Proti Dalmaciji brez bencina in dizla: ko bo baterija prazna, bo ta pregled zelo priročen

Kako bo poleti 2026 proti Dalmaciji potovati z električnim avtomobilom? Gneča na najzmogljivejših polnilnicah zagotovo bo, vendar bo več kot 160 ultra zmogljivih priključkov med Ljubljano in jugom Dalmacije lahko pomirilo voznike tako iz Slovenije kot tudi Evrope.

Foto: Gregor Pavšič Potovanje z avtomobilom, ki nima več motorja z notranjim zgorevanjem, na dopust proti Dalmaciji, še vedno velja za eno izmed žgočih tem prehoda na električna vozila. Bojazen voznikov, kako in kje polniti ter kakšna bo poleti na polnilnicah čakalna vrsta, je pred vsakim poletjem še vedno prisotna.

Upravičeno? Infrastruktura težko sledi hitremu pospeševanju prodaje električnih vozil, predvsem na severu Evrope, vendar je napredek več kot očiten, čeprav marsikaj še ni dovolj dobro. To velja tudi za napoved letošnje poletne sezone.

Z električnim avtomobilom sem v Dalmacijo prvič peljal spomladi leta 2020. Takrat sta bili ob hrvaških avtocestah do Zadra na voljo le dve klasični 50-kilovatni polnilnici, kjer se je lahko “hitro” polnil le en avtomobil.

Ko smo v sklopu primerjalnega testa PRIMA pred tremi leti v Zadar istočasno peljali 12 električnih avtomobilov, je bilo že bistveno bolje. Takrat sta bili od Slovenije do Zadra dve ultra zmogljivi polnilnici (HPC, moč vsaj 100 kW).

Zdaj so razmere še boljše – več je ponudnikov, veliko več je ultra zmogljivih polnilnic HPC, v tem času je tudi Tesla nekatere polnilnice odprla za druge avtomobile. Če sta bili pred šestimi leti do Dalmacije dve 50-kilovatni polnilnici, jih letos sploh nismo več šteli. Do Dalmacije smo se namreč odpeljali z električnim vinfastom VF8 in iz prve roke preverili, koliko najzmogljivejših polnilnic za resnično hitro polnjenje je na poti. Med Ljubljano in jugom Dalmacije jih je krepko več kot 160.

Med Ljubljano in Dalmacijo smo našteli več kot 160 priključkov na ultra zmogljivih polnilnicah (moč nad 100 kW).

Polnilnice HPC se nahajajo na več kot 30 lokacijah, od tega osem v Sloveniji.

Vodilni ponudniki so Ionity, Tesla in Petrol, v zadnjem letu tudi Eleport.

Polnilnice HPC so ob avtocesti in ob trgovskih središčih.

Najmočnejše polnilnice ima Eleport (400 kW).

V zadnjem letu so najpomembnejše novosti Tesla (počivališče Janjče), Eleport v Zadru in Šibeniku, Petrol/Elen nad Splitom.

Za potovanja na Kvarner nove polnilnice HPC na Reki oziroma Opatiji (Tesla, Ionity).

Prvo polnilnico HPC je na Krku postavil Eleport.

Večji dalmatinski otoki (Hvar, Brač, Vis …) imajo po dve 50-kilovatni polnilnici.

Pregled ultra zmogljivih polnilnic med Ljubljano in Dalmacijo (moč vsaj 100 kW):

lokacija št. mest razdalja iz Ljubljane moč Petrol Ivančna Gorica 8 34 km Do 300 kW Petrol Trebnje (Dul) 2 53 km Do 250 kW Petrol Novo mesto 4 68 km Do 350 kW Petrol Starine 1 71 km Do 100 kW Tesla Novo mesto 4 72 km Do 250 kW Ionity Smednik 2 86 km Do 350 kW Tesla Krško 8 97 km Do 250 kW Petrol Čatež 4 104 km Do 250 kW Eleport Zagreb 13 130 km Do 400 kW Petrol Stupnik - Zagreb 4 135 km Do 200 kW Petrol Desinec - zahod 8 152 km Do 300 kW Tesla Jastrebarsko 12 158 km Do 250 kW Eleport Jastrebarsko 2 162 km Do 100 kW Tesla Karlovec ** 8 178 km Do 250 kW Tesla Otočac ** 8 210 km Do 250 kW Tesla Janjče * 4 231 km Do 250 kW Ionity Gospić 6 255 km Do 350 kW Elen Žir zahod 2 273 km Do 178 kW Tesla Zadar 8 341 km Do 250 kW Eleport Zadar 12 343 km Do 400 kW Ionity Zadar 4 345 km Do 350 kW Petrol Sukošan 2 354 km Do 160 kW Petrol Skradin * 2 377 km Do 200 kW Eleport Šibenik 6 392 km Do 300 kW Petrol Split - Dugopolje 4 453 km Do 300 kW Petrol Split - Dugopolje 2 2 453 km Do 160 kW Tesla Dugopolje ** 6 453 km Do 150 kW Petrol Split - mesto 2 469 km Do 150 kW Petrol Split 2 470 km Do 150 kW Petrol Mosor 2 477 km Do 200 kW Ionity Rašćane 4 518 km Do 350 kW Tesla Vrgorac 6 541 km Do 125 kW

* –2 na vsaki strani avtoceste, ** –le za vozila Tesla

Polnilnice HPC so ob avtocestah razporejene strateško in pomagajo predvsem tistim, ki so na daljših poteh. Ko se na pot odpravimo šele iz Ljubljane, je drugače – zmogljive polnilnice ob slovenskem delu prek Dolenjske so bolj zanimive ob povratku, ko tam dobimo energijo za prihod domov.

