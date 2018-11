Kaj morate vedeti, če vas bo ta konec tedna vleklo k nakupovanju

Jutri, 23. novembra, bodo mnogi slovenski in tuji trgovci sodelovali v tako imenovanem črnem petku, prazniku nakupovanja in popustov, ki se je iz ZDA razširil tako rekoč po vsem svetu. Šestindvajsetega novembra sledi še tako imenovani kiber-ponedeljek, dan nižjih cen za računalniško opremo in drugo elektroniko. Preverili smo, kaj kupcem za učinkovito in varno zapravljanje denarja svetujejo Zveza potrošnikov Slovenije, tuje potrošniške organizacije in strokovnjaki za kibernetsko varnost.

Kdor namerava kupovati prek spleta, naj gre danes spat malo pozneje

Vrata trgovin, ki bodo na tako imenovani črni petek ponujale velike popuste, se praviloma odprejo ob 8. ali 9. uri, pri spletnih trgovcih pa (dodatni) petkovi popusti in promocijske kode za popuste pogosto začnejo veljati že opolnoči.

Pozen nakup v noči s četrtka na petek ne omogoča le ogibanja morebitnemu navalu na spletno stran trgovca in posledično počasnemu delovanju, temveč tudi zmanjšuje možnost, da bi zaloga izdelka, ki ga želimo, izpuhtela, še preden nam bi ga uspelo kupiti.

Košarico v spletni trgovini napolnite že danes in nato samo še potrdite nakup

Da bi se izognili kakršnemukoli zatikanju ali celo sesutju spletne trgovine, ki bi ga povzročil prevelik naval kupcev, lahko izbrane izdelke v košarico tudi pošljete že danes in proces nakupa jutri zgolj zaključite s potrditvijo podatkov za dostavo in plačilom.

Ne pozabite sicer, da boste morali pri nekaterih trgovcih pred zaključkom nakupa vnesti še promocijsko kodo za popust na črni petek, sicer boste izdelek ali izdelke plačali po polni ceni!

Myprotein, trgovina s športno prehrano in pripomočki, ima v obdobju črnega petka 40-odstotni popust na vse izdelke, a je treba pred zaključkom nakupa unovčiti promocijsko kodo BLACK. V nasprotnem primeru se popust ne bo upošteval in kupec bo za naročene izdelke plačal redno ceno. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Čakanje na kiber-ponedeljek in še večje popuste? Nekateri pravijo da, toda ...

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije kupcem, ki jih zanima predvsem računalniška oprema in druga elektronika, svetujejo, naj počakajo na kiber-ponedeljek oziroma na internetni ponedeljek, saj obstaja možnost, da bodo cene takrat še nižje.

To morda drži za izdelke, ki se v obdobju pred črnim petkom in nato na črni petek niso prodajali kot vroče žemljice, tisti, ki pa so se oziroma se še bodo, pa bodo do ponedeljka morda že razprodani. Slovenski trgovec Mimovrste, na primer, je že pred črnim petkom razprodal prav vse igralne konzole Sony Playstation 4:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če je le mogoče, na spletu plačajte s kreditno kartico

Pri britanskem mediju Telegraph kupcem svetujejo, naj nakupe prek spleta na črni petek in kiber-ponedeljek, ko bo naval na spletne trgovine ogromen, opravijo s kreditno, in ne debetno kartico, in naj na računalniku ali pametnem telefonu naredijo posnetke zaslonov vseh korakov v postopku naročila in plačila izdelkov.

S tem se namreč vsaj delno zavarujejo, če naročeni izdelek ni tak, kot ga je opisal prodajalec, oziroma če sploh ne prispe.

Podjetje, ki je izdajatelj kreditne kartice, bi kupcu moralo povrniti strošek takega nakupa, od prodajalca pa bo kupnino nato izterjalo lažje kot kupec. Kupec bo s posnetki zaslonov postopka plačila medtem lažje dokazal, če bo to potrebno, da je pri trgovcu res opravil nakup in zanj plačal znesek, ki ga želi nazaj. Foto: Reuters

Zveza potrošnikov Slovenije medtem opozarja, da ima kupec po nakupu na spletu možnost, da izdelek v 14 dneh vrne trgovcu, ta pa mu mora vrniti kupnino. Veliko spletnih trgovcev v Sloveniji ima sicer še daljši rok za vračilo, dodajajo pri ZPS, a kupce tudi opominjajo, naj preverijo, ali ti roki držijo tudi v obdobju črnega petka in kiber-ponedeljka.

Preverite, kateri trgovec ima najnižjo ceno za izbrani artikel

To lahko storite tako, da na spletu ali v letakih preverite ponudbo vsakega trgovca posebej, a precej manj zamudna je uporaba spletnega primerjalnika cen, ki na enem mestu zbere vse ponudbe in cene za določen izdelek pri različnih trgovcih.

Najbolj znan primerjalnik cen v Sloveniji je spletni portal Ceneje.si:

Fotografija je simbolična. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Se vam z nakupovanjem v resnici ne mudi? Počakajte na december.

Pri britanskem mediju Which?, ki ga izdaja otoška organizacija za zaščito potrošnikov Consumers' Association, so v lanski raziskavi po navedbah ZPS ugotovili, da kar 60 odstotkov cen v obdobju črnega petka in kiber-ponedeljka sploh ni bilo najnižjih v celem letu. Mnogo izdelkov je bilo namreč še ugodneje mogoče kupiti med decembrskimi prazničnimi razprodajami.

Pazite na prevarante, za katere je črni petek kot božič

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT slovenske kupce medtem opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju v času nakupovalne mrzlice v obdobju črnega petka in kiber-ponedeljka.

V sporočilu za javnost kupcem svetujejo, da naj pred potrditvijo naročila in plačilom:

- Res dobro preverijo cene. Prava torbica znamke Gucci namreč, čeprav je črni petek čas norih popustov, nikoli ne bo stala samo 20 evrov. Če jo boste vseeno kupili, boste skoraj zagotovo dobili ponaredek. Obstaja tudi možnost, da je spletna trgovina lažna in ne boste dobili ničesar.

- Brezplačna dostava. Če razmeroma neznana spletna trgovina ponuja brezplačno dostavo kamorkoli na svetu, obenem pa na izdelke, ki stanejo 500 evrov, daje še 80-odstotni popust, je treba pred nakupom nujno preveriti še druge podatke o trgovini. Več o tem v naslednji alineji.

- Podatki o trgovcu. Če na spletni strani trgovine ni mogoče najti podatkov o lastniku ali sedežu trgovine, če je telefonska številka izmišljena (1234567890, na primer), če je za stik s prodajalci na voljo samo obrazec za pošiljanje sporočila, če je kot e-poštni naslov za stik naveden predalnik znanega ponudnika storitev, kot sta Gmail ali Outlook, potem v takšni trgovini ne naročajte ničesar.

- HTTPS. Dobro je preveriti tudi, ali se internetni naslov spletne trgovine začne s HTTPS namesto s HTTP. Če se ne, to pomeni, da izmenjava podatkov s spletno stranjo ni šifrirana, pa tudi, da lastnik spletne strani najverjetneje nima denarja za nakup digitalnega potrdila oziroma varnostnega certifikata SSL ali TLS (čeprav jih je mogoče dobiti tudi brezplačno, a tega marsikdo še ne ve).

