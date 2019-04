Ponudba francoskega velikana, ki jo bo z veseljem izkoristil marsikdo

Dogajanje v igri Assassin's Creed Unity je umeščeno v Pariz med letoma 1789 in 1794, ko je bila cerkev Notre-Dame še edina od treh velikih arhitekturnih atrakcij, po katerih je danes znana francoska prestolnica. Slavoloka zmage po naročilu Napoleona namreč niso začeli graditi do leta 1806, Eifflov stolp pa so postavili šele leta 1889.

To je pomenilo, da so se pri Ubisoftu lahko bolj zavzeto ukvarjali z legendarno katedralo, in res so se: Caroline Miousse, vodja ekipe Ubisoftovih grafičnih oblikovalcev, je Notre-Dame za igro Unity razvijala kar dve leti.

Katedrala v igri Assassin's Creed Unity je zelo podobna tisti pravi, ki jo je v začetku tedna močno poškodoval požar. | Foto: Ubisoft

Rezultat dela, ki je med drugim zajemal posvetovanja z umetnostnimi zgodovinarji in arhitekti ter okrog 5.000 ur dejanskega postavljanja digitalnih zidakov, je bil izjemno podroben model Notre-Dame. Ogledate si ga lahko tudi v zgornjem videoposnetku.

Razmerje velikosti med pravo katedralo in tisto v igri AC Unity je skoraj 1:1, igralec pa jo lahko prepleza po dolgem in počez ter vanjo tudi vstopi in si ogleda notranjost.

Kako brezplačno do igre, ki se še vedno prodaja za 30 evrov?

Ubisoft, ki je sicer četrti največji razvijalec videoiger na svetu, v počastitev katedrale Notre-Dame vsem, ki bi jo želeli, računalniško igro Assassin's Creed Unity ponuja brezplačno.

Rok za prevzem igre, ki bo v uporabnikovi lasti ostala za vedno, se izteče v četrtek, 26. aprila, ob 9. uri zjutraj.

Ubisoft bo za obnovo katedrale Notre-Dame tudi namenil 500 tisoč evrov, so sporočili v včerajšnji izjavi za javnost. | Foto: Ubisoft

Ponudbo lahko izkoristite tukaj. Za namestitev igre morate sicer najprej ustvariti svoj uporabniški račun Ubisoft in prenesti program Uplay, prek katerega se bo igra prenesla na vaš računalnik.

Preberite tudi: