Na nebu vidim letalo. Ali lahko kako izvem, od kod in kam leti?

Zanimiva spletna stran, za katero morda še niste slišali

Flightradar24 je spletna stran, ki v realnem času na Googlovem zemljevidu prikazuje praktično vsa komercialna potniška letala, ki so v času obiska spletne strani v zraku oziroma na vzletni ali pristajalni stezi. Ko boste na nebu naslednjič videli letalo, lahko s pomočjo Flightradar24 preverite, od kod prihaja in kam gre.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prikaz letal nad Slovenijo na nedeljski večer. Klik na posamezno letalo nam prikaže informacije o letu, ki zajemajo čas in kraj vzleta ter prihoda, kako dolgo pot ima letalo pred sabo in kolikšen del poti je že preletelo ter za kateri tip letala gre. Foto: Flightradar24

Spletno stran Flightradar24 sta leta 2006 ustanovila švedska navdušenca nad sprejemniki signalov ADS-B. To je tehnologija, ki letalom omogoča, da prek satelitske navigacije določajo svojo lokacijo in oddajajo signal, ki kontrolorjem letom omogoča, da letalom sledijo. To lahko počne tudi tisti, ki ima sprejemnik signala ADS-B.

Za delovanje se Flightradar24 tako zanaša na razvejano mednarodno omrežje prostovoljcev s sprejemniki ADS-B, ki podatke o prejetih signalih posredujejo upravljavcem spletne strani. Flightradar24 zvečine sicer sledi komercialnim (potniškim) letom, saj vojaška in nekatera vladna letala svoje lokacije ne razkrivajo.

Zemljevid sveta si je spletna stran Flightradar24 izposodila od Googla, zato tudi deluje tako kot Googlov zemljevid. S koleščkom na miški približamo pogled, po zemljevidu pa se premikamo tako, da ga z levo tipko na miški zgrabimo in odnesemo v levo ali desno. Ko pridemo do izbrane lokacije, počakamo trenutek in spletna stran bo osvežila prikaz vseh letal, ki trenutno letijo nad njo.

Takole je bil v nedeljo zvečer videti letalski potniški promet nad osrednjim delom Evrope. Foto: Flightradar24

Podatke o letih, ki jih prikazuje Flightradar24, strokovnjaki smatrajo za dovolj natančne, da so se svetovni mediji na spletno stran že večkrat zanašali med izrednimi dogodki, na primer med izbruhom islandskega vulkana Eyjafjallajökull leta 2010 in več odmevnimi izginotji potniških letal. Flightradar24 namreč omogoča tudi ogled večdnevne zgodovine leta na določeni relaciji.

Flightradar24 je na voljo tudi kot aplikacija za pametne telefone (iPhone, Android), spletna stran pa je prilagojena tudi pogledu na zaslonih mobilnih naprav.

V vseh primerih se po 30 minutah uporabnikove neaktivnosti delovanje Flightradarja24 samodejno zaustavi, saj nenehno osveževanje podatkov o letih precej obremeni internetno povezavo.

Preberite tudi:

To je GeoGuessr, ena od najboljših brezplačnih stvari na internetu