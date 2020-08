Izjemen tehnološki preboj: videoigre ne bodo nikoli več iste #video

Kaj je Microsoft Flight Simulator?

Gre za najnovejšo različico Microsoftove dolgoletne serije Flight Simulator, ki omogoča letenje s civilnimi letali, ki segajo od manjših "frčoplanov" za začetnike, kot je cessna 152, do velikih potniških pošasti tipa boeing 747.

To je sicer promocijska fotografija, a hkrati tudi dejanski prizor iz igre Microsoft Flight Simulator. Vsak lahko kadarkoli vzleti v Riu in si od blizu ogleda legendarni kip Kristusa Odrešenika na gori Corcovado. Foto: Microsoft

Flight Simulator je najstarejši Microsoftov licenčni program, ki še vedno prejema nadaljevanja, starejši je celo od operacijskega sistema Windows. Prvi Flight Simulator je namreč izšel že davnega leta 1982.

Serija Flight Simulator že od nekdaj slovi po izjemno realističnem modelu letenja, zaradi česar pa je pregovorno neprijazna do začetnikov.

Ti se lahko zelo hitro izgubijo v poplavi žargonskih izrazov in zahtevni nadzorni shemi, ki porabi tako rekoč vse tipke na tipkovnici ali pa zahteva uporabo drage opreme, ki je specializirana za računalniške simulacije letenja.

Novi Microsoft Flight Simulator je videti fenomenalno, a zahteva tudi zmogljivo strojno opremo. Na računalniku za 500 evrov pozabite na gladko delovanje, gledali boste diapozitive. Foto: Microsoft

O globini igre veliko pove tudi podatek, da ima eden od priročnikov za Flight Simulator X iz leta 2006 kar 752 strani.

A Flight Simulator se z najnovejšo izdajo, ki je igralcem na voljo od 18. avgusta, bolj podaja v tako imenovani mainstream, kar pomeni, da bo zanimiv precej širšemu krogu ljudi, ne le najbolj zagretim virtualnim pilotom.

Zakaj je Microsoft Flight Simulator z letnico 2020 drugačen? Zato, ker lahko v igri letite nad domačo hišo.

Manhattan v New Yorku je ena od lokacij, ki so izdelane fotorealistično. Razvijalci so v določene kraje vložili več truda kot v večino drugih, ki jih je modelirala umetna inteligenca, a so še vedno strašljivo podobni resničnim. Foto: Microsoft

Za največje navdušence nad simulatorji letenja bo glavna zvezda novega Microsoft Flight Simulatorja skoraj zagotovo še vedno realističen fizikalni letalni model, ki je najboljši v seriji do zdaj.

Vse druge - pa ne le dejanske igralce, tudi tiste, ki bodo Flight Simulator zgolj spremljali od daleč - pa bo navduševal planet Zemlja, ki je v najnovejšem Flight Simulatorju poustvarjen do zadnje hiše v Parizu in do zadnjega drevesa v Sibiriji.

Zanimiv podatek: v igri Microsoft Flight Simulator je okrog 2 bilijona (2.000 milijard) dreves. Foto: Microsoft

Tako je: v računalniški igri Microsoft Flight Simulator lahko sedemo za krmilo letala in z njim odletimo kamorkoli na svetu, pri čemer se lahko, če območje poznamo, pri iskanju poti orientiramo po mestih, vaseh, posameznih zgradbah, hribih, gorah, gozdovih, rekah in jezerih.

Raven podrobnosti pri izrisu scenografije je resnično osupljiva, in čeprav manjši kraji niso izdelani tako podrobno kot metropole tipa New York, London ali Tokio, jih je z višine ne le mogoče zlahka prepoznati, temveč se jim tudi približati in celo najti ter leteti nad domačo hišo ali stanovanjskim blokom.

Microsoft Flight Simulator ne navdušuje le s fotorealističnim prikazom svetovnih metropol, temveč tudi na lokalni ravni. To je ribnik v Spodnji Savinjski dolini, ob katerem teče reka Savinja in mimo katerega avtor tega prispevka kolesari skoraj vsak dan. Foto: Matic Tomšič

Nekaj statistike: v Microsoft Flight Simulatorju je približno dva milijona mest in vasi, 117 milijonov jezer, 1,5 milijarde poslopij in 2 bilijona dreves. Vzletimo in pristanemo lahko na približno 37.000 letališčih, med katerimi jih je nekaj deset izdelanih ročno, preostanek pa je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.

