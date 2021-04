Aprilska razprodaja na O2keys: Licence za Windows 10 že od 8,58 evra in do 57 odstotkov ceneje

O2keys se vrača z aprilsko razprodajo in rekordno nizkimi cenami za izdelke Windows 10 Pro, Windows 10 Home in ostale izdelke ter pakete Windows 10. Izkoristite posebno ponudbo in si zagotovite licence.

Poglejmo si najboljše ponudbe na aprilski razprodaji O2keys.

1. Dodatnih 42 odstotkov popusta za vse programske izdelke s kuponom BR42:

2. Dodatnih 57 odstotkov popusta za izdelke Office 2016 s kuponom BR57:

3. Dodatnih 55 odstotkov popusta za ostale izdelke iz serije MS Office s kuponom BR55:

Samo ne pozabite vnesti posebne promocijske kode s popustom. Nič lažjega!