, da objektive brišete le z blagom, saj gumbi in drugi podobni predmeti na oblačilu lahko povzročijo poškodbe.

Poleg modela srednjega razreda P40 lite v družino P40 sodijo še premijski modeli P40, P40 Pro in P40 Pro+. Odlikujejo se v zmogljivih procesorjih, fotografski odličnosti in tudi tržnici AppGallery, ki je postala osrednje mesto za priljubljene lokalne in globalne aplikacije za uporabnike naprav Huaweia.