Kako jim je uspelo narediti kaj takega? Ali so ročno modelirali ves svet?

Novi Flight Simulator je eden prvih, če ne celo prvi projekt, ki se je simulacije celotnega planeta Zemlja lotil v takšnem obsegu in s tako visoko ravnijo podrobnosti.

Svet ni le izjemno podrobno modeliran, temveč tudi živ. V zraku so druga letala, na cesta so vozila, v afriški savani lahko opazimo divje živali. Foto: Microsoft

Osnova za virtualno Zemljo so satelitske slike Microsoftovega digitalnega zemljevida Bing Maps in zemljevida OpenStreetMap, ki jih dopolnjuje cela vrsta tehnologij, med drugim Microsoftov (upokojeni) Photosynth, ki omogoča izdelavo tridimenzionalnih modelov iz fotografij, lasersko skeniranje terena (lidar) in pa umetna inteligenca za ustvarjanje gradnikov sveta, ki ji z lidarjem zajeti podatki povedo, kako visoke naj bodo stavbe, na primer.

Raven podrobnosti je zelo visoka tudi na letališčih. Foto: Microsoft

Z vsem tem je Microsoft "nahranil" svoj računalniški oblak Azure, ki je nato ustvaril najbolj realistično virtualno Zemljo vseh časov. Zadeva je velika kar 2,5 petabajta, kar pomeni, da bi za namestitev celotnega planeta v en osebni računalnik morali vgraditi 2.500 diskov s kapaciteto 1.000 gigabajtov.

Namestitvene datoteke za Microsoft Flight Simulator so v resnici velike "le" okrog 150 gigabajtov, igra pa zahteva stalno povezavo s spletom, saj podatke o svetu, po katerem leti igralec, sproti pridobiva z Microsoftovih strežnikov.

Vreme v Microsoft Flight Simulatorju je fenomenalno in verjetno najboljše v videoigrah do zdaj. Odločamo se lahko med vnaprej nastavljenim vremenom, ga spreminjamo med letom ali pa izberemo realističnega, ki vreme določi glede na resnično vremensko napoved za dano lokacijo. Foto: Microsoft

Pomembna zmaga za Microsoft

Microsoft Flight Simulator se je takoj po izidu zavihtel na vrh lestvice najbolje ocenjenih računalniških iger v letu 2020. Kritiki so ob izjemnem svetu pohvalili tudi letalni model, zelo realistično vreme in dostopnost.

Novi Flight Simulator ni le prijaznejši do začetnikov kot katerikoli od njegovih predhodnikov (čeprav to ne pomeni, da učna krivulja še vseeno ni zelo strma), temveč ga je mogoče igrati tudi ceneje kot kdajkoli prej. Vključen je namreč v Microsoftov naročniški model za računalniške igre Xbox Game Pass, ki stane slabih 5 evrov mesečno (prvi mesec celo samo en evro). Uradno sicer ni na voljo v Sloveniji, a se je Microsoftu mogoče "zlagati" glede lokacije.

V najdražji različici igre tudi slovensko letalo



Foto: Microsoft

Kdor želi kupiti Microsoft Flight Simulator, bo moral za igro odšteti od 70, kar je cena standardne različice, pa do kar 120 evrov, kolikor stane različica Premium Deluxe, ki vključuje več ročno izdelanih letališč in dodatna letala. Med njimi je tudi ultralahko letalo virus SW 121, ki ga proizvaja slovenski Pipistrel.

A visoka uvrstitev na lestvicah bo na daljši rok za Microsoft pravzaprav zgolj postranski uspeh. Z novim Flight Simulatorjem je namreč vrgel rokavico tehnološkima velikanoma Googlu in Amazonu, ki so ju pri Microsoftu že lani razglasili za nova rivala na področju videoiger (pred tem sta za to veljala Sony in Nintendo).

V igri Microsoft Flight Simulator lahko seveda obiščemo tudi skoraj vse svetovne znamenitosti, kot so Kip svobode, Eifflov stolp, piramide v Egiptu ali pa tempelj Angkor Vat v Kambodži (na fotografiji). Foto: Microsoft

Ne Google, z naskokom glavni ponudnik spletnih zemljevidov, in ne Amazon, prvo ime računalništva v oblaku, v rokavu za zdaj še nimata takšnega asa, kot je novi Flight Simulator, s katerim je Microsoft uspešno prepletel obe omenjeni tehnologiji.

Microsoft je s simulatorjem letenja tako pridobil pomembno prednost v boju velikanov, ki se pravzaprav šele začenja.