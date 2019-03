Prihaja Borderlands 3 in videti je fantastično!

No, tako je videti, ko razvijalci igre in založnik naredijo računalniško igro takšno, kot si jo oboževalci želijo. Predvajanje napovednika za Borderlands 3 je bilo sprejeto s stoječimi ovacijami. Pa čeprav je imela predstavitev proti koncu nekaj tehničnih težav. A to ljudi ni odvrnilo od dejstva, da so vendarle dočakali nadaljevanje izjemno priljubljene serije iger. Po napovedniku sodeč bo izjemno!

Že na predstavitvi so potrdili skoraj vse podatke, ki jih je skupnosti uspelo izvleči iz včerajšnjega dražilnika. Zgodba bo postavljena v kako desetletje pozneje, saj je lik Tiny Tine videti bolj odrasel. Dobili bomo dva nova zlikovca, brata in sestro, ki bosta vodila kult, proti kateremu se bomo v igri borili. Glavna misija bo seveda osvojitev trezorja, pot do tam bo krvava, težka, a vseeno polna zabave.

Nepridiprava bosta tokrat kar dva, mi pa se bomo borili proti kultistom, ki jih bosta vodila. | Foto: Posnetek zaslona

Kdaj natanko izide trojka, je še skrivnost, ni pa skrivnost to, da bo kmalu prišel dodatek za Borderlands 1 in 2. Oba bosta dobila kozmetične popravke in tudi možnost igranja v UHD-ločljivosti. Dvojka obljublja VR-izkušnjo. Poleg tega je Gearbox predstavil še namizno igro Tiny Tina Tea Party, kjer bo vsak igralec zase poskušal sestaviti Claptrapa in sabotiral drugega igralca. Zabava med prijatelji je vedno dobrodošla.

V sklopu razvijalcev, s katerimi sodelujejo, so predstavili še nekaj zanimivih naslovov, ki jih bodo izdali. Pathologic 2 in pa Bulletstorm: Duke of Switch Edition. Trover Saves the Universe bo še ena zabavna igra, ki prihaja neposredno od ustvarjalcev Rick & Morty. Že napovednik navduši, kaj šele končna igra!

Že vse od prvega izida igre Borderlands leta 2009 je ta dobila nekakšen kultni status. Prejela je vrsto pozitivnih recenzij, Borderlands 2 pa je še bolj izpopolnjena in je postala večna klasika, ki jo je kljub letnici 2012 še vedno vredno preigrati. Odlična zgodba, izjemen grafični dizajn in še bolj prismojeni liki so postali bistvo serije iger Borderlands. Čeprav se Borderlands: The Pre-Sequel ni ravno najbolje prijel, pa oboževalci že nestrpno čakajo oznanjeno trojko, ki bo nadaljevala nam ljubo pripoved.