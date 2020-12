Britanci bodo Facebook uporabljali po ameriških pravilih, kaj bi s tem lahko izgubili?

Za uporabnike Facebooka v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske trenutno še vedno veljajo pravila in pogoji ter pravni dokumenti z irskim sedežem Facebooka – tako kot za vse države Evropske unije. Na Irskem, natančneje v prestolnici Dublin, ima svoje evropske sedeže še lepo število drugih tehnoloških velikanov, med njimi tudi Microsoft, Twitter in Airbnb.

Toda z zadnjim dnem tega leta se izteče prehodno obdobje po odhodu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in bo tako, zlasti če ne bo v zadnjem hipu sklenjen dogovor med Brusljem in Londonom, Otok prekinil skoraj vse vezi z evropsko sedemindvajseterico.

Premik v naslednjega pol leta

Dokončno slovo bo izkoristil tudi Facebook, in sicer za prenos pogodbenih obveznosti uporabnikov v zdaj že bivši članici Evropske unije iz irskega sedeža na ameriški sedež. Spremembo bodo uveljavili v prvi polovici leta 2021.

Analitiki ocenjujejo, da je eden od glavnih razlogov za to potezo lažje izogibanje pravilom za varovanje zasebnosti, ki so v Evropski uniji ostrejša kot v ZDA, toda Facebook te navedbe zavrača in vztraja, da glede nadzora in varovanja zasebnosti za uporabnike Facebooka v Združenem kraljestvu ne bo sprememb.

Britanska pravila o varovanju zasebnosti (za zdaj še) primerljivo stroga z evropskimi

V Združenem kraljestvu evropski zakoni nimajo več neposredne veljave, a so veljavni britanski zakoni o varovanju zasebnosti uporabnikov zelo podobni evropskim z vsemi varovalkami, ki jih je prinesla evropska splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Evropska pravila o varovanju zasebnosti so med najstrožjimi na svetu, česar ponudniki digitalnih storitev niso vedno najbolj veseli. Foto: Thinkstock

Ta velja za enega najbolj doslednih pravnih aktov na svetu s področja varovanja zasebnosti v digitalnem svetu.

London lahko omili svoje predpise

Ni pa rečeno, da bo tako tudi ostalo – Združeno kraljestvo lahko samostojno ureja svojo zakonodajo in ga nič ne ovira, da jo v morebitnih pogajanjih z ZDA prilagodi in odpravi nekatere varovalke, ki jih zagotavljajo evropska pravila o varovanju zasebnosti.

Voda na mlin takšnim pomislekom je ameriški zakon iz leta 2018. Ta je ameriškim in britanskim oblastem olajšal dostop do podatkov, ki jih ponudniki digitalnih storitev hranijo na strežnikih v drugi državi podpisnici.

Regulatorji Facebooku očitajo preveč moči

Facebook ni prvi tehnološki velikan, ki je uporabnike z Otoka "prestavil" na ameriška pravila in pogoje – že takoj po uradnem odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije in v začetku prehodnega obdobja je podobno storil že Google.

Ima pa podjetje Marka Zuckerberga zadnje čase kar veliko pravniškega dela z regulatorji tudi v svoji domovini. Facebooku očitajo, da je z nakupi svojih tekmecev ohromil konkurenčnost, in zahtevajo, da odproda svojo platformo za deljenje fotografij Instagram in platformo za hipno sporočanje WhatsApp.

Prav z WhatsAppom ima Facebook velike načrte, predvsem takšne, da bi jim sedem let po njegovem zelo dragem in odmevnem nakupu ta začel prinašati (velike) dobičke tudi s tega naslova.