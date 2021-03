Kako najti prave slušalke zase? #VIDEO

Slušalke so postale veliko več kot samo dodatek k preostali opremi. V bistvu so postale kar podaljšek nas samih. Pravi komplet slušalk nam omogoča, da poslušamo glasbo tudi na hrupni ulici ali pa pozno ponoči gledamo film, ne da bi pri tem motili partnerja v isti sobi.

Kdor še vedno uporablja slušalke, ki jih je dobil v paketu z novim telefonom ali drugo napravo, naj razmisli o nadgradnji, o slušalkah, ki mu bodo omogočale večjo svobodo gibanja ter boljšo zvočno izkušnjo. Na voljo imamo veliko izdelkov – od takšnih, ki se lepo prilegajo ušesnemu kanalu in jih lahko spravimo kar v žep, do večjih naglavnih slušalk, s katerimi se kar potopimo v glasbo in bomo dajali videz DJ-ja, pa še počutili se bomo tako. Nekateri modeli so na voljo v popolnoma brezžični različici, tako da med nami in glasbo ni ničesar, razen zraka.

V spodnjem videu vam ponujamo hiter pregled vseh lastnosti dveh predstavnikov najbolj priljubljenih slušalk ta hip Samsung Galaxy Buds Live in Apple AirPods Pro:

Velike ali majhne?

Ko razmišljamo o pravih slušalkah, v bistvu razmišljamo o svojem življenjskem slogu, pri tem nam veliko pomeni tudi izbira točno določene blagovne znamke, prav tako pa na končno odločitev vpliva tudi debelina naše denarnice. Marsikdo si tako privošči različne modele za različne načine uporabe. En par imamo za vadbo, z drugimi se lahko sproščamo v udobnem naslanjaču. Meje med različnimi načini uporabe se vedno bolj brišejo, saj so na voljo slušalke s široko paleto možnosti uporabe. Včasih so bile velike naglavne slušalke rezervirane za delo doma, zdaj jih vidimo povsod. Majhne slušalke, ki jih nosimo v ušesu, pa so z nami tako rekoč 24 ur na dan, tudi ko gledamo televizijo.

Za majhne slušalke se odločimo, ko je nosljivost naprave ključnega pomena, čeprav so v resnici vse slušalke nosljive. V mislih imamo majhne, kompaktne slušalke, ki jih brez težav lahko spravimo v žep, so lahke in jih uporabljamo skupaj z mobitelom. Imajo vgrajene mikrofone, možnost nastavitve glasnosti, funkcije za upravljanje glasbe in opravljanje glasovnih klicev. Pri majhnih slušalkah, ki so velikokrat tudi udobnejše od bolj okornih in večjih modelov, moramo žal večkrat sprejeti tudi kakšen kompromis na račun kakovosti zvoka.

Večje slušalke izberemo, če nam je od vsega najpomembnejša kakovost zvoka in če se ne moremo navaditi čepkov v ušesnem kanalu, čeprav nas prav te lahko ovirajo pri nošenju očal ali uhanov. Velike slušalke so videti kot zimski naušniki, a so glede kakovosti zvoka na višjem nivoju. Lahko so tudi brezžične, zložljive in imajo več možnosti za povezavo z drugimi napravami. Slušalke, ki objamejo celotno uho in se prilegajo glavi, so odlične za profesionalce, ki veliko delajo z zvokom. Manjše slušalke, ki pritiskajo samo na uho, so udobnejše, vendar prepuščajo več hrupa iz okolice.

Apple slušalke AirPods Pro Teža ene slušalke: 5,4 grama Odlikuje jih odlično prileganje, saj imajo kar tri silikonske čepke različnih velikosti. Imajo vgrajen izenačevalnik pritiska, dvojni optični senzor, senzor gibanja, senzor zaznavanja govora, vodoodporno tehnologijo in funkcijo aktivnega odpravljanja hrupa iz okolice. Izjemno čist zvok z močnimi basi vas bo popolnoma prevzel. Takoj se povežejo z drugimi napravami Apple, primerne so za operacijski sistem iOS 13.2 ali novejšo različico (od iPhone 6S naprej). Z enim polnjenjem lahko poslušamo glasbo do štiri ure in pol. CENA Program zvestobe: 24 x 10,50 evra (252 evrov)

Ocenite kakovost zvoka

Tako kot zvočniki tudi slušalke poudarijo različne dele zvočnega spektra. Ljudje imamo nekatere zvoke rajši od drugih, zato je idealno, če lahko slušalke pred nakupom preizkusimo.

