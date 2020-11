Avstrijsko vrhovno sodišče zadalo udarec Facebooku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse zahteve po umiku vsebin na Facebooku, ki jih bo zahtevalo avstrijsko vrhovno središče, bo treba uveljaviti na svetovni ravni, je sklenilo to sodišče.

Tako se je končala sodna zgodba, ki se je začela že pred leti, ko je nekdanja zvezna govornica in predsednica Zelenih Eva Glawischnig-Piesczek zahtevala umik objave nekega Facebookovega uporabnika, ki jo je opisal kot "korumpirano in izdajalko".

Njenim zahtevam so avstrijska sodišča ugodila, Facebook pa je nenehno vlagal pritožbe. Očitno neuspešno, saj je primer prišel celo do avstrijskega vrhovnega sodišča, katerega odločitev je dokončna.

Eva Glawischnig

Facebook neuspešen tudi na evropskem sodišču

Na poti do avstrijskega vrhovnega sodišča je primer lani pristal tudi na Sodišču Evropske unije, to je pritrdilo tožnici in prejšnjim sodbam avstrijskih sodišč, še poroča avstrijski časnik Der Standard.

Facebook je vseskozi ugovarjal, da sodstvo posamezne države ne more upravljati njihovega omrežja po vsem svetu, medtem ko sodišča očitno enoglasno menijo, da je odstranitev spornih vsebin učinkovita le, če jo izpeljejo na ravni celotnih platform.

Nespoštovanje jim lahko zagreni poslovanje v vsej Evropski uniji

Svojemu nasprotovanju navkljub bo Facebook torej moral spoštovati odločitve avstrijskega sodišča na svetovni ravni, saj bo v nasprotnem primeru zelo verjetno imel pravne težave ne le v Avstriji, temveč v vsej Evropski uniji.

Sodstvo očitno želi veliko več odgovornosti za objavljeno vsebino tudi od upravljavcev družbenih omrežij, ki vztrajajo, da to ni mogoče, predvsem ne tako hitro in celovito, kot se od njih zahteva. Ta širša zgodba bo nedvomno imela še obsežno nadaljevanje.