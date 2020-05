Bodite med prvimi, ki bodo svoj telefon preoblekli v EXO® skin!

Oglasno sporočilo

Vam ovitki in etuiji ne odgovarjajo, ker odebelijo vaš telefon in popačijo njegov videz? Izberite EXO® in zaščitite svoj telefon z najnovejšo in najmodernejšo obliko zaščite!

Zaščitna preobleka za vaš telefon, iPad ali MacBook

Prav tako kot ljudje potrebujemo kožo, ki naše notranje organe ščiti pred nevarnostmi, jo potrebuje tudi vaš telefon.

EXO® skins so novost v svetu zaščite za telefon. Gre za izjemno tanko "kožo", ki jo prilepite na zadnjo stran telefona. T. i. skini so najtanjša oblika zaščite na trgu, zato v celoti ohranijo obliko vaše naprave.

Kljub tankosti napravo tako zaščitite pred praskami, hkrati pa jo oblečete v novo preobleko , ki ji daje edinstven videz.

Zakaj bi moral biti vaš telefon videti enako kot drugi?

Novejši pametni telefoni so estetsko dovršene naprave z elegantnimi linijami in tankimi dizajni. A kaj, ko je vsak telefon istega modela videti enako. Lep je tako tudi tisti od prijateljice, sodelavca in naključnega najstnika v restavraciji.

Opremite ga z EXO® skinom in poskrbite, da bo videti edinstveno. Ko se videza naveličate, pa telefon enostavno preoblečete v nov skin po svojem okusu. Naj na selfiju v ogledalu z edinstvenim dizajnom izstopa tudi vaš telefon.

Za razliko od vsem poznanih ovitkov in etuijev je telefon, zaščiten s skinom, na otip in občutek v roki enak telefonu brez zaščite.

Tanek kot koža, trpežen kot oklep!

Vinil za EXO® skine izdeluje svetovno znan proizvajalec 3M®, ki slovi po najvišji kakovosti svojih materialov. Odporni so proti tekočini ter toplotnim spremembam od -53 do +107 stopinj Celzija.

Kljub ekstremni vzdržljivosti pa so skini zelo tanki in vaš telefon "odebelijo" le za 0,11 milimetra. Tehtajo od 3 do 5 gramov, zato jih v roki sploh ne občutite.

Poglejte sveže dizajne in izberite tistega, ki se bo najbolje podal k vašemu stilu.

Kje lahko kupim EXO® skin? EXO® skini so v Sloveniji novost, ki je trenutno na voljo le nekaj tednov. Naročite jih lahko pri največjem spletnem trgovcu za mobilne dodatke v Sloveniji, gizzmo.si, oziroma ga kupite v eni od njihovih fizičnih poslovalnic (v ljubljanskem BTC ali v Celju). Pri večini modelov prejmete za eno ceno kar 2 enaka skina. Enega lahko tako podarite komu od bližnjih ali pa ga prihranite in zamenjate, ko se prvi obrabi. Zaradi visokokakovostnega lepila po snetju skina na telefonu ne bo ostankov le-tega, zato telefona pred nameščanjem novega ne bo treba niti očistiti. Poglejte sveže dizajne in izberite tistega, ki se bo najbolje podal k vaši napravi!

Naročnik oglasne vsebine je VAL SKUPINA D.O.O.