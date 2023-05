Baterija, ki zdrži kar dva dneva, potrjuje DxOMark

Oglasno sporočilo

Že od vsega začetka se je HONOR Magic5 Lite uveljavil kot odlična izbira za uporabnike, ki iščejo vrhunsko napravo, na katero se lahko vedno zanesejo, po sprejemljivi ceni. Baterija s kapaciteto 5.100 mAh omogoča do dva dneva uporabe brez ponovnega polnjenja , kar je potrdil tudi DxOMark. Ta je HONOR Magic5 Lite postavil na vrh lestvice pametnih telefonov v kategoriji baterij in napravi podelil zlato oznako.

Foto: Honor

Kakovostna baterija običajno pomeni težjo napravo, vendar HONOR Magic5 Lite tehta le 175 gramov. Izžareva moč in eleganco, povsod ga lahko vzamete seboj in se nanj zanesete. Potrjuje položaj serije HONOR Magic kot vodilne v kakovosti, zmogljivosti in inovacijah v industriji pametnih telefonov.

Kljub debelini le 7,9 milimetra in teži 175 gramov baterija HONOR Magic5 Lite s samo enim polnjenem podpira do 29 ur pretakanja YouTube Music, 24 ur pretakanja YouTube, 19 ur brskanja po TikToku, do 21 ur brskanja po družbenih omrežjih ali 11 ur igranja iger. S samo 30 minutami polnjenja baterije telefona HONOR Magic5 Lite ta zagotavlja 12,5 ure pretakanja videoposnetkov. Vse našteto je kot nalašč za uporabnike, ki radi ostanejo aktivni ves dan brez skrbi, da bi jim pošla baterija.

Naprava se ponaša tudi s prostornim 6,67-palčnim ukrivljenim zaslonom OLED z ločljivostjo 2400 × 1080 slikovnih pik in prikazuje do 1,07 milijarde barv za reprodukcijo slik z neverjetno stopnjo podrobnosti in živahnosti.

Foto: Honor

HONOR Magic5 Lite z izjemno tankimi okvirji, izjemnim 93-odstotnim razmerjem med zaslonom in ohišjem, vzdržljivim ukrivljenim kaljenim steklom in zaslonom, ki je najboljši v svojem razredu, uporabnikom ponuja izjemno izkušnjo gledanja ne glede na to, ali ga uporabljate za zabavo, študij ali delo.

Z najnovejšo mobilno platformo Qualcomm® Snapdragon® 695 5G HONOR Magic5 Lite zagotavlja močno zmogljivost v aplikacijah za produktivnost in zabavo. Uporabniška izkušnja je dodatno izboljšana s HONOR RAM Turbo, ki pametnemu telefonu omogoča, da del pomnilnika uporabi kot RAM, da ohrani več aktivnih aplikacij za učinkovitejšo večopravilnost.

Poganja operacijski sistem Magic UI 6.1, ki temelji na Androidu 12, HONOR Magic5 Lite prihaja s pametnim sistemom optimizacije, ki zmanjša poslabšanje zmogljivosti skozi čas, da zagotovi dosledno in dolgoročno optimalno uporabniško izkušnjo. S HONOR Share in Multi-screen Collaboration HONOR Magic5 Lite omogoča hiter prenos datotek in učinkovito večopravilnost na napravah HONOR, vključno s pametnimi telefoni, prenosniki in tablicami, kar uporabnikom zagotavlja neprimerljivo produktivnost.

HONOR Magic5 Lite, pametni telefon za tiste, ki si želijo privlačno in zanesljivo napravo, je v Sloveniji v črni in smaragdno zeleni barvi pri operaterjih Telekom Slovenije, A1 in Telemach na voljo za 369 evrov.

Foto: Honor

