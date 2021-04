Beg na Havaje in rušenje hiše: bizarna poteza zelo bogatega plejboja

Američan Larry Ellison, ustanovitelj in predsednik računalniškega podjetja Oracle, s premoženjem v vrednosti prek 100 milijard dolarjev in trenutno šesti najbogatejši človek na svetu, je v začetku aprila kupil eno najdražjih domovanj v ZDA. Le nekaj dni pozneje je potrdil govorice o nenavadni odločitvi, da v izjemno dragi hiši nikoli ne namerava bivati, temveč jo bo porušil. Zakaj, ni znano.

Larry Ellison je posest v ultraelitni soseski Seminole Landing, ki se nahaja v mestu Palm Beach, znanem pribežališču bogatašev v ameriški zvezni državi Floridi, kupil za 80 milijonov ameriških dolarjev (skoraj 67 milijonov evrov).

Nova hiša superbogataša Larryja Ellisona bo kmalu preteklost. Foto: Google Zemljevidi

Posest, ki vključuje skoraj 30 tisoč kvadrantih metrov zemljišča, v toskanskem slogu zgrajeno ekstravagantno vilo z več kot 1.400 kvadratnimi metri bivalnih prostorov in 160 metrov dolgo zasebno plažo, je Ellison kupil od Gaba Hoffmana, znanega upravljavca hedge skladov.

Domovanje, eno najdražjih v nepremičninskem portfelju 76-letnega Ellisona, sicer nikoli ne bo dočakalo novega lastnika, temveč ga čaka žalostna usoda. Ellison je po poročanju ameriških medijev pred dnevi namreč potrdil, da tam nikoli ne bo živel, temveč bo leta 1998 zgrajeno palačo v kratkem porušil.

Ellisonova toskanska palača na Floridi ima sedem spalnic in enajst kopalnic, luksuzni apartma za goste, kinodvorano, vinsko klet in številne druge prostore, ki so navadnim smrtnikom popolne neznanke, a pritičejo hiši za 80 milijonov dolarjev. Posest je tudi eno od redkih domovanj v mestu Palm Beach, kjer lahko dobesedno na dvorišču hiše pristane helikopter in ima pri tem veliko prostora. Foto: Douglas Ellman

Hiše ne potrebuje, saj je že lani "pobegnil" na Havaje, od koder se ne namerava vrniti

Zakaj se je Ellison odločil tako, ni znano, prav tako pa se marsikdo sprašuje, zakaj bi tehnološki magnat sploh kupil še en pregrešno drag dom v celinskem delu ZDA.

Ellison je namreč že decembra lani v pismu zaposlenim v podjetju Oracle pojasnil, da nikoli več ne bo živel na celini, temveč je za stalno "pobegnil" na Havaje, natančneje na otok Lanai.

Gre za najmanjši naseljeni havajski otok, katerega lastnik je skoraj v celoti Ellison - leta 2012 je za okrog 300 milijonov ameriških dolarjev kupil 98-odstotkov otoškega ozemlja.

Ellison namerava otok Lanai, kjer sicer živi nekaj več kot tri tisoč ljudi, postopno spremeniti v privlačno destinacijo za premožne počitnikovalce, željne trajnostnega in luksuznega welness turizma.

Od računalničarja, ki je pustil faks, do mednarodnega plejboja



