Zvočnik ali slušalke? Igričarji poznajo odgovor.

Uporaba slušalk pri igranju igric vam omogoča, da z zvoki ne motite okolice. Tako lahko s slušalkami igrate tudi v trenutkih, ko ob uporabi zvočnika ne bi mogli igrati, saj bi s tem motili preostale člane vaše družine. S slušalkami boste tako lahko brez težav igrali tudi ponoči.

Brezžične slušalke Logitech G535 LIGHTSPEED Igralne slušalke ponujajo vrhunski, oster in čist zvok, tako v primerjavi z navadnimi slušalkami kot tudi v primerjavi s tradicionalnimi zvočniki, kar vam omogoča boljše igralne pogoje. Igralne slušalke Logitech G535 LIGHTSPEED s 40-milimetrskimi neodimskimi gonilniki zagotavljajo oster in jasen stereozvok, zaradi katerega bo vaša igra oživela.

Današnje igre zahtevajo dobro ozvočenje in natančnega poslušalca. Le, če boste dobro slišali okoliško dogajanje v svoji igri, celo stopinje nasprotnika in oddaljeno gibanje, se boste lahko pravočasno in ustrezno odzvali ter si tako zagotovili dobro izhodišče za uspešno igranje.

Potopite se v igro z brezžičnimi slušalkami za igranje Logitech G535 LIGHTSPEED

Brezžične slušalke za igranje Logitech G535 LIGHTSPEED tehtajo le 236 gramov, zato so lahke in udobne. Vzmetenje in nastavljiv elastičen naglavni trak omogočata prilagodljivost po vaši meri. Ušesni blazinici iz spominske pene pa zagotavljata dolgotrajno udobje.

Enostavno uporabo omogočajo način plug-and-play ter vgrajeni kontrolniki, ki so vedno na dosegu roke. Mikrofon je mogoče zložiti ter ga tako na hitro utišati in umakniti. Slušalke Logitech G535 so vsestranski spremljevalec ter so združljive z večino osebnih računalnikov, igralnih konzol in mobilnih naprav. Imajo certifikat Discord, s čimer zagotavljajo kristalno jasno komunikacijo z neverjetno čistim zvokom in glasom.