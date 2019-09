Messi, pazi se: Jan Oblak v novi Fifi prek magične meje

Jana Oblaka (91) in Lionela Messija (94) bodo v prihajajoči videoigri Fifa 20 ločile vsega tri točke. Razlika med oceno najboljšega slovenskega nogometaša in najboljšega nogometaša nasploh ni bila tako majhna še v nobeni igri Fifa do zdaj.

Ocene igralcev v nogometni simulaciji Fifa določajo, kako dober je nogometaš v primerjavi z drugimi nogometaši v igri. Ocena predstavlja povprečje okrog 30 različnih statistik, kot so natančnost in moč podaj ter strelov, sposobnost preigravanja in zadrževanja žoge, hitrost in tako naprej. Vsaka statistika je določena s številčno vrednostjo od 1 do 99. To pomeni, da je najnižja mogoča ocena 1, najvišja pa 99.



Podjetja, ki izdajajo športne videoigre, imajo praviloma zaposlene analitike, ki skrbijo za to, da ocene športnikov, v konkretnem primeru nogometašev, v videoigri kar se da natančno odražajo njihove resnične sposobnosti na igrišču. Odkar so ena ključnih komponent športnih videoiger postala tekmovanja prek spleta, se ocene virtualnih športnikov lahko spreminjajo tudi tedensko glede na njihova nihanja v formi.

Messi, Ronaldo, Neymar in nato že Oblak

Jan Oblak bo v najnovejši igri Fifa dihal za ovratnik največjim nogometnim virtuozom, kot sta Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jan Oblak bo imel v igri Fifa 20, ki izide 29. septembra, oceno 91, je danes razkril studio EA Sports, ki serijo Fifa izdaja že od leta 1993.

To je za eno točko več kot lani ob izidu Fife 19, obenem pa znova tudi največ od katerega koli slovenskega nogometaša, ki so kdaj koli nastopali v igrah serije Fifa.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Takšna ocena Jana Oblaka skupaj s Kevinom De Bruynejem in Edenom Hazardom uvršča na četrto mesto seznama najboljših nogometašev v igri Fifa 20. Pred njimi so le še Neymar Jr. (92), Cristiano Ronaldo (93) in pa Lionel Messi (94).

Jan Oblak bo tudi najboljši vratar v igri Fifa 20. Z oceno 90 mu za ovratnik diha čuvaj vrat Barcelone Marc-André ter Stegen, sledita vratar Liverpoola Alisson Becker in vratar Manchester Uniteda David De Gea (oba 89), oceno 88 pa si deli kar pet varuhov mreže in sicer Manuel Neuer, Ederson, Hugo Lloris, Thibaut Courtois in Samir Handanovič, ki je ob Oblaku tudi edini preostali Slovenec med razkritimi sto najboljšimi nogometaši v Fifi 20.

Trojica, od katere je po mnenju snovalcev igre Fifa 20 boljši Jan Oblak: dobitnik zlate žoge za leto 2018 Luka Modrić in zmagovalca lanskoletne izvedbe lige prvakov Mohamed Salah in Virgil Van Dijk. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Oblak je podrl tudi (svoj) lanski rekord za najboljšega Slovenca v kateri koli igri Fifa

Jan Oblak je sicer tudi že lani poskrbel za svojevrsten rekord, saj je postal sploh prvi slovenski nogometaš, ki je imel v kateri koli Fifi ob izidu oceno vsaj 90.

Preverite še, kdo so bili najbolje ocenjeni slovenski nogometaši v zadnjih sedemnajstih izdajah Fife:

Fifa Football 2004: Zlatko Zahovič, ocena 69

Fifa Football 2005: Aleksander Knavs, ocena 78

Fifa 06: Aleksander Knavs, ocena 78

Fifa 07: Milenko Ačimović, ocena 79

Fifa 08: Klemen Lavrič, ocena 75

Fifa 09: Samir Handanović, ocena 78

Fifa 10: Samir Handanović, ocena 80

Fifa 11: Milivoje Novaković, ocena 76

Fifa 12: Samir Handanović, ocena 82

Fifa 13: Samir Handanović, ocena 83

Fifa 14: Samir Handanović, ocena 82

Fifa 15: Samir Handanović, ocena 83

Fifa 16: Samir Handanović, ocena 84

Fifa 17: Jan Oblak in Samir Handanović, oba ocena 87

Fifa 18: Jan Oblak, ocena 89

Fifa 19: Jan Oblak, ocena 90

Fifa 20: Jan Oblak, ocena 91

