Devenyns zmagovalec enodnevne avstralske klasike Cadel Evans

V ciljem sprintu dvojice je 38-letni Devenyns premagal Rusa Pavla Sivakova (Ineos), tretje mesto je zasedel Južnoafričan Daryl Impey (Mithelton-Scott), ki je za najboljšima dvema zaostal za štiri sekunde.

