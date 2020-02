Bo to pomembno odkritje zamajalo svet športa?

Tekači in drugi športniki se pri hudih fizičnih obremenitvah ne morejo zanesti na športne napitke in dopolnila, ki so bogata z elektroliti.

Ultramaratonci in drugi tekači, pozor! Najnovejša študija, pri kateri so sodelovali znanstveniki z ugledne ameriške univerze Stanford, je pokazala, da se tekači in drugi športniki pri hudih fizičnih obremenitvah ne morejo zanesti na športne napitke in druga dopolnila, ki so bogata z elektroliti. Uživanje omenjenih dopolnil vas ne bo zaščitilo pred slabostjo in mišičnimi krči, opozarjajo raziskovalci.

Raziskovalci s Stanforda so v študijo, ki je bila v torek objavljena v Clinical Journal of Sports Medicine, vključili 266 tekačev, ki so v letih 2017 in 2018 sodelovali na globalni tekaški prireditvi RacingThePlanet. Šlo je za pet različnih puščavskih ultramaratonov v Afriki, Aziji in Južni Ameriki, kjer so morali tekmovalci v ekstremnih razmerah preteči 250 kilometrov.

Športnikom so do zdaj svetovali, naj jemljejo dopolnila z elektroliti

Vodilni avtor študije in profesor na stanfordski univerzi Grant Lipman je poudaril, da so v omenjeni študiji sodelovali le tekači, vendar pa lahko po njegovih besedah raziskave navežemo tudi na druge športe. Znanstveniki so se v raziskavi osredotočili na hipernatriemijo, ki označuje z dehidracijo povezano povišano raven natrija v krvi, in s telesno aktivnostjo povezano hiponatriemijo (EAH), ki označuje padec koncentracije natrija v krvi in lahko v najhujših primerih povzroči kap, pljučni edem ali celo smrt.

Raziskava je pokazala, da vročina poveča stopnjo tveganja za pojav zgoraj naštetih bolezni, tega pa s športnimi napitki in dopolnili, ki so bogata z elektroliti, ni mogoče preprečiti. Foto: Getty Images

Raziskava je pokazala, da vročina poveča stopnjo tveganja za pojav zgoraj naštetih bolezni, tega pa po njihovih ugotovitvah s športnimi napitki in dopolnili, ki so bogata z elektroliti, ni mogoče preprečiti. "V preteklosti so športnikom svetovali, naj med fizično aktivnostjo jemljejo dopolnila z elektroliti in pijejo čim več vode. Govorili so jim, da bo to preprečilo neravnovesje elektrolitov, omotico in mišične krče, vendar pa trenutno nimamo nobenih dokazov, da to drži," je pojasnil Lipman.

V omenjeno študijo je bilo vključenih 205 moških in 61 žensk, ki so sodelovali na enem od petih različnih puščavskih ultramaratonov. Osemindevetdeset športnikov je teklo v razmerah, ko so povprečne temperature presegle 33 stopinj Celzija. Nekateri tekači so vsako uro jemali tablete s soljo in z vodo razredčene raztopine elektrolitov.

Uživanje športnih napitkov se ne obrestuje

"Večina strategij, kako ohraniti ravnovesje elektrolitov, se je končala z napitkom, ki je imel nižjo koncentracijo natrija, kot je bila takrat v krvi. Zaradi tega pri čezmernem pitju napitkov z elektroliti lahko nastane EAH," je dejal Lipman. Pred začetkom maratona so športniki javili, katera elektrolitska nadomestila bodo uporabili ter kako in kdaj jih nameravajo jemati. Prav tako so povedali, kako so se pripravljali na treninge, pred maratonom pa so tudi opravili tehtanje.

Napitke z elektroliti promovirajo kot način preprečevanja slabosti in mišičnih krčev zaradi nizke vsebnosti natrija, vendar je to po besedah znanstvenikov napačna paradigma. Foto: Getty Images

Potem ko so opravili ekstremno športno preizkušnjo, so raziskovalci spet opravili tehtanje in jih vprašali, kako natančno so sledili svojim načrtom glede jemanja omenjenih napitkov in dodatkov. Vzeli so jim tudi krvni vzorec in izmerili vsebnost natrija. Analiza je pokazala, da je imelo 41 tekačev po koncu teka neravnovesje natrija. Enajst jih je zaradi pomanjkanja natrija imelo EAH, 30 pa je bilo dehidriranih, ker so imeli v krvi preveliko koncentracijo natrija. V 88 odstotkih primerov je neravnovesje natrija v krvi nastalo v času vročine med tekom.

Poslušajte svoje telo in bodite pozorni na vročino

"Napitke z elektroliti promovirajo kot način preprečevanja slabosti in mišičnih krčev zaradi nizke vsebnosti natrija, vendar je to napačna paradigma. V naši raziskavi se ni potrdilo, da bi omenjena dopolnila preprečevala bolečine ali izboljšala zmogljivost, če pa so zmešana s preveč vode, je to lahko nevarno," je razložil Lipman. Nadaljnja analiza je pokazala, da so imeli športniki z EAH v povprečju prekratke pripravljalne treninge in večjo telesno maso, da so pritekli na cilj, pa so potrebovali od pet do šest ur več od drugih tekmovalcev.

Po besedah Lipmana glavni poudarek študije kaže, da morajo biti športniki posebej pozorni na vročino in poslušati svoje telo ne glede na to, s katerim športom se ukvarjajo. "Pijte, ko ste žejni. Za to ne imejte posebnega urnika ali časovnice. Samo pitje elektrolitov vas ne bo zaščitilo pred visokimi ali nizkimi vsebnostmi natrija, prav tako morate zaužiti slano hrano," je še dodal profesor s Stanforda.