Ali BlackBerry dokončno odhaja v zgodovino?

Legendarne komunikacijske naprave (in pozneje pametni telefoni) s fizično tipkovnico so v svoji zgodovini doživljale velike vzpone in padce – ali najnovejša poslovna odločitev pomeni njihovo dokončno slovo?

"Nimamo več pravic za oblikovanje, proizvodnjo in prodajo katerekoli nove naprave BlackBerry," so v svojem tvitu zapisali pri kitajskem tehnološkem podjetju TCL Communication, ki se je že več let prizadevalo za preživetje te nekoč priljubljene znamke poslovnih mobilnih komunikatorjev, ki se je pozneje (veliko manj uspešno) podala tudi v vode pametnih telefonov.

Kanadsko podjetja BlackBerry je leta 2016 prenehalo z lastno proizvodnjo komunikacijskih naprav. Foto: Reuters

Jamstvo in podpora še dobri dve leti

S prodajo naprav BlackBerry bo TCL tako prenehal zadnji dan avgusta. Ločitev od kanadskega podjetja sicer predvideva, da bo TCL še dve leti po zaključku prodaje, to je do 31. avgusta 2022, vendarle zagotavljal jamstvene in podporne storitve za obstoječe naprave BlackBerry.

TCL je za BlackBerry proizvajal pametne telefone serije KEY, ki delujejo z operacijskim sistemom Android. Izvirne naprave BlackBerry, dokler so jih Kanadčani proizvajali sami, so imele svoj operacijski sistem, a se ta ni prejel, ker je zanj bilo premalo aplikacij drugih razvijalcev.

Poleg fizične tipkovnice so ena od glavnih prednosti vseh naprav BlackBerry njihove varnostne funkcije.

BlackBerry se je že preusmeril

Kanadska družba BlackBerry ni pojasnila, ali bodo skušali nadaljevati vzdrževanje te svoje blagovne znamke, za kar bi morali skleniti podobno partnerstvo z nekim drugim proizvajalcem.

Tudi nekdanji ameriški predsednik Obama se je v času svojega predsednikovanja zanašal na svoj BlackBerry. Foto: Reuters

Za Kanadčane to ni nujno slaba novica, ker večino svojih prihodkov ustvarjajo drugače – predvsem s programsko opremo za kibernetsko varnost in internet stvari. Leta 2016 so po kar 14 letih nihajočega uspeha prenehali z lastno proizvodnjo naprav in so jo prepustili zunanjim izvajalcem.

TCL bo poslej poudarjal lastno znamko

Nekaj optimizma po ločitvi ohranjajo tudi pri družbi TCL, kjer napovedujejo, da se bodo zdaj lahko bolje usmerili na razvoj naprav s svojo blagovno znamko. Ob tem celo napovedujejo, da z njimi pričakujejo velik uspeh.

Toda veliko slabše volje bodo zaradi opisane prekinitve sodelovanja ljubitelji mobilnih naprav z fizičnimi tipkovnicami, ker so (bile) zanje naprave BlackBerry vrhunec njihovih pričakovanj.

Tokrat bo morda res konec

Resnici na ljubo, takih trenutkov, ko sta bili usoda in prihodnost naprav BlackBerry skrajne vprašljivi, je bilo v preteklosti že nekajkrat, a tokrat, ko je krajina pametnih telefonov bistveno spremenjena glede na zlate čase BlackBerryja, pa morda le ne bo več smisla vztrajati.