Če smo glede kakovosti res izbirčni, se raje odločimo za žične modele, ki nam ponujajo najvišjo reprodukcijo in jasnost zvoka.

Huawei Bluetooth slušalke FreeBuds 3 Teža ene slušalke: 4,5 grama Huawei FreeBuds 3 ne navdušujejo samo z vrhunskim zvokom, ampak tudi s svojim videzom. Gre za slušalke odprtega tipa, ki so ergonomsko oblikovane in udobne. Zvočni procesor zagotavlja natančno sinhronizacijo zvoka in videa. Prepoznajo frekvenčne pasove z vplivom brezžičnega signala omrežja Wi-Fi v območju 2,4 GHz in omogočajo natančno zmanjšanje hrupa. Slušalke lahko povežemo s katerokoli androidno napravo. Povezava slušalk deluje do približno 15 metrov. Imajo vgrajene mikrofone za klice. Baterija zdrži do štiri ure predvajanja glasbe. Slušalke hitro napolnimo, polnilna škatlica potrebuje manj kot uro, da doseže 100 odstotkov baterije, polnimo jo lahko prek kabla USB-C ali brezžično. Primerne so za vse načine uporabe, le za šport malo manj, ker lažje zdrsnejo iz ušes. CENA Program zvestobe: 24 x 7,00 evra (168 evrov)

Odločitev ni težka – potrebujemo vrhunske "in-ear" slušalke

Tako imenovane "in-ear" slušalke, ki se s silikonskimi čepki prilegajo ušesnemu kanalu, so zaradi izjemne uporabnosti zelo priljubljene in tudi nas so prepričale z različnimi funkcijami, možnostmi povezovanja in kakovostjo zvoka.

Preizkusili smo tri modele brezžičnih "in-ear" slušalk, ki kraljujejo v spletni trgovini Telekoma Slovenije, in prav vsak je postal naš najljubši, tako da odločitev, kateri model najbolj ustreza prav vam, je odvisna od vaših potreb in tehničnih specifikacij.

Vsi brezžični modeli slušalk so v kompletu s polnilno škatlico, ki je tudi priročna prenosna škatlica, idealna za športnike. Bolj gladka površina nekaterih modelov sicer povzroči, da nam slušalke zaradi potenja lahko zdrsnejo iz ušes, a večino zmernega gibanja bi morale zdržati.

Ko se naučimo upravljanja s slušalkami s tapkanjem, bodo postale naše nezamenljive sopotnice zunaj in doma, pri delu in zabavi. Zaradi inovativne funkcije izničevanja hrupa iz okolice se lahko kadarkoli umaknemo v svoj svet, ki ga ukrojimo po svojem okusu.

Edina pomanjkljivost "in-ear" slušalk je zmogljivost baterije, ki zadostuje za od štiri do osem ur predvajanja glasbe, a s polnilno škatlico vedno pri sebi to zagato rešimo v nekaj minutah in že smo pripravljeni na novo glasbeno poslastico ali telefonski pogovor.

Samsung brezžične slušalke Galaxy Buds Live Teža ene slušalke: 5,6 grama Inovativen dizajn, ergonomsko prileganje in različne velikosti ušesnih konic poskrbijo za udobno nošenje. Imajo senzor pospeška, senzor bližine, senzor dotika in možnost ušesnega on/off zaznavanja. Upravljamo jih z dotikom, imajo vgrajene tri mikrofone, primerne so za povezovanje z operacijskima sistemoma Android & iOS. Omogočajo nam tudi, da se neposredno povežemo s Spotifyjem in uživamo v neomejeni glasbi. Baterija po specifikacijah proizvajalca omogoča kar do osem ur poslušanja. CENA Program zvestobe: 24 x 6,00 evra (144 evrov)

Čarobnost zvoka, kot ga zagotavljajo samo najboljše slušalke

