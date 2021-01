Tragična smrt "boga" Tetrisa

Novico o smrti Neubauerja, ki je veljal za "boga" Tetrisa, so svojci pretekli konec tedna sporočili prek njegovega profila na družbenem omrežju Twitter. Zakaj je umrl sicer zdrav 39-letnik, še ni znano, se je pa, tako je razvidno iz objave na Twitterju, vse skupaj odvilo zelo hitro.

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency.

He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly.

Information to follow when it becomes available.