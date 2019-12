Nova vinjeta, stara "finta": ogromno jih upa, da jim je ne bo treba kupiti

Obdobje pred in po začetku prodaje novih avtocestnih vinjet že nekaj let spremljajo nagradne igre na družabnem omrežju Facebook, ki jih lahko v grobem razdelimo na dve vrsti. Ene so legitimne, s katerimi podjetja in različne organizacije pridobivajo naklonjenost strank, druge pa lažne, ki so pogosto namenjene pripravi terena za druge internetne prevare, občasno tudi čemu bolj zloveščemu. Leto 2019 ni izjema, goljufi so že na delu.