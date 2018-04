Odkar je predsednik Aleksander Čeferin, Uefa še ni sprejela te odločitve

Ko bo 26. maja na olimpijskem štadionu v Kijevu glavni sodnik odpiskal konec finala letošnje nogometne lige prvakov, bo prenehalo veljati tudi desetletno partnerstvo med evropsko nogometno zvezo Uefa in japonskim razvijalcem videoiger Konami. Ta je imel do letos ekskluzivno pravico do uporabe licence lige prvakov v svojih nogometnih igrah in z njo tudi pomembno prednost pred največjim tekmecem, ki pa bo zdaj morda končno prišel na svoj račun.

Ko sta Uefa in Konami podpisala pogodbo o sodelovanju in pridobitvi ekskluzivne licence lige prvakov za uporabo v videoigrah, je bil predsednik evropske nogometne zveze še Michel Platini. Aleksander Čeferin (na fotografiji) ga je nasledil 14. septembra 2016. Foto: Reuters

Navdušenci nad nogometnimi videoigrami lahko že poldrugo desetletje večidel izbirajo le med dvema kakovostnima naslovoma: serijo FIFA in serijo Pro Evolution Soccer (PES).

Prvo izdaja ameriški studio EA Sports in je med igralci vsaj sodeč po prodajnih številkah priljubljena precej bolj kot PES. Že od nekdaj velja tudi za bolj realistično igro, kar zadeva upodobitev travnatih zelenic in okroglega usnja na računalniških in televizijskih zaslonih.

PES, ki ga razvija japonski Konami, po drugi strani že od začetka rivalstva s serijo FIFA (z nekaj vmesnimi spodrsljaji) velja za kakovostnejšo nogometno simulacijo z boljšim gibanjem žoge in igralcev.

A seriji PES manjka element, ki je veliko igralcem zelo pomemben - polna licenca FIFPro. FIFA jo ima, kar pomeni, da so v njej zastopane vse večje svetovne nogometne lige, igralci imajo prava imena in zvečine tudi prave obraze.

V Fifi smo igrali z Zahovičem, v Pesu pa z Zaoričem

PES ima medtem le delno licenco FIFPro, kar pomeni, da je v polnosti mogoče zaigrati le v peščici pravih lig, med klubi in nogometaši pa najdemo tudi precej izmišljenih imen, ki so sicer sumljivo podobna pravim (London FC namesto Chelsea, na primer).

A PES ima že desetletje dragulj, ki ga FIFA ni imela še nikoli - licenco lige prvakov, najbolj prestižnega tekmovanja krovne evropske nogometne zveze.

Medtem ko nogometaši v seriji PES dvigujejo pravi pokal lige prvakov (na sliki), se morajo igralci Fife zadovoljiti z brezobličnim pokalom, na katerem je generičen napis "Prvaki". A to se bo morda kmalu spremenilo.

Prvič je bilo himno lige prvakov v seriji PES mogoče slišati konec leta 2008, ko je izšel PES 2009, zadnjič pa v trenutno aktualnem PES 2018. Uefa in Konami sta namreč sporočila, da po finalu letošnje lige prvakov končujeta kar desetletno partnerstvo.

Ker morebitnega nadaljevanja sodelovanja, ki so ga v Uefi opisali kot zelo plodno, za zdaj ni omenjal še nihče, so se po spletu že začele širiti govorice, da bodo na svoj račun končno prišli ljubitelji serije FIFA.

Igralci od studia EA Sports že od pamtiveka zahtevajo, naj ligo prvakov vendarle vključijo v priljubljeno nogometno igro, a je do zdaj niso mogli, saj je bil lastnik ekskluzivne licence Konami. Pred tem je EA Sports licenco lige prvakov že imel in sicer med letoma 2004 in 2007, a jo je zapravil za zelo povprečne samostojne igre, v katerih smo sicer lahko igrali v ligi prvakov, nikoli pa ni upošteval želja igralcev in jo vključil v serijo FIFA. Foto: Reuters

Ali bo EA Sports izkoristil priložnost in (ponovno) zgrabil tako zaželeno licenco, s katero lahko svojo prednost pred serijo PES le še poveča, bo najverjetneje znano že junija. EA Sports je zadnjih nekaj iger FIFA namreč napovedal tik pred sejmom videoiger E3, ki zdaj že nekaj časa poteka tretji teden v juniju.

Da bi se Uefa blagoslov za razvoj videoiger z licenco lige prvakov odločila podeliti komu drugemu in ne studiu EA Sports ali morda celo znova Konamiju, je medtem sicer res zelo malo verjetno, saj drugih razvijalcev priljubljenih (in kakovostnih) nogometnih iger z izjemo Sports Interactive, ki pa izdaja menedžerske igre, praktično ni.