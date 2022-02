To ni posel, to je obsesija: kako sem kupil še tretjega olditmerja. #foto

Kadett B je po treh letih praktično končan, med zimskim spanjem me je po jesenskih težavah z bobnastimi zavorami čakala le nadgradnja na originalne kolutne zavore. V tem času pa mi duša ni dala miru. Zavedal sem se tegob in nešteto porabljenih ur za obnovo Oplove legende, toda to ni bila dovolj velika ovira, da se nisem želel lotiti novega projekta. Ker še vedno nimam prave garaže z avtodvigalom, sem se trenutno odrekel sanjam in obnovi še enega avta. Nato sem bolj ponesreči našel nov sanjski stroj – adler MR100 junior.

Kot ste verjetno videli, ne gre za avtomobil, ampak za motor. Natančneje za skuter. In ja, tako kot ponavadi je šlo za impulziven nakup. Ljubezen na prvi pogled. K sreči smo imeli tisti čas v uredništvu na voljo Renaultov novi tovorni express van. Hiter skok z metrom v tovorni del in akcija. 1,88 metra dolg motor bo šel notri brez težav, ostalo bo še kakšnih deset centimetrov prostora. In že sem bil skupaj z očetom na poti v Nemčijo.

"Ali to zdaj že postaja posel?"

Foto: Gašper Pirman Ko sem kolegu z Avtomota povedal o svojem "road tripu" v Nemčijo, je sledilo zgornje vprašanje. Bolj za šalo kot za res, ampak moj odgovor je bil povsem resen. "Ne, ni posel. To je obsesija." Tako se je kadettu in obnovljeni vespi iz leta 1978 pridružil še tretji član. In da ne bo pomote, vsak mesec dobim kar nekaj vprašanj, kdaj bom kaj prodal. Tudi znance, ki vedo, do kakšnih podrobnosti sem šel pri obnovi, zanima, ali bi jim kakšnega prodal. Ko pomislim na prodajo, me stisne v trebuhu in srcu, in samo misel, da bi moral enega izmed njih nekam poslati, ni prijetna. Zato to pač ni posel, temveč obsesija ohraniti nekaj starega in zraven spoznavati tehniško kulturo naših prednikov.

Prvič sem ga zagledal na poljskem oglasniku

Bolj ponesreči sem stokubični motor adler MR100 junior zagledal na poljskem spletnem oglasniku. Bil je v slabem stanju, z manjkajočimi deli, v treh barvnih odtenkih, toda s svojimi linijami je takoj dobil mojo pozoronost. Ob vpisu njegovega imena v največji spletni iskalnik se mi je prva pokazala spodnja fotografija. Čeprav je bila črnobela fotografija, me je očarala. Nekajdnevno raziskovanje po evropskih oglasnikih me je pripeljalo v Nemčijo, kjer je bil na voljo le en, nedelujoč, vendar kompleten in povsem originalen.

S prodajalcem sva hitro našla skupen jezik, takoj je sledila akcija in zgodaj zjutraj sva bila z očetom že na poti proti Avstriji s končno postojanko na podeželju malenkost iz Münchna. Vse je potekalo po načrtih, motor smo zapeljali v tovorni del, ga varno privezali in zavarovali pred neželenimi premiki in že sva bila na poti nazaj domov.

MR100 junior je izdelalo podjetje Adler, ki je imelo sedež v Frankfurtu. Foto: Gašper Pirman

Redek in star

Na odločitev, da se lotim projekta, je vplivalo tudi ozadje motorja. Gre za dvotaktni stokubično gnani skuter iz leta 1956, ki ima štiri "konje" in je po podatkih tovarne zmožen voziti 70 kilometrov na uro. Izdelan je bil pri podjetju Adler, ki je avtomobile in tudi šivalne stroje izdelovalo v Frankfurtu. Junior je bil poskus mobilizacije ljudi v mestih. Na koncu so po uradnih podatkih muzeja Adler izdelali 10.500 teh skuterjev, po njihovih podatkih pa jih obstaja še okoli dva tisoč. Zdaj vam je verjetno tudi jasno, zakaj sem želel, da je motorček kompleten. Rezervnih delov praktično ni, tisti, ki so na voljo, pa so izredno dragi. Vsega tega sem se zavedal, a njegova redkost in posebnost sta premagali morebitno tveganje pri nakupu.

Moj junior, zdaj že lahko to rečem, je zadnjih 20 let k sreči ždel v suhem skladišču. Zato so njegovi kovinski deli obdani z malo rje, a je ta le na površju, okvir je v brezhibnem stanju, motor pa potrebuje temeljito obnovo. V resnici me ta trenutek, še preden sem začel rastavljati motor, najbolj skrbita šestvoltna električna napeljava in poseben način elektronskega vžiga s pomočjo magnetov. Tako je prva stvar, ki sem jo naročil, servisna knjiga in knjiga z detaljnim opisom rezervnih delov motorja. Tako bo najprej na vrsti teorija, šele potem bom poskušal teorijo prenesti v prakso.

Močan veter ni olajšal poti

Še pred odhodom sem dodobra premislil, kako bom motor sploh naložil in ga zavaroval na dolgi poti. Tako sem s seboj vzel tri Dodatne varnostne ključavnice na vratih preprečijo odprtje vrat tudi takrat, ko so vrata odklenjena. Vrata je treba ob vsakem odpiranju odkleniti s posebnim ključem. Foto: Gašper Pirman povezovalne trakove in nekaj kosov lesa za podložitev koles. Zaradi kar močnih sunkov vetra je bila vožnja čez Avstrijo in Nemčijo naporna, veliko je bilo prometa, zato sem se dvakrat prepričal, da sem motor v tovornem delu primerno zavaroval.

Osnovno fizikalno načelo glede sil, s katerimi deluje tovor na svoje okolje, pravi, da se bo, če ne deluje nobena sila, premikajoči predmet še naprej gibal v ravni črti in z enako hitrostjo. Zato sem motor pritrdil s tremi trakovi in jih s pomočjo kaveljčkov pritrdil na obstoječa sidrišča v expressu. Pri prevozu večjih in težjih predmetov je pomembno, da po celotni dolžini povežemo tovor in ga dodatno pritrdimo na dno in prej omenjena sidrišča.

Za dodatno varnost v primeru močnega zaviranja sem pod kolesa postavil še lesene zagozde, tako da je bil celotno pot na svojem mestu. Ker sem v tovornem delu vozil pravi zaklad, je imel testni express na stranskih drsnih in zadnjih nihajnih vratih nameščene dodatne ključavnice, ki so prvenstveno namenjene varnemu prevozu za banke in druge finančne ustanove. Zaradi dizelskega motorja sem na koncu 1.200 kilometrov dolgo pot končal s povprečno porabo 5,3 litra. Pomemben podatek, ko je cena litra goriva v Nemčiji okrogla dva evra, v Avstriji pa le deset centov manj.

Ključnega pomena je bilo varno privezovanje motorja v tovornem delu. Ob manjšem zaviranju bi se zlahka premaknil naprej. V veliko pomoč pri prevozu takšnega tovora pridejo serijsko vgrajena sidrišča. Foto: Gašper Pirman

Po polovici poti čas za počitek in pregled, ali je motor še vedno na svojem mestu. Foto: Gašper Pirman