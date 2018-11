Že skoraj deset let od nastanka bitcoina, najbolj znane kriptovalute na svetu, ki je v zadnjem letu tudi med Slovenci povzročila pravo mrzlico. Hitri rasti je sledila hitra streznitev, sploh za tiste, ki so kriptovalute kupovali po rekordno visokih vrednostih. Kakšna je prihodnost kriptovalut in ali je strah pred padcem vrednosti upravičen?

V Sloveniji smo najbolj znani svetovni kriptovaluti bitcoin postavili spomenik, po podatkih Google Trends, ki merijo najbolj iskane vsebine na internetu, pa smo bili med petimi državami po iskanju svetovno znane kriptovalute na tretjem mestu.

Kako se je vse začelo?

Spomnimo, avtor bitcoina, do danes še vedno neznanec s psevdonimom Satoshi Nakamoto, je konec oktobra oziroma v začetku novembra 2008 - glede točnega datuma si različni viri niso enotni - naznanil projekt bitcoin. V naslednjih mesecih je prek kriptografskega poštnega seznama podal specifikacijo valute in dokaz koncepta, nato pa leta 2010 projekt zapustil. Skupnost je kljub temu rasla naprej, bitcoin pa je pritegnil številne razvijalce.

Satoshi Nakamoto je predlagal popolnoma nov elektronski sistem gotovine. Glavna značilnost tega sistema je neobstoj osrednjega organa, ki ga nadzoruje. Zato je bitcoin povsem decentraliziran - ni finančne institucije (npr. banke) ali državnega organa, ki bi zanj skrbela. To je temeljna razlika med to virtualno valuto in standardnim, t. i. fiat denarjem, ki ga izdajo vlade. Na kriptovalute je treba gledati kot na logično posledico evolucije monetarnega sistema, ki se je zgodil organsko kot potencialna izboljšava obstoječega sistema.

Marsikdo se je v tem času začel spraševati, kaj se dogaja na trgu. Sploh, če vzamemo v obzir dogajanje decembra prejšnje leto. Mrzlica okoli kriptovalut, ki se je stopnjevala skozi celo lansko leto, je vrhunec dosegla januarja letos, ko je bitcoin presegel vrednost 16 tisoč evrov. Čeprav je bitcoin trenutno vreden znatno manj kot decembra lani, ko je njegova vrednost presegla 20 tisoč dolarjev, številni strokovnjaki ocenjujejo, da še zdaleč ni prišel njegov konec.

Ključno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo danes, je - ali je zdaj vredno vlagati v kriptovalute ali je prepozno? Dejstvo je, da bodo kriptosredstva obstala in ne gredo nikamor. Navkljub nedavnim turbulencam ta trg še naprej raste. Je pa res, da zagotovila ni in le prihodnost bo pokazala, ali bo kriptovalutam uspelo preživeti. Področje plačilnih instrumentov se nenehno razvija, digitalne valute pa so nastale kot posledica tega razvoja. Na primer, tako kot smo bili v zadnjih desetletjih priča, kako je popularno nemško marko ali italijansko liro nekaj let kasneje zamenjala evro.

Napake, ki jih običajno počnemo

Ko berete te vrstice, upoštevajte, da prispevek ne služi kot investicijski nasvet. Zavedajte se, da investiranje in trgovanje vključuje tveganje, ki ga mora vsak posameznik raziskati, preden se odloči za nadaljnje korake.

Vlagatelji pogosto naredimo običajno psihološko napako. Ko je nekaj zelo visoko, zelo aktualno, skačemo na ta vlak, ko pa se zgodba ohladi, gremo drugam. Torej kupujemo drago in prodajamo poceni, povprečje pa gre mimo nas.

Vsekakor ni zagotovila, ki bi vam danes do podrobnosti zagotavljala donosnost naložb, a s pripomočki in trezno glavo je gotovo ta cilj lažje dosegljiv. Strokovnjaki za kriptovalute v en glas zatrjujejo, da je na kriptovalute treba gledati kot na naložbo, v katero vložimo tista sredstva, ki jih dolgoročno ne bomo pogrešali, pomenijo naj torej le do deset odstotkov naložb.

Strokovnjaki dodajajo, da začnite pri manjši naložbi, razpršite svoj denar med različne kriptovalute, spremljajte cene trga in, kar je najpomembneje, ne nasedajte medijskemu pompu.

Se je res tako težko seznaniti z zakonitostmi kriptovalut?

Čeprav je bilo o kriptovalutah na dolgo in široko napisano marsikaj, imajo v odnosu do njih nekateri še vedno pomisleke. Znano je, da se ljudje pogosto bojimo stvari, ki jih ne razumemo. Pogoste medijske objave s kričečimi in senzacionalističnimi objavami vsekakor ne pripomorejo k dvigu zaupanja in razumevanja.

Nekaj je jasno - kriptovalute danes niso več rezervirane za napredne poznavalce tehnologije, temveč so z novimi spletnimi platformami v domačem jeziku postale dostopne vsem.

Kriptomat - produkt slovenskega znanja

Ena izmed njih je tudi spletna platforma Kriptomat, produkt slovenskega znanja, ki omogoča hiter, varen in enostaven nakup ter prodajo kriptovalut v lokalnem jeziku in z lokalno podporo.

S Kriptomatom je nakup kriptovalut tako preprost kot uporaba spletne banke. Potrebujete samo računalnik ali pametni telefon, zanimanje in nekaj minut časa za registracijo na Kriptomat. V nadaljevanju preberite, kako začeti na Kriptomatu.

10 NASVETOV ZA TRGOVANJE S KRITPOVALUTAMI

1. Enostavno kupite in menjajte digitalne valute

Izberite lahko svojo najljubšo kriptovaluto in jo instantno kupite ali pa jo zamenjajte za evre. Slednje lahko dvignite na svoj osebni bančni račun.

2. Hitro pošiljanje in prejemanje kriptosredstev

Ko ste lastnik kriptovalut, jih lahko hitro pošljete svojim prijateljem in družini ali komurkoli drugemu. Potrebujete le naslov prejemnikove denarnice. S svojo digitalno denarnico lahko prejemate kriptovalute od vsakogar. Z njimi morate samo deliti svoj naslov denarnice.

3. Varno shranjevanje kriptovalut

Vsi uporabniški računi na Kriptomatu imajo že v startu nastavljeno dvostopenjsko verifikacijo, ki zagotavlja varnost. Sredstva uporabnikov so shranjena brez omrežne povezave, s čimer preprečimo nepooblaščen dostop. Združujemo organizacijske in tehnične ukrepe v kombinaciji z rutinskimi varnostnimi ocenami in rednim nadzorom za ohranjanje varnega okolja.

4. Odobritev uporabniškega računa v nekaj minutah

Da na Kriptomatu zagotovijo varen prostor za vse uporabnike, morajo pred odobritvijo vsakega računa verificirati vašo identiteto. Verifikacija računa traja le nekaj minut, zato lahko takoj začnete uporabljati Kriptomat. Vaši osebni podatki so shranjeni v skladu z Uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).