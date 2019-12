Nenadna smrt priljubljenega dekleta, ki je bilo trn v peti najboljšim

Maria Creveling 'Remilia' je avgusta 2015 spisala zgodovino ešporta, poklicnega igranja videoiger, saj se je kot prva ženska tekmovalka kvalificirala za nastop na profesionalnem tekmovanju v videoigri League of Legends, eni najbolj prepoznavnih "panog" ešporta.

Crevelingova se je hitro uveljavila kot ena najboljših igralk LoL v Severni Ameriki ne glede na spol, a profesionalno sfero zapustila razmeroma hitro. Leta 2016 je oznanila, da z igranjem na tekmovalni ravni ne more nadaljevati, ker je tarča nadlegovanja in sovražnega govora, bila je namreč transseksualka.

Leta 2017 je nastopila še na enem profesionalnem turnirju, nato pa se posvetila predvsem karieri na platformi Twitch, kjer lahko uporabniki igranje videoiger prenašajo v živo.

Na Twitchu je Remilli sledilo skoraj 100.000 ljudi. Foto: Facebook / Remilia

Njeno smrt je na družabnem omrežju Twitter v soboto potrdil njen najboljši prijatelj, znani profesionalni igralec Richard Lewis:

It is with great sadness that I inform you that my best friend Maria Creveling passed away peacefully in her sleep yesterday. Her absence will leave a void that can never be filled.