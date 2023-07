Čakate poštno pošiljko? V nobenem primeru ne plačujte te pristojbine!

Sporočilo vsebuje logotipe in kontaktne podatke Pošte Slovenije, a bo pozorno oko hitro opazilo, da naslov pošiljatelja ni na domeni @posta.si, temveč sporočilo prihaja z druge, neznane domene (v konkretnem primeru z južnokorejske).

Klik na gumb Plačaj zdaj! – domnevno moramo plačati dodatno pristojbino za paket, ki ga pričakujemo – najpogosteje vodi do obrazca za vnos podatkov o plačilni kartici, občasno pa tudi do obrazca za sodelovanje v lažni nagradni igri.

Sporočilo, ki smo ga prejeli v uredništvu. Foto: Matic Tomšič

Kdor bo prezrl opozorilne znake, ker v času, ko je prejel sporočilo, morda res nestrpno pričakuje poštno pošiljko, in podatke o plačilni kartici delil s spletno stranjo, ki se pretvarja, da pripada Pošti Slovenije, se bo znašel v škripcih. Nevede se lahko naroči na plačljivo "multimedijsko" ali katero drugo bizarno storitev, ki je v bistvu zgolj krinka za mesečno rento za goljufe na račun žrtve, ali pa svojo plačilno kartico na pladnju ponudi prevarantom, ki jo bodo nato zlorabili za spletne nakupe.

Kako pogosto potekajo tovrstne prevare – konkreten primer z lažno nagradno igro za smešno poceni kavni aparat, katerega tarče so bili slovenski uporabniki maja:



- Kdor je kliknil na povezavo, ki je bila priložena objavi na Facebooku, je bil preusmerjen na kratek spletni vprašalnik, nato je moral igrati igro odpiranja darilnih škatel, v kateri je bilo nemogoče izgubiti, na koncu pa je bil obveščen, da je upravičen do nakupa novega kavomata za samo dva evra.



- V naslednjem koraku so goljufi od njega zahtevali izpolnitev obrazca z osebnimi podatki, čisto na koncu pa še podatke o plačilni kartici, s katero je poravnal dva evra kupnine za kavni aparat.



Obrazcem za nakazilo oziroma predajo podatkov o plačilnih karticah so pogosto priložene izmišljene pohvale izmišljenih strank. Foto: Matic Tomšič



- Tega je nato čakal dneve in tedne, a ga ni dobil, je pa en mesec po izpolnitvi vseh obrazcev od svojega ponudnika elektronskega bančništva prejel obvestilo, da je bila njegova kartica bremenjena še za 65 evrov.



- V resnici si ni kupil nove naprave za kuhanje kave, temveč se je nevede naročil na storitev za upravljanje osebnega proračuna Budget Check. Dva evra, ki ju je plačal na začetku, sta bila zgolj plačilo za tridnevno preizkusno uporabo omenjene storitve.



- Da je šlo v resnici za predatorsko prakso in ne prodajo kavomatov za drobiž, je bil uporabnik oziroma morebitna žrtev prevare sicer opozorjen že na spletni strani z obrazcem za vnos osebnih podatkov, če se je le potrudil in prebral drobni tisk na vrhu in dnu strani.



- Naročnino na plačljivo storitev je bilo mogoče preklicati z neposrednim e-poštnim sporočilom ponudniku plačljive storitve.

Kaj pravijo pri Pošti Slovenije?

Kot na uradni spletni strani opozarja Pošta Slovenije, je vsa uradna komunikacija Pošte Slovenije vselej poslana z domene @posta.si in nikoli z domen, kot so @gmail.com, @yahoo.com ali drugih, v vseh sporočilih pa uporabljajo izključno slovenski jezik in ne polomljene slovenščine oziroma slovenskega jezika, ki je preveden z Googlovim prevajalnikom, na primer.

Pri Pošti Slovenije tudi opozarjajo, da vse povezave, ki jih priložijo v sporočilih komitentom oziroma uporabnikom storitev dostave pošiljk, končajo na spletnih straneh Pošte Slovenije (torej na naslovih na domeni posta.si). Kadar prejmemo sporočilo s povezavo in sumimo, da bi lahko šlo za prevaro, v primeru klika na povezavo v naslovni vrstici brskalnika zato vselej preverimo, na kateri spletni strani smo pristali.

Konkreten primer: povezava v goljufivem sporočilu, ki smo ga prejeli v uredništvu, v resnici ne vodi na domeno posta.si, temveč smo končali na spletišču slav.linkforus.com.

Glede na to, da je sporočilom, v katerih se nekdo lažno predstavlja za Pošto Slovenije, priložena tudi sprejemna številka za sledenje pošiljki, lahko prejemniki sporočila, ki v tistem trenutku po naključju čakajo na pismo ali paket, njeno verodostojnost preverijo na portalu sledenje.posta.si.