Pri gradu Strmol smo pričakali udeležence ekskluzivne Ferrarijeve karavane Cavalcade, ki letos vodi od Trsta do Aten. Med več kot sto avtomobili so bili tudi nekateri najredkejši ferrariji sodobnega časa. Toda Cavalcade je veliko več kot le srečanje dragocenih avtomobilov – je vpogled v svet, kjer ferrari ni le športni avtomobil, temveč način življenja.

Foto: Mitja Tavčer Pod žgočim opoldanskim soncem se je včeraj ob cestah proti Gorenjski zbralo veliko radovednežev in avtomobilskih navdušencev. Prihod karavane Ferrari Cavalcade predstavlja enega najbolj ekskluzivnih avtomobilskih dogodkov, ki jih bodo letos gostile slovenske ceste. Čeprav udeležba ni bila tako prvovrstna kot v zadnjih letih, je najprej na Gorenjsko in popoldne še proti Ribnici pripeljalo več kot sto izjemnih Ferrarijevih avtomobilov - med njimi tudi nekaj zares odličnih in redkih primerkov.

Video - prihod ekskluzivnih ferrarijev na grad Strmol





Ferrari je najel idilično okolje gradu Strmol za svoje goste, tako da vhod za javnost ni bil mogoč. Gosti so avtomobile po vožnji iz Trsta prek Nove Gorice in Ljubljane parkirali, si privoščili kosilo na grajski terasi in se nato zgodaj popoldne odpravili naprej proti Ribnici in hrvaški Reki. Danes pot že nadaljujejo proti Dalmaciji, končna destinacija pa bodo v nedeljo Atene.

Cavalcade je namenjen le izbranim in najboljšim ferrarijevim strankam. Veliko je Evropejcev, toda dogodek privabi tudi petičneže iz Bližnjega in Daljnega vzhoda, pa ZDA, Avstralije in podobno. Nekateri svoje ekskluzivne avtomobile celo pošljejo v Evropo, toda zaradi krize na Bližnjem vzhodu in negotovosti pri transportu je bilo letos takih “uvoženih” ferrarijev vendarle manj. Kdor svoj avtomobil pusti doma, ga lahko v Italiji prav za dogodke, kot je Cavalcade, tudi najame. Poznamo namreč specializirana podjetja, ki se ukvarjajo prav za oddajo ferrarijev v tovrstne namene. Vse to so seveda dodatni stroški, ki jin gosti dodajo startnini za tedensko cestno uživanje - ta neuradno znaša več kot 50 tisoč evrov.

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Foto: Mitja Tavčer

Med okrog 116 udeleženci so izstopali predvsem spodnji trije modeli (vsak v treh primerkih).

Ferrari LaFerrari: prvi ferrarijev serijski hibridni superšportnik, predstavljen leta 2013. Poganja ga 6,3-litrski atmosferski motor V12, ki skupaj z elektromotorjem razvije sistemsko moč 708 kW. Ferrari je izdelal 499 kupejev in pozneje še 210 izvedb aperta, model pa velja za enega najpomembnejših ferrarijevih avtomobilov sodobne dobe.

prvi ferrarijev serijski hibridni superšportnik, predstavljen leta 2013. Poganja ga 6,3-litrski atmosferski motor V12, ki skupaj z elektromotorjem razvije sistemsko moč 708 kW. Ferrari je izdelal 499 kupejev in pozneje še 210 izvedb aperta, model pa velja za enega najpomembnejših ferrarijevih avtomobilov sodobne dobe. Ferrari daytona SP3: del ekskluzivne serije Icona, s katero ferrari obuja svoje najbolj legendarne modele iz zgodovine. Poganja ga 6,5-litrski atmosferski motor V12 z močjo 618 kW, brez turbinskega polnilnika ali električne pomoči. Izdelali so le 599 primerkov, vsi pa so bili razprodani še pred začetkom proizvodnje.

