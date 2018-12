Fant umrl po nesreči, ki se je lani zgodila tudi Slovenki: kako se zaščititi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prejšnji teden je zaradi uporabe pametnega telefona med polnjenjem baterije umrl 16-letni Malezijec, vzrok za njegovo smrt pa je bil najverjetneje elektrošok. Podobna nesreča se je junija lani zgodila tudi 16-letni Slovenki, ki je telefon med polnjenjem uporabljala v času nevihte, a je bližnje srečanje z elektriko preživela. Kako lahko poskrbimo za največjo mogočo zaščito, da se kaj takega, pa čeprav so tovrstni dogodki zelo redki, ne zgodi tudi nam?

Iz ušes mu je tekla kri

Malezijski mladostnik je imel v času smrti v ušesih najverjetneje slušalke, ki so bile povezane z njegovim pametnim telefonom, ta pa je bil s polnilnim kablom priključen na električno omrežje, je poročal medij New Strait Times. Analiza okoliščin njegove smrti je pokazala, da je krvavel iz levega ušesa. Preiskovalci so po obdukciji sklenili, da je 16-letnik skoraj zagotovo umrl zaradi posledic elektrošoka.

Ne dogaja se prav pogosto, a to vendarle ni bil prvi tak primer

Kitajska najstnica je lani umrla, ko se je med spanjem ulegla na polnilni kabel, s katerim je telefon polnila kar v postelji. Brazilsko najstnico je februarja letos po tem, ko je med polnjenjem telefona prek priključenih slušalk poslušala glasbo, prav tako streslo do smrti. Rusinja in Britanec sta v letih 2015 in 2017 umrla po tem, ko jima je telefon med polnjenjem padel v kad.

Slovenko je streslo med nevihto



Zanimivost: leta 1975 sta brata Michael in Sean McQuilken med planinskim pohodom svoji sestri Mary pozirala za posrečeno fotografijo - lasje so se jim iz neznanega razloga namreč sami od sebe postavili pokonci. Nekaj minut pozneje je vanje udarila strela. Fotografija bratov je pozneje postala eno najslavnejših opozoril, da je ob takšnih spremembah pričeske najpametneje takoj poiskati zatočišče. Kliknite na fotografijo in preberite celotno zgodbo. Foto: YouTube

Junija lani se je podoben incident zgodil tudi na Štajerskem. V Zgornji Koreni je močno streslo 16-letnico, ki je pametni telefon polnila in uporabljala med nevihto.

Kaj lahko storimo, da elektrika skozi polnilec pametnega telefona ne bi pobožala tudi nas?

Tako rekoč vsem dozdajšnjim primerom elektrošokov, ki so se zgodili med polnjenjem pametnih telefonov, je skupno to, da žrtve bodisi niso uporabljale varnih polnilcev bodisi niso upoštevale osnovnih pravil, ki veljajo za uporabo električnih naprav.

Seveda se dogajajo tudi izredni dogodki, a načeloma je uporaba pametnega telefona tudi med polnjenjem varna, če je priključen na polnilec, ki ga je telefonu priložil proizvajalec. Zaupanja vredni so tudi polnilci drugih proizvajalcev, ki imajo certifikate o (tehnični) ustreznosti, kot so CE, TÜV, CSA.

Oznaka CE dokazuje, da je bil izdelek ocenjen in da izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti ter varovanja zdravja in okolja, je zapisano na uradni spletni strani Evropske unije. Foto: Matic Tomšič

Da bi se uporabnik izognil električnemu udaru, ki bi bil posledica česa drugega kot premalo varnega polnilca, je smiselno upoštevati tudi naslednji smernici:

- Polnilca za pametni telefon ne vklopimo neposredno v zidno električno vtičnico, temveč poskrbimo za dodaten varnostni sloj in ga raje priklopimo v prenapetostno zaščito. Gre za električni razdelilec, ki je zelo podoben navadnemu podaljšku, vendar lahko naprave, ki so vanj priklopljene, v primeru nenadnega sunka električnega toka reši pred okvaro ali uničenjem.

- Pametnega telefona med polnjenjem ne uporabljajmo, če obstaja že najmanjše tveganje, da nam skupaj s polnilnim kablom, ki je priklopljen v električno omrežje, pade v kad, v kateri se namakamo tudi mi.

