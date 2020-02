Resnični nameni Ane iz Izole, ki Slovencem ponuja seks

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spletni prevaranti se za druge osebe pogosto izdajajo tako, da ukradejo fotografije resničnih oseb. To drži tudi v primeru Ane Radic iz Izole. Tisti, ki je naredil njen profil, uporablja fotografijo neznanega dekleta, ki najverjetneje izvira iz Rusije.

Spletni prevaranti se za druge osebe pogosto izdajajo tako, da ukradejo fotografije resničnih oseb. To drži tudi v primeru Ane Radic iz Izole. Tisti, ki je naredil njen profil, uporablja fotografijo neznanega dekleta, ki najverjetneje izvira iz Rusije. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V eno večjih skupin z malimi oglasi na družbenem omrežju Facebook se je danes včlanilo dekle z imenom Ana Radic in tamkajšnje uporabnike vprašalo, če kdo želi seksati. Kdor obišče njen profil, bo tam našel samo en zapis s spletno povezavo, ki ponuja "brezplačne prostitutke v Sloveniji". Povezava vodi do ene stotin spletnih strani nizozemske družbe Festivus Media, ki uporabnikom mastno računajo za "vroče" pogovore.

Hitro obratno iskanje fotografije "Ane Radic", ki se je Facebooku pridružila danes in domnevno prihaja iz Izole, živi pa v Ljubljani, razkrije, da gre v resnici za ukradeno fotografijo neznanega dekleta, ki najverjetneje prihaja iz Rusije, saj se njen obraz pojavlja le še na ruskem družbenem omrežju VK.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ana, ki takoj po pridružitvi Facebooku prvi stik s povabilom k seksu navezala v skupini Prodam - Kupim - Savinjska, ta šteje več kot 11.000 članov, ima na svojem profilu le eno objavo s povezavo:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ob kliku na povezavo, ki smo jo zaradi varnosti odprli na virtualnem sistemu oziroma v tako imenovanem peskovniku operacijskega sistema Windows 10, se odpre ena od stotin različnih žgečkljivih spletnih strani, s katerimi upravlja razvpito nizozemsko podjetje Festivus Media BV.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za družbo, ki uporabnikom omogoča e-poštni klepetanje z domnevno resničnimi ženskami vseh starosti. Za klepet morajo na spletnih straneh kupiti kredite, za katere je treba seveda plačati s pravim denarjem, torej evri.

Ženske so "domnevno resnične" zato, ker obstajajo zelo prepričljivi indici, da z uporabnikom v resnici komunicirajo tako imenovani boti oziroma računalniški programi. Iste ženske imajo na različnih spletnih straneh namreč drugačna imena, njihovi odzivi na uporabnikova sporočila pa so pogosto enaki in zelo generični.

Nekaterih od spletnih strani, na katere vodi vabilo "Ane Radic", nam protivirusni program tudi ne bo dovolil obiskati, ker lahko predstavljajo grožnjo našim osebnim podatkom ali pa, če smo še posebej naivni in iz denarnice izvlečemo kreditno kartico, naši finančni varnosti. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Čeprav so poslovne prakse podjetja Festivus Media na spletu pogosto opisane kot sporne, ni nujno, da profile, kot je Ana Radic, ki sicer še zdaleč ni prvi tovrstni primer prevare na Facebooku, ustvarjajo oni.

Festivus Media namreč ponuja zunanje partnerstvo oziroma tako imenovane affiliate programe - kdor se jim pridruži, lahko za vabljenje uporabnikov na spletne strani, ki jih upravlja Festivus Media, prejme provizijo. V preteklih tednih smo naleteli na in opisali kar dva tovrstna primera:

Profil Ane Radic je bil danes že odstranjen s Facebooka, saj je z izdajanjem za lažno osebo kršil pogoje uporabe družbenega omrežja. Goljufom sicer nič ne preprečuje, da naredijo nov profil in poskusijo ponovno. Gre namreč za eno od bolj klasičnih prevar, ki se na Facebooku pojavlja že leta.

Oglejte si tudi: Deset najpogostejših prevar na Facebooku