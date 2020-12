Božična norija! Podarjamo MS Office 2019 in Windows 10!

Tudi spletna stran Keysoff.com ni nobena izjema in je pripravila izjemno božično ponudbo z osupljivimi popusti za najbolj priljubljeno Microsoftovo programsko opremo. Od danes pa do božičnega dne boste vsi, ki boste kupili Office 2019 Professional Plus ali Office 2016 Professional Plus, samodejno dobili Windows 10 Professional ali Windows 10 Home BREZPLAČNO. Tako je, kupite en izdelek, dobite dva!

Če ste po naključju iskali posodobitve za svojo programsko opremo, imamo za vas nekaj dobrih ponudb, denimo velik prihranek za operacijske sisteme Windows 10:

S kodo BXM45 dobite dodatnih 45 % popusta:

Licence za programsko opremo so trenutno eden najbolj priljubljenih spletnih izdelkov in zaradi popustov v božičnem času je zdaj daleč najboljši čas, da si priskrbite ugodno legalno opremo, ki vam ne bo izpraznila denarnice.

Poleg tega nudimo na vse izdelke v oddelku programske opreme do 55 % DODATNEGA popusta, s čimer nudimo najboljše cene, ki jih zaslužite. Ne zamudite božične ponudbe na spletni strani Keysoff.com!

S kodo BXM55 dobite dodatnih 55 % popusta:

Na spletni strani Keysoff.com lahko pričakujete najboljšo storitev. Kmalu po nakupu boste hitro in preprosto dobili naročene izdelke, če nam pošljete elektronsko sporočilo na naš naslov service@keysoff.com ali če uporabite klepet v živo na naši spletni strani. Torej vam ni treba čakati več dni na Messengerju. Če pride do težav ali če imate samo vprašanje, vam je na voljo podpora strankam z besedami in dejanji.