del ekskluzivne serije Icona, s katero ferrari obuja svoje najbolj legendarne modele iz zgodovine. Poganja ga 6,5-litrski atmosferski motor V12 z močjo 618 kW, brez turbinskega polnilnika ali električne pomoči. Izdelali so le 599 primerkov, vsi pa so bili razprodani še pred začetkom proizvodnje. Ferrari f80: najnovejši ferrarijev hiperšportnik in naslednik modela LaFerrari. Poganja ga priključno-hibridni sklop s trilitrskim motorjem V6 z dvema turbopolnilnikoma in tremi elektromotorji, ki razvije skupno moč 882 kW. Ferrari bo izdelal le 799 primerkov, pri razvoju pa je uporabil številne tehnologije iz dirkalnikov formule 1 in vztrajnostnega prototipa 499P, s katerim je zmagal na dirki 24 Hours of Le Mans.

Med najbolj ekskluzivnimi avtomobili letošnje karavane bodo tudi ferrariji 812 competizione in 812 competizione A ter SF90 XX Stradale in SF90 XX Spider, saj je ferrari vsako od teh izvedb izdelal v manj kot tisoč primerkih.

Med najetimi v Italiji je bilo veliko modelov 12cilindri, pripeljal je hibridni 849 testarossa, 296 GTB, 296 GTS, pa tudi modeli roma, 488 pista in piloti ferrari 296 speciale.

Žal sta se na poti prek Slovenije zgodili vsaj dve prometni nesreči, v katerih so bili udeleženi avtomobili iz karavane Ferrari Cavalcade. Ena se je pripetila pri Zgornjem Brniku, druga pa pri Ribnici - tu so razbili celo ferrarija daytono SP3.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Mitja Tavčer

Ferrari v zadnjem desetletju: manj avtomobilov kot tekmeci, a rekordni zaslužki

Ferrari je v zadnjih desetih letih postal eden najbolj dobičkonosnih avtomobilskih proizvajalcev na svetu. Če je leta 2015 kupcem dobavil približno 7.700 avtomobilov, jih je lani dobrih 13.600, kar pomeni manj kot dvakratno rast proizvodnje. V istem obdobju pa so se prihodki skoraj potrojili – z okoli 2,9 milijarde evrov na več kot 7,1 milijarde evrov – dobiček pa je zrasel še precej hitreje.

Ključ Ferrarijeve strategije ni povečevanje proizvodnje, temveč ohranjanje ekskluzivnosti. Podjetje namerno omejuje število izdelanih avtomobilov in se osredotoča na dražje modele ter personalizacijo vozil. Velik del rasti prihodkov prihaja prav iz individualnih želja kupcev, ki za posebne barve, materiale, tehnične dodatke in unikatne izvedbe pogosto doplačajo več deset ali celo več sto tisoč evrov. Ferrari zato danes zasluži bistveno več na posameznem avtomobilu kot pred desetletjem.

Lani so zaslužili 1,6 milijarde evrov

Pomemben mejnik je bil tudi prihod športnega terenca purosangue, ki je znamki odprl povsem nov krog kupcev, ne da bi bistveno povečala proizvodne količine. Hkrati Ferrari širi ponudbo omejenih serij (daytona SP3, F80 …), katerih proizvodnja je razprodana že dolgo pred začetkom dobav. Znamka vse več prihodkov ustvarja tudi z življenjskim slogom, dirkaškimi programi in ekskluzivnimi dogodki, kot je Ferrari Cavalcade.

Rezultat takšne strategije je visoka dobičkonosnost. Leta 2025 je Ferrari ustvaril 7,15 milijarde evrov prihodkov, operativni dobiček (EBIT) pa je dosegel 2,11 milijarde evrov oziroma skoraj 30 odstotkov prihodkov. Čisti dobiček je znašal približno 1,6 milijarde evrov.

Izvršni direktor Benedetto Vigna zato pogosto poudarja, da Ferrari ne želi postati večji proizvajalec, temveč bolj zaželena znamka. Kupci po njegovih besedah ferrarija ne kupujejo zato, ker bi ga potrebovali, ampak zato, ker si ga želijo – in so zanj pripravljeni plačati bistveno več. Prav ta filozofija je v zadnjem desetletju Ferrari spremenila v eno najuspešnejših in najbolj dobičkonosnih avtomobilskih podjetij na svetu.