Kako in kje izbrati najboljši mobilni telefon zase?

Oglasno sporočilo

iOS ali Android? Budget ali premium? Pomagamo vam izbrati najprimernejši mobilni telefon za vas, vam svetujemo, kje najti najboljšo ponudbo, in razkrivamo, katere znamke so najzanesljivejše.

Dober pametni telefon je dovolj dobro opremljen, da nadomesti vaš fotoaparat in predvajalnik glasbe, ter hkrati dovolj zmogljiv, da lahko nadomesti celo vaš tablični ali prenosni računalnik in vam omogoči ves dan brskanja po spletu in telefoniranja brez dodatnega polnjenja baterije.

Na najboljšem mobilnem telefonu vse najnovejše aplikacije delujejo odlično, na zaslonu je vsak videoposnetek ali fotografija videti popolno, slika je kristalno jasna, tudi najnovejše igre delujejo gladko in brez zaostajanja. Preverite ključne lastnosti, na katere morate biti pozorni pri izbiri svojega novega mobilnega telefona.

Koliko zapraviti za nov pametni telefon?

Vodilni modeli za premium izkušnjo

Za nov pametni telefon lahko zapravite od dobrih 50 evrov pa vse do slabih dveh tisočakov. Če ste si zaželeli vodilni model ene izmed premium znamk, morate biti pripravljeni odšteti okoli 700 evrov ali več. Modeli v tej seriji so opremljeni z velikimi in visokokakovostnimi zasloni in imajo vse najnovejše funkcije – od čitalca prstnih odtisov do hitrega polnjenja in odpornosti proti vodi.

Top premium modeli pametnih telefonov:

Srednjecenovni modeli, ki navdušujejo

Če niste med najzahtevnejšimi uporabniki, lahko za od 300 do 400 evrov pričakujete mobilni telefon z dobrim zaslonom, dolgotrajno in vzdržljivo baterijo ter dostojno kamero. Takšni modeli vključujejo tudi marsikatero novejšo funkcijo, vseeno pa za takšno ceno ne morete pričakovati vseh novih visokotehnoloških funkcionalnosti, tudi ko gre za samo ohišje telefona, ki bo pri teh telefonih verjetno plastično namesto kovinsko. Za to ceno lahko razmislite še o vodilnih modelih premium znamk iz prejšnjih let. Ti telefoni so še vedno zelo dobri, pa tudi veliko bolj poceni v primerjavi z najnovejšimi.

Top modeli telefonov srednjega cenovnega razreda:

Do denarnice prijazna izbira

Če vas zanimajo samo najugodnejši telefoni, se držite cene od 120 pa do 200 evrov. V tem rangu lahko najdete zadovoljivo in zanesljivo napravo za nezahtevne uporabnike. Na pozabite, da marsikatero pomanjkljivost lahko kompenzirate s pametno izbiro kakovostnih in ugodnih dodatkov za mobilne telefone, kot so nov ovitek in zaščitna folija, dober zvočnik Bluetooth ali prenosna baterija.

Top budget modeli mobilnih telefonov:

Kljub temu je nujno poudariti, da cena ni edino merilo kakovosti. Najdete lahko tudi telefone srednjega cenovnega razreda z impresivnimi značilnostmi in seveda tudi takšne, ki spadajo v višji cenovni razred, a razočarajo z zmogljivostjo in delovanjem.

Kje poiskati najboljše ponudbe pametnih telefonov?

Kot velja za večino naprav in izdelkov, vas najboljše ponudbe mobilnih telefonov čakajo v spletnih trgovinah, zato pred nakupom obvezno preverite in primerjajte različne blagovne znamke, modele in trgovine. Cene za iste modele se lahko v različnih trgovinah drastično razlikujejo, da boste hitro našli najugodnejšo ponudbo, pa poskrbi portal Ceneje.si, največji slovenski primerjalnik izdelkov in ponudb spletnih trgovin.

V le nekaj klikih lahko najdete najboljše ponudbe:

Odprite Ceneje.si in preverite kategorijo Mobilni telefoni in oprema .

S filtriranjem glede na ceno in lastnosti mobilnih telefonov poiščite modele, ki vas zanimajo.

modele, ki vas zanimajo. Primerjajte izbrane mobilne telefone in specifikacije, ki so pomembne za vas.

izbrane mobilne telefone in specifikacije, ki so pomembne za vas. Preverite vodnike in nasvete za nakupovanje.

za nakupovanje. Prelistajte še aktualne kataloge in preverite trenutne akcije v vaših priljubljenih IT-trgovinah.

Katera znamka je najboljša in najzanesljivejša?

Ne glede na mobilni telefon, ki ga imate in uporabljate, se bo večina verjetno strinjala, da sta Apple in Samsung najbolj znani blagovni znamki v svetu pametnih telefonov. Večina se bo strinjala tudi s tem, da to še zdaleč nista edini možnosti. Našo pozornost si zaslužijo tudi številne druge znamke, predvsem zaradi dokazane kakovosti zadnjih modelov. Govorimo o znamkah, kot sta Huawei in Xiaomi, tu so še mobilni telefon OnePlus in znamke, kot so LG, Sony, Motorola in HTC.

Pri nakupu imejte v mislih, da je najpogostejša težava uporabnikov mobilnih naprav prehitro izpraznjena baterija. Skoraj vsak peti uporabnik pametnega telefona katerekoli znamke (ali modela) poroča o težavah z baterijo – od prehitrega praznjenja do prepočasnega polnjenja. Ko razmišljate o zanesljivih znamkah in modelih, zato obvezno preverite lastnosti, kakovost in moč baterije.

Kako velik telefon potrebujete?

Pametni telefoni so vse večji, diagonala zaslona najnovejših vrhunskih modelov meri že 5,5 ali 6 inčev. Čeprav bo tak telefon odličen za gledanje filmov in brskanje po spletu, pa vseeno ni primeren za vse uporabnike, saj večina ljudi takšne telefone označuje za nepraktične ter nerodne za držanje v roki in prenašanje v žepu. Načeloma so 4,5-palični zasloni dovolj majhni za v žep ali torbico, še vedno pa dovolj veliki in pregledni za povprečnega uporabnika.

Naročnik oglasnega sporočila je Ceneje.si.