Pozor: grožnja na računalnikih ene največjih znamk. Kaj morate vedeti?

Asus, eden največjih proizvajalcev računalnikov in računalniške opreme na svetu, je prek svojega uradnega sistema za nameščanje posodobitev hekerjem lani nevede omogočil širjenje zlonamernega programa. Okuženih je lahko tudi do milijon računalnikov, največja koncentracija žrtev je v Evropi. Strokovnjaki za informacijsko varnost so že vzpostavili spletno stran, na kateri lahko preverite, ali je v nevarnosti tudi vaš računalnik.

Šlo je za uspešen napad na Asusovo dobavno verigo, natančneje na strežnike, prek katerih deluje Asus Live Update. Gre za storitev, prek katere uporabniki Asusovih prenosnih računalnikov prejemajo pomembne posodobitve sistema.

Asus Live Update je virus, s katerim lahko hekerji ob uspešni okužbi prevzamejo nadzor nad uporabnikovim računalnikom, prepoznal kot zaupanja vreden program in ga tudi podpisal z Asusovim digitalnim potrdilom, zaradi česar se je nato brez težav znašel na uporabnikovem računalniku.

Asus po poročanju tujih medijev za zdaj še zanika, da bi bilo kaj zelo narobe. Strokovnjaki za računalniško varnost so napadu, ki je potekal lani poleti, sicer nadeli filmski vzdevek Shadowhammer ali Temno kladivo.

Varnostni incident so januarja letos zaznali v podjetju za računalniško varnost Kaspersky Lab, z javnostjo pa so ga delili šele v začetku tega tedna, ko je grožnjo potrdil tudi Symantec, še eno podjetje, ki razvija protivirusne rešitve. Podrobnosti o dogodku še niso razkrili, ker jih pri Kaspersky Lab hranijo za predstavitev na konvenciji o informacijski varnosti, ki bo prihodnji mesec v Singapurju.

Največ žrtev operacije Temno kladivo naj bi bilo v Rusiji, a Kaspersky Lab, ki je opravil to raziskavo, priznava, da so podatki morda izkrivljeni, saj je v njej sodelovalo največ ruskih uporabnikov. Koncentracija okuženih računalnikov je tudi ob izključitvi Rusije sicer največja prav v Evropi. Foto: Kaspersky Lab

Kako izvem, ali sem bil žrtev napada?

Kaspersky Lab je že vzpostavil spletno stran, na kateri lahko uporabnik vpiše naslov MAC svojega računalnika znamke Asus. Tako bo izvedel, ali je bil njegov naslov MAC med stotinami tistih, ki so se znašli med tarčami. Hekerji so namreč merili na točno določene naprave, strokovnjaki Kaspersky Lab so do zdaj odkrili okrog 600 različnih.

Naslov MAC vpišemo v obkroženo polje in kliknemo na gumb Check Now, s čimer preverimo, ali je okužen tudi naš računalnik. Seveda to deluje le, če imamo računalnik znamke Asus. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Naslov MAC je sicer edinstvena osebna izkaznica omrežne strojne opreme, kot je mrežna kartica, uporablja pa se za prepoznavanje računalnika ali katere druge naprave na internetu. Naslov MAC je praviloma videti kot zaporedje šestih parov črk in številk. Primer: 00:1B:44:11:3A:B7.

Na osebnem računalniku naslov MAC najdemo na dva načina: v nastavitvah omrežne povezave ali prek Ukaznega poziva.

Iskanje naslova MAC prek nastavitev omrežja:

Iskanje naslova MAC prek Ukaznega poziva:

