Na reliju v avstrijskem Weizu so se na istih hitrostnih preizkušnjah znašli dirkalniki skoraj štirih desetletij avtomobilskega športa. Ob sodobnih specialkah Rally2 so nastopili legendarni avtomobili iz osemdesetih in devetdesetih let ter celo električni dirkalniki, ki so bili prvič del uradne konkurence. Takšne raznovrstnosti avtomobilov in pogonov na enem reliju doslej še ni bilo.

Še noben avtomobilski reli do zdaj na enem mestu ni zbral konkurence s tako raznovrstnimi dirkalniki in tipi pogonov kot dirka v avstrijskem mestecu Weiz pri Gradcu. Dirkaški “youngtimerji”, moderni avtomobili in čisto pravi električni dirkalniki, za katere proge ne prilagajajo vsi v isti tekmovalni konkurenci.

Video - utrip v družbi najbolj zanimivih avtomobilov

Lancia 037 rally. Foto: Gregor Pavšič

Weiz je mesto z okrog 12 tisoč prebivalci vzhodno od Gradca, ki je bilo zadnje dni eno središč mednarodnega avtomobilskega športa. Ne toliko zaradi športnega pomena dirke, ki je štela za avstrijsko državno prvenstvo in evropsko prvenstvo starodobnikov, temveč zaradi širšega pomena in zanimivosti zares raznovrstnega voznega parka.

Reli Weiz je del FIA evropskega prvenstva za starodobnike v reliju, ki je letos razdeljeno na več obdobji glede na izvor avtomobilov. Svojo kategorijo so dobili najprej dirkalniki z letnico do 1992, nato od 1992 do 2000, posebej pa za obe kategoriji skupaj organizirajo še makadamsko prvenstvo.

Avstrijci so na štart privabili avtomobile kot so toyota celica GT4, kakršna je bila v devetdesetih letih v različici ST185 svetovni prvak med vozniki leta 1994, peugeot 306 maxi kot predstavnika zlatega obdobja dirkalnikov “kit car” iz devetdesetih let, lancio 037 rally kot enega najbolj prepoznavnih avtomobilov skupine B iz osemdesetih let, ob tem pa še kup porschejev 911 in še več zanimivih posameznih dirkalnikov - BMW M3 E30, opel ascono 400, mitsubishi galant, mazdo 323 4WD in podobno.

Francois Delecour in Jari-Matti Latvala. Foto: Gregor Pavšič

Peugeot 306 maxi je last Italijana Andree Ziviana. Foto: Gregor Pavšič

Posebno draž pa prvenstvu dajejo nekateri njihovi vrhunski vozniki. Za volanom namreč ne sedijo le premožni starejši zaljubljenci v reli, ki vozijo dirkalnike svoje mladosti, temveč dirkači, ki so še nedolgo krojili vrh svetovnega prvenstva.

Štartna številka 1 je v Weizu pripadla Jari-Matti Latvali, trenutno prvemu možu Toyotine dirkaške ekipe v svetovnem reliju, ki je v svojo karieri na rekordnih 212 relijih za svetovno prvenstvo zmagal na 18 dirkah in bil štirikrat svetovni podprvak. Latvala je velik ljubitelj zgodovine relija, zato je v svoji delavnici na Finskem tudi uredil že več dirkalnikov na osnovi toyote celice in je bil lani že evropski prvak med starodobniki.

Še večja legenda od Latvale je Francois Delecour, danes 63-letni Francoz, ki je v devetdesetih razburkal vrh svetovnega relija. Leta 1992 bi z visoko štartno številko skoraj zmagal reli Monte Carlo, nato pa je kot tovarniški voznik Forda zmagal na štirih relijih za svetovno prvenstvo. Delecour je bil eden najbolj srčnih voznikov vseh časov, ki je vozil z zavihanimi rokavi in stisnjenimi zobmi. Med “njegove” avtomobile je sodil tudi peugeot 306 maxi, izjemen dirkalnik s pogonom na sprednji par koles, ki je bil v devetdesetih konkurenčen tudi takratnim tovarniškim specialkam razreda WRC.

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Foto: Gregor Pavšič

Delecour je v Avstriji vozil peugeota 306 maxi ekipe IKE Racing, ki jo vodi Andrea Zivian. Italijan je velik navdušenec nad dirkaško zgodovino in je med drugim vozil tudi audija quattro, nato pa se lotil obnove Peugeotovega dirkalnika.

