Bolj ko je država razvita, manj je zaupanja v medije

Avstralija, Francija, Irska, Italija, Nemčija, Španija, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske so le nekatere države, v katerih je delež prebivalstva, ki medijem ne zaupa, večji od deleža prebivalstva, ki medijem zaupa, je pokazal najnovejši barometer zaupanja, ki ga je ameriška družba za odnose z javnostmi pripravila na podlagi podatkov iz 26 držav po vsem svetu (med njimi ni Slovenije).

Nezaupanje prevladuje v 16 od 26 držav, kjer izvajajo barometer zaupanja. Foto: Srdjan Cvjetović

Ali vas preseneča, da medijem najbolj zaupajo – na Kitajskem?

Čeprav se je od lanskega do letošnjega barometra jeziček na tehtnici prevesil in zdaj med splošnim prebivalstvom v povprečju za las prevladuje zaupanje (lani 49, letos 52 odstotkov), ostajajo mediji med panogami, ki jim ljudje na splošno najmanj zaupajo, smo med drugim slišali in videli na napovedni medijski konferenci največjega svetovnega sejma potrošniških naprav in gospodinjskih aparatov IFA.

Ne moremo pa se izogniti vtisu, da je (tudi) letošnji barometer pokazal največje zaupanje javnosti v medije ravno v državah, kjer imamo pomisleke glede svobode medijev: Kitajska (79 odstotkov), Indonezija (73 odstotkov), Indija (72 odstotkov), Združeni arabski emirati (71 odstotkov).

Najvišja stopnja zaupanja celotnega prebivalstva v medije ostaja tudi letos na Kitajskem, so pokazali rezultati, ki temeljijo na odgovorih v spletni anketi. Foto: Margot Edelman

Foto: Messe Berlin

Za najnovejši barometer zaupanja so v 26 državah, med katerimi ni Slovenije, pri Edelmanu v drugi polovici lanskega oktobra in prvi polovici lanskega novembra spletno izprašali več kot 33 tisoč ljudi.

V vsaki od držav so kot splošno populacijo zajeli 1.150 polnoletnikov z dostopom do interneta in jih pri določenih meritvah dodatno razdelili v dve skupini.

Obveščena javnost so tisti, ki so stari od 25 do 64 let, imajo univerzitetno izobrazbo, so v zgornji prihodkovni četrtini za svojo starostno skupino v svoji državi ter so znatni uporabniki medijev in aktivno spremljajo, delijo in/ali sami objavljajo novice o aktualnih dogajanjih iz sveta politike in gospodarstva.

Edelmanov barometer zaupanja zajema 26 držav z vsega sveta, a med njimi ni Slovenije. Foto: Srdjan Cvjetović

Obveščena javnost predstavlja približno šestino prebivalstva

Ta skupina predstavlja približno eno šestino prebivalstva, v raziskavi pa jih je iz vsake države 200 - razen iz ZDA in Kitajske, kjer je takšnih po 500.

Preostali, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za uvrstitev med obveščeno javnost, so uvrščeni v svojo kategorijo, ki predstavlja 84 odstotkov prebivalstva.

Avstralija in Kanada navzgor, Španija in Rusija navzdol

Skoraj bi lahko rekli, da je zaupanje v medije praviloma nižje v bolj razvitih državah, je ob predstavitvi rezultatov najnovejšega barometra zaupanja povedala Margot Edelman, podpredsednica družbe Edelman.

So pa glede na lanske rezultate vendarle vidni nekateri večji premiki, tako v pozitivno kot v negativno smer. Zaupanje v medije je tako pomembno naraslo v Hongkongu, Avstraliji, Kanadi in Južnoafriški republiki, vidno pa upadlo v Španiji in (že tako zadnjeuvrščeni) Rusiji, kjer medijem ne zaupa niti tretjina vprašanih.

Kljub (manjši) rasti zaupanja v medije (tradicionalne medije in družbena omrežja) v celotnem prebivalstvu še vedno prevladujejo tisti, ki jim ne zaupajo. Foto: Margot Edelman

Tradicionalnim medijem zaupamo (veliko) bolj kot družbenim omrežjem

Tradicionalnim medijem je lahko v tolažbo, da jim javnost vendarle zaupa bolj kot družbenim omrežjem. Na svetovni ravni je ta razkorak krepkih 20 odstotnih točk, a z velikimi razlikami med posameznimi celinami.

Najnižja stopnja zaupanja javnosti v družbena omrežja, samo 34-odstotna, je v Severni Ameriki in Evropi, kjer je posledično tudi največja razlika med zaupanjem javnosti v tradicionalne medije in družbena omrežja.

Največje zaupanje v družbena omrežja, a še vedno samo 53-odstotno, so izmerili v Latinski Ameriki, kjer so se tradicionalni mediji odrezali (le) za 13 odstotnih točk bolje.

Sicer pa je v svetovnem povprečju skoraj tri četrtine vprašanih (natančneje 73 odstotkov) zaskrbljenih zaradi uporabe napačnih informacij in lažnih novic kot orožja.

Skoraj tri četrtine vprašanih se boji, kakšno škodo lahko ustvarijo napačne informacije in lažne novice. Tolažba za tradicionalne medije: zaupanje v družbena omrežja je veliko nižje kot v tradicionalne medije. Foto: Margot Edelman

Krepka rast zanimanja za novice in medije

V primerjavi z lanskim letom se je občutno povečal delež tistih, ki redno spremljajo medije. Če so pri lanskem barometru ugotovili, da je bil delež tistih, ki medije spremljajo manj kot enkrat tedensko, skoraj polovičen (natančneje 49 odstotkov), je ta pri najnovejšem barometru zaupanja (samo) še 38-odstoten.

Še bolj kot delež tistih, ki samo pasivno spremljajo novice najmanj enkrat tedensko, se je povečal delež ljudi, ki poleg spremljanja novic enako pogostost te še aktivno širijo najmanj enkrat mesečno – teh je zdaj kar 40 odstotkov.

Ne le, da raste zanimanje za novice, močno se krepi tudi delež tistih, ki novice delijo ali jih sami objavljajo. Foto: Margot Edelman

Moški niso več (močno) prevladujoči uporabniki medijev

Za to rast se gre zahvaliti predvsem ženskam, katerih delež med aktivnimi uporabniki medijev hitreje narašča kot pri moških – tako pri splošni kot tudi obveščeni javnosti.

Medtem ko v celotni populaciji ženske še niso ujele moških po deležu aktivnih uporabnikov medijev, so v skupini obveščene javnosti letos poskrbele za preobrat: če so še lani zaostajale za štiri odstotne točke, jim je letos uspelo zmagati za eno odstotno točko.

Ženske so vedno bolj aktivne uporabnice medijev in novic - v skupini obveščene javnosti je delež aktivnih uporabnic že večji kot delež aktivnih uporabnikov. Foto: Margot Edelman

Edelmanova je med drugim poudarila veliko razliko med stopnjo zaupanja v medije med celotnim prebivalstvom in obveščeno javnostjo: pri drugi je ta višja kar za 16 odstotnih točk in dosega 65 odstotkov.

