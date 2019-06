20 let Londonske šole za odnose z javnostmi v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Pred dvajsetimi leti se je v takratnem Domu slovenskega gospodarstva izobraževalnega programa Londonske šole za odnose z javnostmi (LSPR) udeležilo prvih 25 udeležencev, ki so po koncu šole prejeli mednarodno diplomo s področja odnosov z javnostmi. Z današnjo podelitvijo diplom 25. generaciji udeležencev LSPR, ki od leta 2017 poteka pod okriljem Marketing magazina, šola obeležuje že svojo dvajseto obletnico obstoja v Sloveniji in skupaj šteje okoli 700 diplomantov.

»Ponosni smo, da je po dvajsetih letih interes za Londonsko šolo za odnose z javnostmi še zmeraj tako velik. To pomeni, da stroka komuniciranja ohranja ali celo utrjuje svojo pozicijo na trgu, hkrati pa še, da v šoli ohranjamo kakovost programa. To nam uspeva predvsem z nadgradnjo več kot dvajsetih modulov na način, da ostajamo relevantni in v koraku s trendi. Nenazadnje tako kažejo tudi rezultati naših vprašalnikov zadovoljstva, ki z odlično ocenjujejo tako programske teme kot izvajalce,« pravi direktorica LSPR Slovenija Mateja Repovž.

Predavatelji LSPR so priznani strokovnjaki in dolgoletni praktiki na svojem področju, med njimi Tina Cipot, direktorica korporativnega komuniciranja pri Lidl Slovenija in predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi, Katja Krasko Štebljaj, interno komuniciranje in vsebinski marketing v družbi ELES, Darja Zgonc, voditeljica oddaje 24 ur, Boštjan Vrhovec, režiser in docent na Akademiji umetnosti, Univerze Nova Gorica, Aleksander Salkič, direktor korporativnega komuniciranja pri Petrolu, Ksenija Benedetti, nekdanja šefinja protokola Republike Slovenije in drugi. Udeleženci prihajajo iz številnih podjetij in organizacij, med drugimi letos iz Univerze v Ljubljani, Evropskega parlamenta, Zavarovalnice Generali, Ljubljanskega potniškega prometa, Turizma Bled in drugih.

RAZVOJ LONDONSKE ŠOLE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

LSPR je bila na pobudo direktorja Johna Daltona ustanovljena leta 1992. V Sloveniji je šola, ki je sprva delovala kot partnerski program PRISTOP-a in SPEM Komunikacijske skupine, svojo pot začela 11. maja 1999, ko se je izobraževanja na področju odnosov z javnostmi udeležilo prvih 25 udeležencev. V naslednjih letih je skrb za izvajanje izobraževalnih vsebin tako v Sloveniji kot Adriatik regiji prevzel SPEM in osnovni program na področju odnosov z javnostmi nadgradil še z nadaljevalnim programom na področju korporativnega komuniciranja in družbene odgovornosti podjetij. Od leta 2017 Londonska šola za odnose z javnostmi poteka pod okriljem Marketing magazina. V dvajsetih letih delovanja pa šteje okoli 700 diplomantov v Sloveniji, 2000 v regiji in več kot 10.000 po svetu.

Program LSPR priznava Mednarodno združenje trenerjev na področju odnosov z javnostmi (»International Association of Professional PR Trainers« - IAPPRT).

