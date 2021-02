Preroška napoved ameriškega milijarderja. Se bo ta uresničila?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft Bill Gates je v pogovoru, ki so ga predvajali na aplikaciji Clubhouse, povedal, da se je v preteklih dneh cepil z drugim odmerkom cepiva proti koronavirusu. Kljub temu pa 65-letnik še naprej namerava slediti vsem varnostnim in preventivnim ukrepom za zaščitno in zajezitev širjenja virusa, ki povzroča bolezen covid-19.

Kdaj se bomo vrnili v normalno življenje?

"Želim biti vzgled," je po poročanju spletne strani CNBC pojasnil Gates in dodal, da se kljub cepljenju, virus še vedno lahko prenaša naprej. Ameriški center za nadzor nad boleznimi (CDC), po pisanju CNBC namreč pravi, da morajo tudi tiste osebe, ki so cepljene proti bolezni covid-19 še naprej upoštevati vse varnostne ukrepe.

Čeprav sta se cepivi Moderna in Pfizer-BioNTech izkazali za zelo učinkoviti pri preprečevanju hudih oblik bolezni ter smrti zaradi covida, v tej fazi, kot poroča CNBC, še ni jasno, ali cepivi tudi preprečujeta prenos. "Ne bom prenehal nositi zaščitnih mask ali biti previden, še posebej v bližini starejših ljudi, ki niso bili cepljeni," je še dejal Gates.

Bill Gates je potrdil, da je prejel drugi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu. Foto: Reuters

Med drugim se je dotaknil tudi napovedi, kdaj bi se lahko vrnili v normalno življenje. "Veliko ljudi se sprašuje, kdaj se bomo lahko vrnili v normalno stanje, ali vsaj, kdaj bo mogoče zmanjšati preventivne ukrepe, kot sta socialno distanciranje in nošenje mask. Šele pozno spomladi ali poleti bomo prišli do številk, ki bodo dovoljevale spremembo vedenja," je tako napovedal milijarder.

Gates je še zagotovil, da namerava zaščitne maske nositi še čez jesensko obdobje, dokler se stopnja okužb po njegovih besedah ne bo bistveno zmanjšala. Dodal je tudi, da ta preventivni ukrep ni "neka velika katastrofa".

Cepila se je tudi njegova hči

Nedavno smo sicer poročali, da je prvi odmerek cepiva prejela tudi Gatesova hči, 24-letna Jennifer Gates. Novico, o tem je delila kar na svojem Instagramu, kjer je obenem izkoristila priložnost, da se je šaljivo ponorčevala in obregnila ob podpornike teorije zarot, ki Gatesu očitajo, da je pandemijo zakrivil kar sam, da bi lahko zaslužil s cepivi oziroma da bo s cepivom "čipiral" ljudi. Kot je zapisala, ji cepivo "ni vsadilo njenega genialnega očeta v možgane".

24-letnica, ki je trenutno študentka drugega letnika medicine, je na svojem Instagramu zapisala, da se počuti izjemno priveligirano, ker je prejela prvi odmerek cepiva. Foto: Reuters

Te teorije najverjetneje izhajajo iz dejstev, da je Gates na možnost pandemije zaradi še neznane nalezljive bolezni opozarjal že pred leti, da so del njegovega naložbenega portfelja tudi delnice farmacevtskih podjetij (Pfizer in BioNTech, na primer) in da je največji zasebni donator Svetovni zdravstveni organizaciji.

Gates in njegova žena Melinda sta razvoju cepiva proti novemu koronavirusu namenila 125 milijonov dolarjev (nekaj več kot 103 milijone evrov, op. p.). Pred časom so sicer po spletu krožile objave, da Gates svojim otrokom naj ne bi dovolil cepljenja proti koronavirusu, 24-letnica pa je s to objavo dokazala ravno nasprotno.