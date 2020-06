Deset najboljših pripomočkov za fotografiranje, ki bodo izboljšali kakovost vaših fotografij

Oglasno sporočilo

Ste kupili fotoaparat? Čestitamo, vendar ste šele na začetku. Izbrali smo deset najuporabnejših dodatkov za fotografiranje, odvisno od namena kamere in preferenc snemalca.

Na seznamu boste našli samo en objektiv, saj smo se osredotočili na drugo opremo. Potreba po določenem objektivu je močno odvisna od potreb uporabnika, preostalo opremo pa potrebujejo vsi.

Pri vsakodnevnem delu boste zagotovo potrebovali …

10. 50-milimetrski objektiv

50-milimetrski objektivi so tako priljubljeni, da jih ima skoraj vsaka fototorba. Nič čudnega, saj gre za odličen objektiv, ki vam bo omogočil fotografiranje bistveno boljših in bolj kakovostnih fotografij v primerjavi s fotografijami, ki bi jih naredili z objektivom, ki ste ga dobili s fotoaparatom.

Ta objektiv je zelo ugoden in zelo učinkovit ter zagotovo eden glavnih kosov dodatne opreme DSLR in glavni objektiv za portretno fotografijo.

Izkušeni fotografi pravijo, da obstaja past, v katero boste verjetno padli, če se boste odločili za nakup takšnega objektiva – ko boste ugotovili, kakšno razliko v kakovosti fotografij dobite s tem objektivom, ne boste mogli nehati kupovati novih objektivov.

9. Powerbank

Če večino fotografij posnamete s svojim mobilnim telefonom, vam bo dodatni vir energije, ki ga lahko nosite v nahrbtniku, zelo koristil.

Powerbank vam bo pomagal ne samo pri pametnem telefonu, ampak tudi pri vseh drugih napravah, ki podpirajo USB – od kamer GoPro, tabličnih računalnikov do nekaterih kompaktnih digitalnih fotoaparatov.

Izberite lahek in trpežen model z možnostjo hitrega polnjenja.

8. Etui za spominsko kartico

Držalo, škatla ali etui za pomnilniško kartico ima samo en namen – varuje vaše pomnilniške kartice. Vanje lahko shranite CF-kartice, SD-kartice ali celo kartice microSD.

Nekateri etuiji omogočajo zaščito proti udarcem in so lahko tudi vodoodporni. Za tiste, ki imajo veliko spominskih kartic, je to idealen kos fotoopreme.

7. Pas za fotoaparat

Profesionalni fotografi poudarjajo pomen kakovostnega pasu za fotoaparat ali kamero. Izpostavljajo ga kot enega najpomembnejših kosov opreme in absolutno obveznost.

Nekateri od teh, ki so na voljo tudi v lokalnih spletnih trgovinah, so izredno vsestranski, lahko jih uporabljate za številne druge daljnoglede, daljinomere, stative in podobno, seveda pa so primerni za vse vrste kamer in fotoaparatov.

V veliko pomoč so lahko tudi kot stabilizatorji pri fotografiranju in snemanju videoposnetkov. Če še nimate fotopasu, vsekakor razmislite o nakupu.

6. Stativ

Stativ je osnovni del fotografske opreme, ne glede na to, ali ga potrebujete za fotoaparate, pametne telefone ali tablice. Pri izbiri stativa za fotoaparat DSLR bo njegova nosilnost eno od osnovnih meril.

Najbolj vzdržljivi med njimi lahko nosijo do 20 kilogramov, so trpežni in odlično služijo namenu, kljub temu pa je lahko teža samega stativa pomanjkljivost, zato izbirajte previdno in ne pretiravajte, ali pa stativ izberite glede na pogoje, v katerih ga nameravate uporabljati.

5. Dodatki za čiščenje objektivov

Toliko časa, kolikor ga boste porabili za snemanje, fotografiranje ter uživanje v svojem poklicu ali najljubšem hobiju, boste morali nameniti tudi čiščenju in vzdrževanju vse fotoopreme. Eden izmed obveznih ritualov čiščenja fotografske opreme je čiščenje objektivov.

Sredstva za čiščenje objektivov vključujejo krtačke, palčke in čistilne svinčnike, različne komplete, vključno s priborom za čiščenje senzorjev in mehke čistilne krpice za enkratno uporabo.

Krpice so tudi najpogostejša izbira strokovnjakov, saj so poceni, za enkratno uporabo in se lahko uporabljajo tudi za čiščenje filtrov. Pred nakupom se prepričajte, da so antistatične.

4. Dodatne baterije

To je še en nepogrešljiv kos opreme za vse profesionalne fotografe, pa tudi za vse tiste, ki fotografirajo za hobi in zaradi tega hobija pogosto potujejo ali preživljajo čas v naravi, daleč stran od najbližje električne vtičnice.

Dolgotrajno snemanje izprazni celo najkakovostnejšo in najnovejšo baterijo in nobena druga rešitev ni tako učinkovita, kot če imate pri roki vsaj eno dodatno baterijo, če ne več.

3. Dodatne pomnilniške kartice in čitalnik pomnilniških kartic

Če nimate dodatnih pomnilniških kartic, sploh ne razmišljajte o fotografiranju. Nenapisano pravilo pravi, da kakovostnejša kamera pomeni, da imate boljše posnetke, le-ti pa zasedejo veliko prostora na pomnilniških karticah. Velja tudi opozoriti, da previdno izberite vrsto kartice za svojo fotografijo – ponavadi so to pomnilniške kartice SD ali CF.

Privoščite si še čitalnik pomnilniških kartic, ki vam bo olajšal prenašanje fotografij s fotoaparata na računalnik. Fotografije lahko seveda prenašate tudi neposredno s fotoaparata, vendar precej počasneje kot s čitalnikom kartic.

2. Zunanji trdi disk

Pri prenosu pomembnih fotografij na računalnik je dobro, da takoj naredite kopijo na svojem zunanjem trdem disku. To še posebej velja za vse profesionalne fotografe, ki si preprosto ne morejo privoščiti, da bi izgubili svoje originalne fotografije.

Poleg tega je treba fotografije po obdelavi ali ogledu nekje shraniti, in najlažja ter najvarnejša možnost je zunanji trdi disk.

1. Fotografski nahrbtnik/torba

Prvo mesto med najpomembnejšo fotografsko opremo zaseda nahrbtnik ali torba za fotoaparate in vso potrebno fotoopremo.

V trgovinah (zlasti na spletu) je na voljo veliko različnih modelov in vrst torb ali nahrbtnikov – od torb na kolesih do klasičnih nahrbtnikov, trdih kovčkov ali torb, ki se nosijo na eni rami.

Za zadnje mnogi pravijo, da so najbolj praktične, saj fotoaparat ali katerikoli drug kos opreme enostavno in hitro lahko vzamemo iz njih.

Pred izbiro je vredno preveriti vse razpoložljive predelke in žepe, tako da lahko vanje organizirano pospravite vse, kar potrebujete za nemoteno fotografiranje.