Dva večja polnilna parka ima Petrol (Ivančna Gorica, Novo mesto), enako tudi Tesla (Krško) in Ionity (Smednik). Če bi proti Dalmaciji potovali po avtocesti mimo Zagreba, sta dve veliki polnilni mesti pri Jastrebarskem – to sta Tesla in Petrol, a ta je dostopen le v smeri proti morju.

Večina Slovencev vseeno ubere po kilometrih krajšo bližnjico čez dolenjske hribe proti Bosiljevemu ali Vinici. Kmalu po prečkanju meje je bila prej na počivališču Vukova Gora že prva polnilnica HPC (Elen), ki pa zdaj ne deluje več. Tam je bilo mogoče prej dobiti nekaj energije, da potem vsaj do Zadra o polnjenju ni bilo treba razmišljati.

Na vožnji prek Hrvaške do predora Sveti Rok je nekaj ključnih mest za polnjenje, ki pa jih ima na tarči tudi pol Evrope. Ionity ima polnilnico v Gospiću (približno dva kilometra z avtoceste), Tesla pa je letos v obe smeri postavila svojo polnilnico na počivališču Janće. Žal so tam le štirje priključki, kjer lahko polnijo vsi avtomobili. Ta polnilnica je na bencinskem servisu in je zato med najbolj priročnimi – toda poleti bo prost priključek tam podoben zadetku na loteriji. Vozniki Teslinih avtomobilov imajo še naprej na voljo polnilnice pri Otočacu in Zadru.

Petrol svojih polnilnic HPC med Karlovcem in Dalmacijo nima, zaspal je žal hrvaški Elen. Njihova polnilnica HPC pri Bosiljevem ne deluje več, prav tako med našim obiskom ni delovala tista pri počivališču Žir malo pred predorom Sv. Rok. Ostalo jim je le še nekaj 50-kilovatnih polnilnic DC (delujejo prek roaminga tudi s Petrolovo kartico), a leta 2026 so take polnilnice le še skrajni izhod v sili.

Ob avtocesti prek celinske Hrvaške prav gotovo večji polnilni park, kakršne poznamo v zahodni Evropi. Tam mora biti prostora vsaj za približno 16 polnilnic HPC. Večina tehnično naprednih avtomobilov srednjega razreda bo baterijo napolnila v dobrih 20 minutah, nekateri bodo potrebovali le okoli deset minut. Polnjenja torej za boljše (ni nujno tudi dražje) avtomobile ne načrtujemo več izključno okrog kosila ali daljšega oddiha, temveč je takrat čas le še za hitro kavo iz avtomata.

Vlagatelji v polnilno infrastrukturo ne stavijo vsega le na lokacije ob avtocestah. V zadnjem letu je zraslo tudi več pomembnih polnilnih mest (parkov), ki so postavljena v mesta.

Estonski Eleport je odprl večji polnilni park pred nakupovalnim središčem v Zadru, prav tako so prve polnilnice odprli v Šibeniku. To so 400-kilovatne in s tem trenutno najmočnejše polnilnice v regiji. Ker niso povsem ob avtocesti, je treba zaradi dodatnih kilometrov računati na nekoliko daljši postanek oziroma polnjenje združiti s kosilom, nakupi ali oddihom.

Pot z električnim avtomobilom nas lahko namesto proti Dalmaciji vodi tudi v Kvarner. Pomemben napredek so polnilnice HPC v okolici Reke in Opatije (Tesla, Ionity), prve polnilnice HPC je na otoku Krk postavil Eleport. S tem je zdaj veliko lažja vožnja proti otokom in ob povratku nazaj domov – povezovalno polnjenje (če je potrebno) pred polnilnico Ionity v Ilirski Bistrici.

Kot smo poročali že med obiskom otoka Vis z električnim avtomobilom, imajo dalmatinski otoki dobro pokritost celo s 50-kilovatnimi polnilnicami DC. Med vsaj malo daljšim obiskom trgovine je baterija polna. Dve polnilnici imajo na otokih Vis, Brač in Hvar ter na polotoku Pelješac. Ena polnilnica je še na Cresu, na Krku pa omenjenih šest Eleportovih (ena lokacija).

Velik napredek v dveh letih, vsaj do Splita je vožnja na elektriko že rutinska

Od Zadra naprej proti jugu je potovanje z električnim avtomobilom lažje. Peljemo se mimo večjih mest, ki imajo vsaj nekaj šibkejših polnilnic AC ali osnovnih polnilnic DC (50 kW). Tudi pred trgovinami tujih verig je navadno vsaj ena hitra polnilnica, le moč je pogosto omejena.

Ob avtocesti ali vsaj blizu izvoza je v zadnjih dveh letih močno naraslo število polnilnic HPC – Ionity je južno od Zadra še nad Splitom (Rašćane), Tesla je pri Splitu le za lastne avtomobile, kar deset priključkov HPC je takoj po izvozu iz avtoceste za Split. Ker ima Petrol tudi med Zadrom in Splitom po dva priključka HPC pri Skradinu, je vožnja vsaj do Splita že zelo rutinska.

Južneje od Splita ima polnilnice HPC še Tesla (Vrgorac), tam so priključki odprti tudi za ostale avtomobile, in Petrol (počivališče Mosor nad Omišem) z dvema priključkoma.

