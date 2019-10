Banke opozarjajo na lažne ponudbe posojil na Facebooku

Banke in hranilnice v Slovenije v zadnjem obdobju zaznavajo večje število oglaševalskih strani na družbenem omrežju Facebook, prek katerih ponujajo domnevno ugodna posojila. Gre za lažno oglaševanje, zato opozarjajo stranke, naj ne delijo ali vpisujejo svojih podatkov v lažne obrazce na spletu, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Kot so zapisali, neznanci v teh oglasnih sporočilih navajajo, da kreditiranje izvajajo v sodelovanju s posameznimi bankami, ki poslujejo v Sloveniji. Z namenom, da bi ponudba delovala legitimno, prevaranti postavijo lažno spletno stran bank oziroma finančnih institucij in se predstavljajo kot njihovi poslovni partnerji.

"Ker gre v teh primerih za lažno oglaševanje, stranke bank in hranilnic opozarjamo, da so še posebej previdne in da ne delijo ali vpisujejo svojih podatkov v lažne obrazce na spletu. Svetujemo, da v takšnih primerih resničnost posla preverijo pri svoji banki ali hranilnici," so poudarili.