Glavna filozofija projekta je, da avtomobil ostaja čim bolj zvest izvirnemu peugeotu 306 Maxi, vendar z diskretnimi sodobnimi izboljšavami, ki povečujejo zanesljivost, varnost, ergonomijo in uporabnost, ne da bi spremenile njegov značaj:

Boljši položaj voznika: sedeža sta nameščena nižje in bolj proti sredini avtomobila, kar izboljša razporeditev mase, vozne lastnosti in varnost.

Prenovljena varnostna kletka: osrednji lok je pomaknjen za tri centimetre nazaj, dodan je nov nosilec za ramenska pasova. Rezultat je več prostora za posadko ter višja raven varnosti.

Nova notranjost: na novo so zasnovali karbonske nosilce za čelade in rezervno kolo, oporo za noge pa združili z dvolitrsko posodo za tekočino za pranje vetrobranskega stekla. S tem so zmanjšali maso in izboljšali izrabo prostora.

Optimizirana razporeditev komponent: dvigalka, gasilni aparati, akumulator in pnevmatska pištola za menjavo koles so prestavljeni tako, da izboljšujejo razporeditev mase in znižujejo težišče avtomobila.

Boljša ergonomija: volanski obroč je zaradi novega položaja sedeža prestavljen nižje in natančneje na sredino, kar izboljša vozniški položaj.

Peugeot 306 Maxi je dobil prvi povsem rekonstruiran menjalnik, ki zvesto posnema originalno izvedbo.

Ohišje menjalnika je izdelano iz aluminija namesto magnezija, kar prinaša večjo trdnost in zanesljivost.

Dvolitrski atmosferski motor razvije 305 KM pri 9.600 vrtljajih na minuto, kar je primerljivo z izvirnim dirkalnikom iz devetdesetih let.

Dodali so tudi novo prezračevalno napravo za vetrobransko steklo, ki zagotavlja dobro vidljivost tudi v dežju in drugih zahtevnih razmerah.

Slovenska ekipa Servis Podlesnik Rally Sport skrbi za dirkalnik avstrijskega reli prvaka Simona Wagnerja. Foto: Gregor Pavšič

Latvalova toyota celica GT4. Foto: Gregor Pavšič

Ti dirkalniki z zvezdniškimi posadkami so bili del uradne konkurence in skupne razvrstitve, kjer pa se kajpak niso mogli potegovati za najvišja mesta. Pred 30 leti so ti dirkalniki krojili svetovno prvenstvo, od takrat pa je dirkaška tehnika napredovala in avtomobili razreda Rally2 - ti danes predstavljajo tehnološki vrh na regionalnem in državnem nivoju - zdaj prevladujejo. Delecour se je uspel na hitrostnih preizkušnjah najboljšim približati na zaostanek dveh ali treh sekund na kilometer.

Drugače je bilo z Latvalo, ki je celo dobil eno izmed hitrostnih preizkušenj in na nekaterih zaostal le sekundo na kilometer za zmagovalcem Hermannom Neubauerjem (toyota GR yaris rally2). Da bi mešal štrene v samem vrhu, mu je preprečil zdrs s ceste na tretji hitrostni preizkušnji.

V boju za skupno zmago je bil tudi slovenski dirkalnik ekipe Servis Podlesnik Rally Sport - tako lani kot letos vozi hyundaia i20 rally2 avstrijski prvak Simon Wagner (sovoznica Hanna Ostlender), ki pa tokrat po tehnični okvari in poznejšemu zdrsu s ceste še ni mogel potrditi novega naslova avstrijskega državnega prvaka.

Električni dirkalnik opel mokka GSe tudi s slovensko ekipo IK Sport. Foto: Gregor Pavšič

Da je bila mera raznovrstnosti v Weizu zares polna, je poskrbel še Oplov pokal z električnimi avtomobili mokka GSe. Prvič so bili električni dirkalnikki del uradne konkurence relija; čeprav so avtomobili dokaj serijski, so se najhitrejši na posameznih preizkušnjah približali prvi deseterici in bili v samem vrhu dvokolesno gnanih dirkalnikov (tudi s klasičnimi motorji) v skupni razvrstitvi.

Zmagal je Timo Schulz, ki je zasedel trinajsto mesto skupno in je za najhitrejšim dvokolesno gnanim dirkalnikom (Marcel Neulinger z lancio ypsilon rally4) zaostal le pol minute. Najhitrejši starodobnik je bil na skupno sedmem mestu Poljak Maciej Lubiak (porsche 911).

