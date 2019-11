Beton 2.0: nič ga ne more umazati

Ne le, da je odporen na umazanijo, je tudi močan in lahek ter vpija zvok in ohranja toploto v prostorih, zatrjujejo snovalci naprednega betona.

Znanstveniki kitajske univerze znanosti in tehnologije (University of Science and Technology of China) v mestu Hefei so razvili novo obliko hidrofobnega betona, za katerega zatrjujejo, da se čisti kar sam. Ob tem pa je tudi močan in lahek, kar sta prav tako zaželeni lastnosti.

Tega bodo gotovo veseli tudi vsi, ki doma ali poklicno opravljajo utrujajoče delo čiščenja pročelij in drugih zunanjščin stavb ter drugih betonskih struktur, kot so spomeniki.

Pregnana tekočina odnaša tudi prah in umazanijo

Temelj večine materialov, ki "se sami čistijo", so hidrofobne površine, zaradi katerih voda in druge tekočine z njih kar odtekajo brez zadrževanja. Primer naravne hidrofobne površine je lotosov list. Odtekajoča tekočina s seboj odnaša tudi prah in drugo umazanijo.

Dozdajšnji poskusi dodajanja hidrofobnih materialov v beton niso bili povsem uspešni. Veliko težav se je pojavljalo, ko so se po dodajanju hidrofobnega premaza ti površinski sloji hitro poškodovali in obrabili, prav tako pa so takšni betoni z dodatkom takratnih hidrofobnih premazov izgubljali svojo moč.

Hidrofobnosti mu ne uničijo niti mletje, ekstremna vročina in agresivne snovi

Kitajski znanstveniki so ubrali drugo pot. V moker beton so dodali olje, emulgator in hidrofobni silikonski polimer polidimetilsiloksan (PDMS). Tako nastanejo kapljice, ki se potem enakomerno razširijo po vsej mokri betonski masi.

Po sušenju in ogrevanju betona olje izhlapi, tam, kjer so bile kapljice, pa ostanejo majhne pore, preplastene s PDMS. Tak material je zelo hidrofoben, hkrati pa lahek in brez izgube mehanske moči. Ko so ga potopili v vodo in številne druge tekočine ter ga potem pustili posušiti, na njem ni ostalo madežev.

Polidimetilsiloksan (PDMS). Ugotovili so tudi, da svojih samočistilnih lastnosti ne izgubi z mletjem, kakor tudi ne po izpostavljenosti ekstremni vročini in agresivnim kemikalijam. Povrhu pa tak beton dobro absorbira zvok in je tudi dober toplotni izolator, ki preprečuje toplotne izgube.

Dobra novica tudi za bolnišnice

Raziskave je objavljena v strokovni reviji ACS Applied Materials & Interfaces. Znanstveniki upajo, da ta material ne bo uporaben le v gradbeništvu, temveč tudi pri postavitvi tal v bolnišnicah in drugih ustanovah in mestih, kjer je pomembno zagotoviti odpornost na bakterije in tako zmanjšati zdravstvena tveganja.