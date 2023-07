1. septembra bo s spleta izginilo na milijone slik

Gfycat ob Giphyju, Tenorju in Imgurju velja za eno od največjih spletnih baz z animiranimi sličicami GIF. Na vrhu spletnega portala je že prikazano opozorilo, da se spletna stran kmalu ugaša in da naj registrirani uporabniki svoje sličice shranijo na varno, ker bodo izbrisane za vedno.

Gfycat ob Giphyju, Tenorju in Imgurju velja za eno od največjih spletnih baz z animiranimi sličicami GIF. Na vrhu spletnega portala je že prikazano opozorilo, da se spletna stran kmalu ugaša in da naj registrirani uporabniki svoje sličice shranijo na varno, ker bodo izbrisane za vedno. Foto: Matic Tomšič

Spletno stran Gfycat, ki gosti eno največjih internetnih baz animiranih sličic formata GIF, bodo 1. septembra ukinili, vse slikovne datoteke, ki so jih na Gfycat naložili milijoni uporabnikov, pa izbrisali. Ukinitev portala bo imela za marsikatero spletno stran in aplikacijo, ki je integrirala ponudbo sličic Gfycat, tudi daljnosežne posledice.

Odločitev, da Gfycat ugasne za vedno, je sprejel njegov lastnik, podjetje Snap, ki sicer upravlja eno najbolj priljubljenih družbenih omrežij Snapchat.

Leta 2013 ustanovljeni Gfycat velja za eno najbolj priljubljenih spletnih strani za nalaganje animiranih sličic GIF in njihovo deljenje na druge spletne strani. Gfycat je za lažje deljenje sličic z drugimi integriran v celo vrsto drugih zelo priljubljenih spletnih strani in aplikacij, kot so Reddit, Microsoft Outlook, Skype.

Gfycat je na vrhuncu priljubljenosti po nekaterih ocenah mesečno obiskalo tudi več kot 200 milijonov različnih uporabnikov. To je številka, ki se lahko primerja s platformami, kot je Twitter.

Sporočilo, da Gfycat 1. septembra ugaša, je zdaj z velikimi rumenimi črkami zapisano tudi na vrhu spletne strani. Vodstvo strani uporabnike poziva, naj se, če želijo svoje naložene animirane sličice rešiti pred izbrisom, prijavijo v svoje uporabniške račune in ustvarijo varnostne kopije.

Ugasli Gfycat bo za sabo pustil pokopališče spletnih povezav

Mnogi so sicer že mesece slutili, da je nekaj narobe oziroma da je samo še vprašanje časa, kdaj bo Gfycat postal preteklost. Starševsko podjetje Snap maja namreč ni posodobilo varnostnih certifikatov spletne strani, kar je pomenilo, da je bil Gfycat milijonom uporabnikom nekaj časa nedosegljiv. Na spletni strani Reddit so se razvile razprave, da to morda pomeni, da je vzdrževanje Gfycata zelo nizko na seznamu prioritet podjetja Snap, nekateri pa so tarnali tudi o zelo slabi oziroma tako rekoč neobstoječi podpori uporabnikom Gfycata, ki je dajala vtis, da tam ne dela nihče več.

Spletna stran Arstechnica medtem opozarja na dolgosežne posledice ukinitve Gfycata. Ker bodo animirane sličice, ki jih gosti Gfycat in se danes pojavljajo na ogromno spletnih mestih, 1. septembra izginile, bodo ta spletna mesta, v prvi vrsti številne objave na največjem spletnem forumu Reddit, nenadoma ostala brez večpredstavnostnih vsebin, kar bo v mnogo primerih tudi povsem razvrednotilo njihovo sporočilo oziroma osrednjo tematiko.