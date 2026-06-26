Na eni najbolj slovitih in najtežjih avtomobilističnih dirk na svetu bo po 30 letih znova nastopil slovenski dirkač. Marka Kastelica ta konec tedna čaka premierni nastop na 24 ur Spa-Francorchamps, legendarni belgijski preizkušnji, kjer so se kalile generacije najboljših voznikov, leta 1983 pa je osmo mesto osvojil tudi Dagmar Šuster. Slovenca čaka 24 ur dirkanja proti več kot 70 dirkalnikom GT3 in številnim zvenečim imenom, med njimi je tudi Valentin Rossi.

Dirko 24 ur Spa-Francorchamps so prvič pripravili leta 1924, le leto po prvi izvedbi znamenite dirke v Le Mansu in zanimivo v istem letu, ko je prvo samostojno avtomobilsko dirko na Vrhniki dobilo tudi področje današnje Slovenije. Belgijski avtomobilski klub RACB je želel ustvariti svojo veliko vztrajnostno preizkušnjo, ki bi tekmovala z vse bolj priljubljeno francosko klasiko. Dirka je potekala na takrat več kot 15 kilometrov dolgi cestni progi med kraji Francorchamps, Malmedy in Stavelot, kjer so avtomobili vozili po običajnih javnih cestah.

Začetki s pomočjo 200 svetilk

Prva izvedba je bila za današnje razmere skoraj nepredstavljiva. Ker so imeli avtomobili zelo slabe žaromete, so organizatorji ob progi postavili kar 200 acetilenskih svetilk, ki so ponoči osvetljevale traso. Takratna pravila so zahtevala tudi, da je bil ves čas dirke v avtomobilu prisoten mehanik, ki je med vožnjo pomagal odpravljati okvare. Kljub zahtevnim razmeram je dirka hitro pridobila ugled in postala ena najpomembnejših evropskih vztrajnostnih preizkušenj.

V več kot stoletju obstoja se je dirka večkrat preobrazila. Sprva je bila namenjena športnim in serijskim avtomobilom, od šestdesetih let naprej pa je postala najpomembnejša evropska dirka za turne avtomobile. Od leta 2001 je osrednji dogodek za dirkalnike razreda GT, danes pa velja za največjo in najprestižnejšo 24-urno dirko za avtomobile GT3 na svetu. Med zmagovalci in nastopajočimi najdemo praktično vse največje avtomobilske znamke, od BMW, Porscheja in Audija do Ferrarija, Mercedesa in Lamborghinija.

Foto: Gaber Keržišnik

Zelo razgiban sedemkilometrski krog, kjer se hitro menja tudi vreme

24-urna dirka bo v Spa letos dočakala že svojo 79. ponovitev. Na tej dirki so v minulih letih zmagovala številna znana imena iz sveta avto-moto športa, kot na primer Louis Chiron, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, Jacky Ickx, Jochen Mass, Gerhard Berger, Johnny Cecotto, Christian Fittipaldi, Jules Gounon, Kevin Estre in drugi.

Številni znani dirkači so prav to stezo označili za eno najbolj zahtevnih dirkališč na svetu, saj ima krog veliko nadmorsko razliko, številne vzpone in spuste, tehnično zahtevne dele ter hitre odseke. Ker 7 kilometrov dolgo dirkališče leži sredi gozda, se tam pogosto menja tudi vreme. Dirkati v Spa v mokrem in morda celo ponoči je zagotovo izkušnja, ki zaznamuje in kali najboljše mojstre volana na svetu.

Mark Kastelic bo vozil audi R8 LMS

Prav zato bodo slovenski ljubitelji avtomobilskega športa z zanimanjem spremljali 24-urno dirko, ki se bo začela v soboto ob 16.30 in 24 ur pozneje končala v nedeljo popoldan. Štartna številka 66 bo na vratih nemškega audija R8 LMS, v katerem bodo sedeli Italijan Rocco Mazzola, Norvežan Sebastian Ogaard, izraelski dirkač Ariel Levi in slovenski avtomobilist leta Mark Kastelic. V razredu GT3 se bodo pomerili s številnimi odličnimi dirkači. Med prijavljenimi na dirko je v moštvu BMW WRT ponovno tudi Valentino Rossi, italijanski motociklistični zvezdnik in eno največjih imen dirkaške zgodovine.

Slovenska zastava se na dirkališče Spa Francorchamps in 24-urno dirko vrača po 35 letih. V osemdesetih je na tej slavni dirki sedemkrat nastopil Dagmar Šuster, in sicer trikrat (1983–1985) tudi kot član ekipe Alfe Romeo. Vozil je še v letih 1986, 1988, 1989 in zadnjič leta 1991. Največji uspeh je bilo osmo mesto leta 1983, ko si je volan v alfi romeo GTV6 delil še z Italijanoma Bigliazzijem in Palmo. Prevozili so 436 krogov in bili drugi v Diviziji 2.

Foto: Anže Novak

Foto: Anže Novak

"24 ur Spa Francorchampsa bo zame največja preizkušnja dosedanje kariere," pravi dirkač iz Ivančne Gorice, ki ga čaka prvi nastop na eni najzahtevnejših vztrajnostnih dirk na svetu. Poseben izziv bodo dolžina dirke, nepredvidljivo vreme in visoke temperature, saj se lahko temperatura v dirkalniku povzpne tudi do 70 stopinj Celzija.

"Dirkanje ponoči in v zgodnjih jutranjih urah bo zame popolna novost. To bo zagotovo zahtevna, a hkrati zelo zanimiva izkušnja," poudarja Slovenec, ki je v Spaju vozil že lani z mercedesom GT4. Tako vsaj progo že pozna.

Po trenutnem načrtu bo vsak izmed voznikov opravil štiri izmene za volanom, dolge med eno uro in uro in četrt. V posamezni izmeni naj bi prevozili približno 25 krogov, najhitrejši vozniki pa bodo morda odpeljali tudi dvojno izmeno.

"Spa je tehnično izredno zahtevna steza z velikimi vzponi in spusti, hitrimi odseki in zelo tehničnimi zavoji. K sreči sem tukaj že dirkal, zato progo vsaj delno poznam," pravi Kastelic.

Posebna novost bo tudi dirkalnik. V letošnji sezoni prvenstva GT Masters nastopa s porschejem GT3, za Spa pa ga čaka prestop v audi R8 LMS.

"Audi s sredinsko nameščenim motorjem zahteva drugačen slog vožnje kot Porsche. Želel bi si več kilometrov za privajanje, vendar se bom v dirkalnik zares usedel šele pred kvalifikacijami," pojasnjuje.

Med tekmeci tudi Valentino Rossi

Na štartni listi bo tudi vrsta zvenečih imen svetovnega avtomobilizma. Med njimi bodo Dani Juncadella, Jules Gounon, Maxime Martin, Maro Engel in nekdanji motociklistični šampion Valentino Rossi. Za svoj prvi nastop v Spa-Francorchampsu si ne postavlja visokih rezultatskih ciljev.

"Glavni cilj je priti do cilja, nabrati čim več izkušenj in se dostojno kosati s konkurenco. To bo pomembna šola za prihodnje nastope, tudi za morebitno vrnitev v Spa prihodnje leto."

