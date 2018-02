"Bitcoin bo eksplodiral, večina drugih kriptovalut pa pogorela"

Llew Claasen, prvi mož neprofitne organizacije Bitcoin Foundation, katere poslanstvo je osveščanje ljudi o prednostih kriptovalut, je napovedal, da lahko cena bitcoina do konca leta 2018 zraste do 40 tisoč ameriških dolarjev oziroma na več kot štirikratnik trenutne. Claasen je razkril še eno napoved, ki pa je za številne vlagatelje v kriptovalute precej bolj skrb vzbujajoča.

Llew Claasen, strokovnjak za tehnološki razvoj, je državljan Južnoafriške republike, na čelo neprofitne organizacije Bitcoin Foundation pa je stopil julija 2016. Foto: LinkedIn

Llew Claasen je prepričan, da bitcoin letos še čaka izjemna rast, je pa opozoril, da bodo morali biti vlagatelji najprej potrpežljivi. Na nedavni razpravi o kriptovalutah v Kaliforniji je direktor organizacije Bitcoin Foundation napovedal, da bo cena bitcoina prihodnjih nekaj mesecev, lahko tudi pol leta, večidel ostala nespremenjena. Trenutno je malce nižja od deset tisoč dolarjev oziroma okrog osem tisoč evrov.

Bitcoin bo po napovedih Llewa Claasena poskočil šele ob koncu tega leta. Podobno kot lani, torej - bitcoinu je cena najbolj skokovito zrasla novembra in decembra 2017. Claasen trdi, da lahko bitcoin v naslednjem obdobju rasti doseže ceno 40 tisoč ameriških dolarjev. To je v skladu z napovedmi, ki so jih ob koncu leta 2017 podali tudi nekateri tržni analitiki.

Foto: Reuters Kdor bi danes za približno osem tisoč evrov kupil en bitcoin, bi ga lahko, če se Claasenova napoved uresniči, ob koncu leta 2018 torej prodal po štirikrat višji ceni in ustvaril okrog 24 tisoč evrov dobička.



A Claasen v svojih napovedih opozarja, naj morebitni vlagatelj nikar ne pozabi na zlato pravilo trgovanja s kriptovalutami: vloži naj le toliko denarja, kolikor ga je pripravljen oziroma si ga lahko privošči izgubiti!

Claasen meni, da je bil konkreten padec cene oziroma tako imenovana korekcija cene, ki jo je bitcoin doživel v preteklih nekaj tednih, dober za celoten trg. Razvijalcem tehnologije v ozadju bitcoina bo omogočila, da jo izpopolnijo pred naslednjim valom velike rasti, ko bo trg najverjetneje znova popolnoma ponorel.

Tehnološkim temeljem bitcoina danes mnogi očitajo, da so transakcije valute prepočasne, stroški transakcij pa takrat, ko je naval na trgu zelo velik, zaradi počasnosti previsoki. Foto: Reuters

Bitcoin bo preživel, večina drugih kriptovalut pa ne

Llew Claasen je izrazil še eno mnenje o prihodnosti kriptovalut, ki pa marsikateremu vlagatelju zagotovo ne bo všeč.

Napovedal je namreč, da bo najverjetneje propadlo 90 odstotkov vseh projektov, ki so zasnovani okrog kriptovalut, posamezniki, ki so vanje vložili svoj denar, pa bodo ostali brez njega, če teh kriptovalut ne bodo prodali, dokler jih še lahko.

Claasen meni, da propad večine kriptovalut na dolgi rok ne bo slab: med živimi bodo ostale tiste kriptovalute in tisti projekti, ki ljudem prinašajo nekaj uporabnega. Ethereum (na fotografiji), na primer, ponuja omrežje za sklepanje pametnih pogodb, ki se bo po napovedih strokovnjakov v prihodnosti zagotovo uporabljalo na ogromno različnih področjih. Foto: Reuters

"Cena večine kriptovalut bo kmalu nič"

Da bo večina kriptovalut z izjemo bitcoina in še nekaj najbolj prepoznavnih slej ko prej postala ničvredna, saj se praktično brez izjeme z njimi trenutno le špekulira, uporablja pa se jih bolj malo, je pred dnevi napovedal tudi Brad Garlinghouse, prvi mož podjetja Ripple, ki izdaja istoimensko kriptovaluto.

Kriptovaluta ripple se sicer najverjetneje ne bo znašla med odpisanimi, saj zelo zanima nekatere največje finančne ustanove na svetu.

