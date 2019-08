Brexit ni edino, kar zavlačujejo na Otoku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev bomo sprejeli do konca leta, je izjavil eden od ministrov v vladi Združenega kraljestva. "Upam, da bo vlada lahko kaj naredila do jeseni," je dodala glavna državna tajnica za digitalnost, kulturo, medije in šport Nicky Morgan, ki poudarja "pomen pravilne odločitve pri zagotavljanju varnosti omrežij v državi".

"Preučili bomo vse okoliščine"

"Huawei zdaj ne sodeluje pri postavitvi in vzdrževanju vladnih omrežij in tako bo absolutno tudi ostalo, vendar bomo preučili vse okoliščine," je še povedala Morganova.

ZDA si zelo želijo, da njihove zaveznice ne bi uporabljale Huaweieve telekomunikacijske infrastrukture. Nazadnje sta se premier Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Boris Johnson in ameriški predsednik Donald Trump pogovarjala na srečanju G7 (sedem gospodarsko najrazvitejših držav sveta), ki je potekalo v francoskem obmorskem letovišču Biarritz.

Britanski premier Boris Johnson in ameriški predsednik Donald Trump na srečanju G7 v francoskem obmorskem letovišču Biarritz Foto: Reuters

Zaprli, po malem pa odprli

Sredi maja so ameriške oblasti prepovedale prodajo ameriške tehnologije in komponent Huaweiu in še 68 povezanim družbam. Odločitev so utemeljili s svojimi pomisleki glede zagotavljanja nacionalne varnosti.

Nekaterim ameriškim družbam pa so s posebnimi začasnimi dovoljenji vendarle omogočili nadaljevanje poslovanja, kar je Huaweiu omogočilo nadaljevanje podpore svojim omrežjem in napravam.

Nastradali (tudi) strokovnjaki Huaweieve raziskovalne enote v ZDA

Huawei od samega začetka zavrača vse očitke o domnevni podrejenosti kitajskim oblastem. Britancem so že junija sporočila, da bi bila izključitev Huaweia iz tamkajšnjih omrežij "zelo slab signal".

Prerekanje med ZDA in Huaweiem je prizadelo tudi 600 raziskovalcev Huaweieve raziskovalne enote v ZDA, ki so od sredine maja do danes izgubili svoje službe.

Najprej kraji z najbolj množičnim zbiranjem

V Združenem kraljestvu medtem postopoma dobivajo komercialna mobilna omrežja pete generacije (5G). Tako je med drugimi operaterji tudi operater O2, sicer v lasti španske Telefonice, že konec julija (sicer zadnji na Otoku) napovedal zagon svojega omrežja 5G za oktober.

Sprva bodo pokrili izbrane točke (železniške postaje, nakupovalna središča, stadioni) v Belfastu, Cardiffu, Edinburgu, Londonu, Sloughu in Leedsu, do poletja prihodnje leto pa bi se razširili na 50 mest po Združenem kraljestvu. Poudarek je, kot pravijo, na tistih točkah, kjer so zaznali največje možnosti pomanjkanja omrežnih kapacitet.

BT in Vodafone že imata svoji komercialni omrežji 5G, Three pa ga ravno ta mesec vzpostavlja.

Tudi v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske je operater O2 v lasti španske telekomunikacijske družbe Telefonica. Foto: Reuters

V Združenem kraljestvu Huaweiu obrnili hrbet, drugod pa ne

Ravno O2 je edini operater v Združenem kraljestvu, ki za svoje omrežje ne uporablja nobenih infrastrukturnih komponent, ki jih proizvaja Huawei, čeprav njihov španski lastnik v nekaterih drugih državah vendarle uporablja Huaweievo infrastrukturo.

Celo v Združenem kraljestvu je O2 na svojih baznih postajah opravljal 5G‑preizkuse s Huaweiem, a so se potem odločili za Ericsson in Nokio, s katerima so že sodelovali pri postavitvi omrežij 4G.

Že aprila (omejena) zelena luč

O2 ne izključuje možnosti, da bodo v prihodnosti kupovali od Huaweia tudi v Združenem kraljestvu, a tudi oni od britanske vlade pričakujejo, da se končno izreče. "Najmanj, kar moramo vedeti, je, s kom lahko poslujemo in pod kakšnimi pogoji," so povedali vodilni operaterja O2 v Združenem kraljestvu.

Že aprila pa je takratna premierka podprla mnenje nacionalnega varnostnega sveta, ki omogoča uporabo Huaweievih anten in preostale opreme za omrežja 5G, vse dokler ne gre za jedrno omrežje, ki je najobčutljivejši del omrežja.

Na končno odločitev bo očitno treba še počakati.