7 razlogov, zakaj obožujemo Wi-Fi Mesh

A tudi najboljši brezžični routerji se zaradi današnje potrebe po neprestani povezanosti spopadajo s težavami. Na pomoč nam je v preteklosti priskočil brezžični Wi-Fi ojačevalec, katerega slabosti pa so dandanes več kot očitne..

Pametna mreža Wi-Fi Mesh predstavlja pravo internetno revolucijo in korak v svet povezanosti, kot ga še ne poznate. Slab Wi-Fi signal v hiši ali stanovanju je z Wi-Fi Mesh zgolj še preteklost.

Slab Wi-Fi signal? Pomahajte mu v slovo!

Tehnologija Wi-Fi Mesh deluje po načelu prepletenega omrežja, s katerim omogoča enako dober signal v prav vsakem kotičku doma. Pri telekomunikacijskem operaterju T-2 uporabljajo vrhunski sistem pametne mreže Iskratel Innbox M60, ki s svojo zanesljivostjo premika meje mogočega.

V čem se rešitev Wi-Fi Mesh razlikuje od Wi-Fi ojačevalcev?

Wi-Fi Mesh se od klasičnih routerjev loči po tem, da ima več dostopnih točk (t. i. satelitski moduli), ki se ne povezujejo zgolj na glavni modem, temveč tudi medsebojno.

Vsaka točka sistema deluje kot samostojna Wi-Fi enota, ki oddaja enako močan signal kot vse ostale.

Pri običajnih brezžičnih usmerjevalnikih hitrost in dostopnost signala z oddaljenostjo od modema krepko padeta. Pametna mreža Wi-Fi Mesh pa je prilagodljiva in omogoča optimalno pokrivanje doma s signalom – povsod in brez izjem.

Kako nastaviti brezžično omrežje s pametno mrežo Wi-Fi Mesh?

Dodatna prednost pametne mreže Wi-Fi Mesh je v tem, da je izredno enostavna za namestitev in združljiva z ostalimi omrežnimi napravami T-2 tipa Innbox.

Za namestitev potrebujemo zgolj mrežni (UTP) kabel, ki poveže modem z eno satelitsko enoto. Ko je satelitska enota povezana, jo je treba zgolj priključiti neposredno v električno omrežje. Povezava je nato vzpostavljena v samo 40 sekundah.

Drugi in tretji (ter vsi ostali) satelitski modul se vključita le v električno omrežje, nato pa se s prvim modulom sama povežeta preko brezžičnega omrežja. Moduli se medsebojno povežejo v skupno omrežje z istim imenom in geslom.

Zakaj obožujemo pametno mrežo Wi-Fi Mesh

1. Pametna mreža Wi-Fi Mesh ima lahko v enem omrežju priključenih kar šest dostopnih točk – satelitskih modulov. Skupaj z modemom ima mreža torej sedem dostopnih točk in lahko pokrije ogromno območje tako v stanovanju ali hiši kot tudi v bližnji okolici.

2. Enaka kakovost signala ne glede na to, kje v hiši ali stanovanju smo.

3. Omogoča nam uporabo najnovejše tehnologije, ne glede na gradbene značilnosti doma. Wi-Fi signal se namreč težje prenaša preko debelih betonskih sten, signal je slabši v zgradbah z veliko železne konstrukcije, motijo pa ga lahko tudi pohištvo in radiatorji. Namestitev modulov pametne mreže Mesh omogoči kakovosten signal povsod, ne glede na konstrukcijske posebnosti stanovanja ali hiše.

4. Delo in šolanje od doma sta s pametno mrežo Mesh brezskrbna, saj lahko računalnike, mobilne telefone in tablice uporabljamo v prav vsakem kotičku doma. Tako se izognemo situaciji, kjer bi uporabniki drug drugega motili, in za vedno v slovo pomahamo slabemu Wi-Fi signalu, ki je posledica hkratne uporabe velikega števila naprav.

5. Brezskrbna uporaba naprav tudi v okolici našega doma – na vrtu, terasi, travniku, dvorišču ... Brez težav nadzorujte robotsko kosilnico, ne glede na to, kje se nahaja in kako oddaljena je od Wi-Fi usmerjevalnika. Ob prijetnih toplih dneh boste lahko delo od doma opravljali v udobju ležalnika na terasi ali pa si z družino na verandi pogledali svojo najljubšo serijo.

6. Signal – vedno in povsod. Poslušanje glasbe ali video klici so nemogoči, če se signal neprestano izgublja. Prav vsem nam je slab signal že pokvaril prijeten pogovor z bližnjimi ali nas sredi sestanka zavil v informacijsko meglo. Pri pametni mreži Mesh je to preteklost, saj signal seže povsod. Tako lahko med video klicem mirno opravljamo še kakšna dela, se brez težav premikamo po hiši ali stanovanju ter se celo umaknemo na vrt ali teraso. Nadležnih prekinitev med klici in sestankom je s pametno mrežo Wi-Fi Mesh za vedno konec.

7. Brezhibno delovanje brezžičnega signala pa je seveda ključnega pomena tudi pri upravljanju pametnega doma.

Pametna mreža Mesh namreč zagotovi, da lahko vsi člani gospodinjstva brezskrbno uporabljajo vse funkcije pametnega doma: odklepanje in zaklepanje vhodnih vrat z aplikacijo na telefonu, čitalcem prstnih odtisov ali brezstično, s pomočjo kamer,

uravnavanje prezračevanja v hiši ali stanovanju,

upravljanje luči,

dviganje in spuščanje rolet ali žaluzij,

upravljanje ogrevanja.

Pametni dom s pametno mrežo Wi-Fi Mesh zaživi v vsej svoji veličini.

Vrhunski brezžični internet za vse

T-2 pametna mreža bo v vaš vsakdan prinesla sproščenost, saj bo zagotovila neprekinjeno povezavo z brezžičnim omrežjem v vseh prostorih hiše.

Z njo lahko pozabite na premikanje modema, iskanje boljšega signala ali prestavljanje Wi-Fi ojačevalcev. Najboljši signal bo segel povsod, vam pa bo ostalo več časa za sprostitev, šolo, delo ali zabavo!

